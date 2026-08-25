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Araceli González compartió una foto retro de sus tiempos en “La banda del Golden Rocket y causó furor en las redes

La actriz compartió una imagen inédita de uno de sus primeros proyectos que despertó nostalgia y mensajes de cariño entre sus seguidores

Con una imagen retro, la actriz conectó con sus seguidores y revivió una etapa clave de su carrera (Instagram)
Con una imagen retro, la actriz conectó con sus seguidores y revivió una etapa clave de su carrera (Instagram)
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Araceli González no deja pasar la oportunidad de reencontrarse con su historia y compartir con sus seguidores aquellos recuerdos que marcaron su vida y su carrera. A más de tres décadas de su debut como protagonista indiscutida de la televisión argentina, la actriz volvió a emocionar en las redes sociales al publicar una foto retro que remite a los años de La banda del Golden Rocket, una de las ficciones más emblemáticas de los 90.

Esta vez, la postal fue junto a Marisa Mondino, compañera de elenco y amiga de aquellos días, y fue el disparador para una oleada de nostalgia y cariño por parte de quienes crecieron viéndolas en la pantalla chica. “Por siempre jóvenes !!!! La banda del golden rocket 1992 @marisa.mondino”, escribió Araceli en su cuenta de Instagram, acompañando la imagen en la que ambas aparecen sentadas, sonrientes y con gestos distendidos.

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En la imagen, González lució el cabello corto y un vestido de tiras, mientras que Mondino, con su melena castaña, dirigió la mirada hacia arriba. La foto, fechada en 1992, se convirtió en un imán de recuerdos para los seguidores: en pocas horas superó los siete mil “me gusta” y recibió una avalancha de comentarios que celebraron la época dorada de la ficción. “Hermosas”; “La banda del Golden Rocket es un sentimiento”; “Amaba a la banda”; “Qué hermosas con talentos”; “Qué linda época”; “La mejor novela de esos tiempos”, fueron solo algunos de los mensajes que se destacaron, confirmando el peso que la tira dejó en el público.

Araceli González compartió una foto junto a Marisa Mondino en sus días como parte de La banda del Golden Rocket (Instagram)
Araceli González compartió una foto junto a Marisa Mondino en sus días como parte de La banda del Golden Rocket (Instagram)

La banda del Golden Rocket fue uno de los grandes éxitos de El Trece en los años 90, una serie juvenil que combinaba música, historias de amistad y romances que trascendieron la pantalla. El trío protagónico formado por Adrián Suar, Diego Torres y Fabián Vena marcó a una generación, pero González fue mucho más que la novia del personaje de Suar: su presencia y carisma la convirtieron en una de las figuras más queridas de la tira, y esa química traspasó la ficción para convertirse en una relación real fuera del set. Durante ese tiempo, la pareja fue una de las más recordadas y seguidas del ambiente artístico.

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En aquellos años, también brillaba Mondino, otra de las grandes figuras femeninas del elenco. Como Araceli, Marisa había comenzado su carrera como modelo antes de probarse como actriz. Ambas compartieron pantalla y popularidad, y se ganaron un lugar en la memoria colectiva de la televisión argentina. Sin embargo, mientras Araceli eligió seguir adelante con una vida pública activa, Mondino optó por el bajo perfil. Alejada de la exposición mediática, hoy lleva una vida reservada y mantiene su cuenta de Instagram en privado, compartiendo apenas algunos aspectos de su presente con su círculo más cercano.

Araceli, en cambio, continuó siendo protagonista de la escena local, tanto en televisión como en el mundo empresarial. Además de su faceta como actriz y modelo, en los últimos años se consolidó al frente de su línea de maquillaje y realizó diversas apariciones en la pantalla chica. Su vida personal también estuvo marcada por momentos de exposición y desencuentros públicos, especialmente los que la enfrentaron durante años con Suar, padre de su hijo Toto Kirzner. Sin embargo, en el último tiempo, la actriz sorprendió al mostrar que las heridas del pasado pueden cicatrizar.

Diego Torres, Araceli, Suar, Germán Palacios, Gloria Carrá, Fabián Vena y Marisa Mondino: "La Banda del Golden Rocket" (Archivo)
Diego Torres, Araceli, Suar, Germán Palacios, Gloria Carrá, Fabián Vena y Marisa Mondino: "La Banda del Golden Rocket" (Archivo)

La foto junto a Marisa Mondino no es solo un guiño a la nostalgia; también es una celebración de los vínculos y de la capacidad de Araceli para mirar hacia el pasado con gratitud y hacia el futuro con esperanza. La actriz sabe que cada etapa, cada reencuentro y cada paso dado tienen un valor en la construcción de su historia personal y profesional. Así, el recuerdo de La banda del Golden Rocket vuelve a unir a quienes alguna vez compartieron pantalla y a quienes, desde casa, soñaron con esos años dorados de la televisión argentina.

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Araceli GonzálezMarisa MondinoLa banda del Golden RocketFoto retro

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