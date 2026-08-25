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El “punto imposible” de Gael Monfils que hizo delirar al público en el US Open

A punto de cumplir 40 años, el francés sigue demostrando que es uno de los jugadores más espectaculares del circuito 

A punto de cumplir 40 años, el francés sigue demostrando que es uno de los jugadores más espectaculares del circuito
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Antes de que se enciendan las luces del último Grand Slam de la temporada, el US Open, que se disputará del 30 de agosto al 13 de septiembre en Flushing Meadows, se está llevando a cabo el dobles mixto, donde el francés Gael Monfils estuvo en el centro de la escena luego de ganar un punto increíble junto a su esposa, la ucraniana Elina Svitolina. La dupla avanzó a las semifinales del certamen estadounidense tras derrotar al británico Henry Patten y a la checa Katerina Siniakova, números 1° del mundo, por 5-4(6), 4-5(7) y 10-8.

En su última temporada como tenista profesional, Monfils, quien supo alcanzar el puesto 6 del escalafón mundial y conquistó 13 trofeos, tomó la decisión de darse un gusto antes de que sus raquetas sean guardadas en su placar: jugar por primera vez un certamen oficial junto a su mujer Svitolina, ocupa el puesto 9 del ranking WTA.

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En el debut el francés y la ucraniana no tuvieron problemas para quitarse de sus caminos al canadiense Felix Auger-Aliasime y a la filipina Alexandra Eala por 4-1 y 4-1. En el partido de los cuartos de final los esperaban Patten y Siniakova, quienes habían tenido un valioso triunfo frente al serbio Novak Djokovic y la bielorrusa Aryna Sabalenka por 1-4, 4-2 y 10-2.

Este martes, las dos duplas se midieron en la cancha central del Abierto de los Estados Unidos, que presentó un gran marco de público. El primer set transcurría con normalidad hasta que, con el marcador 4-4, llegó el tie-break. Cabe recordar que en este torneo, en el dobles mixto, para ganar el set hay que llegar a cinco games y, en caso de igualdad 4-4, se disputa un desempate a siete puntos.

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En el tie-break, con Siniakova al servicio y el marcador 2-1, la checa sacó sobre Monfils. El francés realizó una corta devolución que quedó en la red y Patten aprovechó para impactar un smash cruzado. La reacción de Gael no tardó en llegar: corrió hasta el fondo del otro lado de la cancha, se deslizó como si estuviera jugando sobre polvo de ladrillo y, antes de que la pelota tocara las lonas, logró devolverla y mantenerla en juego. El británico volvió a responder, pero el galo no se dio por vencido.

Con una derecha a la checa, encontró un tiro ganador y se quedó con un punto increíble que hizo estallar al público, los cuales se deleitaron con la jugada, se pusieron de pie y ovacionaron al francés. Por su parte, Svitolina se quedó en cuclillas, agarrada de su raqueta y sin poder creer lo que acababa de hacer su marido.

Gael Monfils junto a Elina Svitolina avanzaron para las semifinales del dobles mixtos del Us Open (Crédito: REUTERS/Eduardo Munoz)
Gael Monfils junto a Elina Svitolina avanzaron para las semifinales del dobles mixtos del Us Open (Crédito: REUTERS/Eduardo Munoz)

Una vez consumada la victoria y antes de retirarse de la cancha, la ucraniana fue consultada sobre cómo habían conseguido sacar adelante el partido y quedarse con el triunfo: “Para ser justos, es difícil encontrar las palabras. Hasta el último punto hubo mucha tensión. Gracias a este tipo que aportó algunos puntos aquí y allá”.

Y agregó: “Es una lástima que sea nuestra primera vez jugando juntos. Creo que eso hace que el trabajo en equipo funcione. Él es más divertido de alguna manera. Has visto todos los movimientos de baile a lo largo de los años. Y yo soy más de concentrarme y no perder demasiado tiempo en otras cosas. Así que crea el equilibrio. Estamos superfelices y no podíamos imaginar que llegaríamos a las semifinales”.

Por su parte, a Monfils le preguntaron si era más fácil o más difícil compartir la cancha con su compañera de dobles cuando, además, es su pareja de vida: “Esposa feliz, vida feliz. Esa es mi respuesta. No es fácil. Es dura. En realidad es una gran luchadora. Eso es lo que me gusta. Creo que soy un gran fan de su mano y su mentalidad. A veces pienso que ella es hielo y yo soy el fuego. Necesitamos encontrar el equilibrio. Hoy lo logramos. Fue increíble”.

Cabe destacar que la pareja comenzó su relación en 2018, se comprometió y contrajo matrimonio en 2021, y recibió a su hija Skai en octubre de 2022.

Uno de los momentos más emotivos de su relación se vivió este año en la cancha Philippe Chatrier de Roland Garros, donde el francés disputó su último partido en el torneo al caer ante su compatriota Hugo Gaston. Durante el discurso posterior al encuentro, Svitolina no pudo ocultar sus lágrimas. “Normalmente hablas francés, Elina. Así que ahora quiero darle las gracias a ella, mi esposa, porque sin ella tal vez ni siquiera estaría aquí esta noche. Llevamos ocho años juntos, ocho años maravillosos. Has estado a mi lado. No me refiero a Elina Svitolina la jugadora. Me refiero a la mujer, a la mujer de verdad, mi esposa, que está ahí en cada momento, en todos ellos”.

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