El insólito pedido de los fanáticos de Erling Haaland tras su fallido debut con el Manchester City en la Premier League

Los hinchas del Manchester City pidieron en redes sociales que Erling Haaland vuelva a dejarse crecer el pelo tras su debut sin goles en la Premier League (REUTERS/Chris Radburn)

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Los hinchas de Manchester City pidieron en redes que Erling Haaland vuelva a dejarse el pelo largo después de su actuación sin goles en la victoria 2-1 ante Bournemouth, en el debut de los Citizens en la temporada 2026/27 de la Premier League. La reacción de los hinchas se concentró menos en el resultado que en la imagen renovada del atacante y en su falta de eficacia frente al arco, según informó The Sun.

El atacante noruego se presentó hace unos días con un corte de pelo distinto al que había sostenido durante los últimos años, una modificación que había generado repercusión en redes. Sin embargo, el tema tomó otra dimensión una vez finalizado el encuentro, cuando una parte de los aficionados vinculó el cambio estético con el rendimiento del goleador.

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El pedido de los hinchas

Una recopilación de publicaciones hechas por los hinchas del City, realizada por The Sun, puso el foco en el reclamo a Haaland para que regrese a su clásico peinado.

Uno de los comentarios señaló que “Haaland perdió su magia después de cortarse el pelo”. Otro planteó que el delantero “necesita pegarse el pelo otra vez”, mientras que una tercera reacción sostuvo que “perdió sus poderes” tras el cambio de imagen. “Más vale que se deje crecer el pelo otra vez”, resumió un cuarto internauta.

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El eje de esos comentarios no pasó por una crítica amplia al funcionamiento de Manchester City, que logró revertir el marcador en el tramo final, sino por la actuación puntual de Haaland y por la coincidencia temporal entre su nuevo look y su sequía de goles. En esa conversación digital, el pedido de los hinchas ocupó el centro de la escena y desplazó incluso el análisis estrictamente futbolístico del triunfo.

The Sun recopiló mensajes de aficionados que vincularon el corte de pelo de Haaland con su falta de gol en el inicio de la temporada (Captura)

Sequía de goles para el noruego

En el plano deportivo, Manchester City se quedó con los tres puntos tras imponerse 2-1 a Bournemouth. El equipo dirigido por Enzo Maresca resolvió el encuentro con goles de Marc Guéhi y Josko Gvardiol, sobre la hora.

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Haaland apenas tuvo una ocasión clara en el primer tiempo y no consiguió transformarla en gol. Cinco remates, dos disparos al arco, 26 toques, 11 pases precisos, ningún gol y ninguna asistencia fueron los números del noruego, que tuvo un reestreno de liga flojo de papeles. A esto se le suma que en la derrota 3-0 frente a Arsenal en la Community Shield tampoco había podido convertir.

Esta sequía fortaleció el tono de los mensajes publicados por los hinchas, que transformaron el cambio de peinado en una explicación recurrente.

Haaland cerró el partido con cinco remates, dos disparos al arco, 26 toques, 11 pases precisos y ninguna asistencia (REUTERS/Jason Cairnduff)

El antecedente con Zlatan y la carga simbólica del cabello

La historia alrededor del corte de pelo ya había sumado otro episodio antes del partido. El propio Haaland compartió un video en el que varias figuras conocidas reaccionaban a su nueva imagen por videollamada. Entre ellas aparecieron el músico Noel Gallagher, su compañero Jack Grealish, Pep Guardiola y el exdelantero sueco Zlatan Ibrahimović.

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La intervención de Zlatan fue una de las más comentadas. De acuerdo con la publicación de The Sun, el exfutbolista lo increpó con ironía al ver el cambio de look. Esa escena reforzó una referencia previa que el propio Haaland había mencionado sobre una advertencia del sueco: “Nunca te cortes el pelo porque la fuerza está en el pelo”.

La frase reapareció después del partido y funcionó como soporte narrativo para el pedido de los hinchas. El recorte no alteró la posición de Haaland dentro del equipo, pero sí influyó en la forma en que se interpretó su partido ante Bournemouth. La falta de gol, sumada a los antecedentes recientes y a la exposición de su cambio de imagen, instaló el reclamo de los aficionados como el aspecto más repetido de la jornada.

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El próximo partido del Manchester City será ante Crystal Palace el 28 de agosto, un encuentro que ahora aparece como la oportunidad de oro para que el delantero pueda quebrar su mala racha.