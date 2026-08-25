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Gabriel Rolón despide “Palabra Plena” con una función histórica en el Movistar Arena

Tras acumular más de 500.000 espectadores en todo el país, el psicoanalista y escritor cerrará su espectáculo teatral más exitoso el 11 de diciembre con una única presentación

Gabriel Rolón cierra su gira en el Movistar Arena
Gabriel Rolón cierra su gira en el Movistar Arena
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El psicoanalista y escritor Gabriel Rolón anunció el cierre definitivo de la gira de “Palabra Plena” con una única función en el Movistar Arena de Buenos Aires, prevista para el 11 de diciembre. El espectáculo, que acumuló más de medio millón de espectadores a lo largo de su recorrido por el país, llevará por primera vez la intimidad del consultorio a la escala de un estadio.

La elección del Movistar Arenano es casual. La propuesta plantea un desafío escénico poco frecuente: transformar un micro estadio en un espacio de reflexión colectiva. El lema que acompaña esta función final lo resume con precisión: “Hay encuentros que merecen un diván. Esta vez, el diván es para todos”.

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“Palabra Plena” nació en plena época de la pandemia, cuando Gabriel Rolón comenzó a darle forma junto al director Carlos Nieto, su compañero habitual sobre las tablas. Según relató el propio autor en distintas entrevistas, el texto que surgió de esa colaboración fue tomando cuerpo en ese período de encierro por la aparición del COVID-19 y emergió como una exploración de las emociones más difíciles: el duelo, el trauma, la angustia y la mentira. Desde su estreno, la obra recorrió escenarios de todo el país con localidades agotadas en cada parada.

El eje de la propuesta de “Palabra Plena” es el lenguaje como territorio existencial. “Somos humanos porque habitamos un mundo de palabras. Un mundo lleno de imágenes y personas que no veremos jamás, y sin embargo nos recorren”, señaló Rolón al presentar la función de cierre. Frente a una época marcada por el ruido y la conversación vacía, el espectáculo propone adentrarse en el laberinto de las propias contradicciones, con la convicción de que las cosas que de verdad importan suelen ser incómodas.

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La Fórmula - Gabriel Rolón
El licenciado Gabriel Rolón (Crédito: Candela Teicheira)

Sobre el escenario, Rolón recorre tensiones que atraviesan la experiencia humana sin distinción: el amor y el duelo, la felicidad y la angustia, el deseo y la frustración. La palabra aparece allí en toda su dimensión, a la vez herramienta, conflicto y canal de comunicación. Tal como lo describió en una entrevista a 0223, la obra “le enseñó a sentir el escenario como un hogar”, una definición que cobra otro peso cuando se trata de la despedida. Rolón lleva más de cuatro años de una extensa gira, presentando la obra en distintos puntos del país, con una respuesta del público que superó todas las expectativas iniciales.

El espectáculo cuenta con la dirección de Carlos Nieto, música original de Gabriel Mores y la producción general de Martín Izquierdo y Fen López (Un Plan / LEB Entertainment). La puesta en escena combina reflexión y recursos teatrales para recorrer las contradicciones de la experiencia humana, con la palabra como hilo conductor que puede ser, en palabras del propio Rolón, “abismo y puente, verdad y mentira, comunicación y malentendido”.

Rolón es uno de los psicólogos y escritores de mayor convocatoria en la Argentina. Su trayectoria combina la práctica clínica del psicoanálisis con una prolífica carrera como autor y una presencia sostenida en los escenarios. “Palabra Plena” representa el capítulo más exitoso de su faceta teatral: más de 500.000 espectadores asistieron a sus distintas presentaciones desde el estreno, una cifra que lo ubica entre los espectáculos unipersonales de mayor alcance en la historia reciente del teatro argentino.

Las entradas para la función del 11 de diciembre en el Movistar Arena están disponibles a través del sitio oficial movistararena.com.ar. Los precios varían según la ubicación en la sala, con valores desde los $45.000 en los sectores altos hasta las plateas preferenciales de campo. Las puertas del estadio abrirán dos horas antes del inicio del espectáculo, programado para las 21:00.

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