Adiós a Dolly Parton, la cantante que transformó la música country y la convirtió en un lenguaje universal

Dolly Parton, la superestrella cuyas canciones conmovieron a millones (Foto AP/Charlie Riedel, archivo)

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Dolly Parton, la cantante, compositora, artista y empresaria de música country cuya historia de superación personal, su personalidad arrolladora y su prodigioso talento la convirtieron en una figura única en su género, murió este martes en Nashville. Tenía 80 años.

Su sobrino, Bryan Seaver, anunció su fallecimiento en un video publicado en redes sociales. No se especificó la causa. La preocupación por la salud de Dolly Parton, que comenzó el año pasado cuando pospuso y luego canceló una serie de conciertos en Las Vegas, aumentó hasta el punto de que el otoño pasado recurrió a las redes sociales para confirmar: « Todavía no estoy muerta ». En mayo, declaró que había respondido bien al tratamiento después de que, según sus propias palabras, sus sistemas inmunológico y digestivo se desequilibraran por completo en los últimos años.

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Su vida, tal como se describe en canciones autobiográficas como “Coat of Many Colors” y “My Tennessee Mountain Home”, era pura fantasía, desde sus humildes comienzos en los Apalaches hasta su brillante estrellato en Nashville y más allá.

El escritor Chet Flippo la comparó con The Big Rock Candy Mountain, símbolo de abundancia de la época de la Gran Depresión, personificado por su voluptuosa figura, sus trajes de escenario adornados con piedras preciosas y sus pelucas rubias y voluminosas. Sus canciones conmovieron a millones de personas, confrontando la privación y la pérdida a la vez que irradiaban posibilidad y esperanza.

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Ella era, por excelencia, una persona que unía a la gente. En 2019, The New York Times publicó un artículo con el titular “¿Hay algo en lo que todos podamos estar de acuerdo? Sí: Dolly Parton”. Con astucia, explotó —y trascendió— los estereotipos rurales y el kitsch para crear un estilo campestre y elegante completamente suyo. («La idea de glamour de una chica de campo», la definió en la canción «Backwoods Barbie»). En el proceso, se convirtió en una celebridad internacional que encabezó giras por estadios, protagonizó películas de Hollywood, construyó un imperio empresarial y apareció en la portada de Rolling Stone. A pesar de su voz de soprano, a veces juvenil, distaba mucho de ser la «rubia tonta» a la que aludía el título de su sencillo de 1966.

“He creado esto y lo he exagerado: el maquillaje, toda la personalidad”, dijo, aludiendo a sus cirugías plásticas, así como a sus expresiones coloquiales “Dollyismos”, en una entrevista de 2002 con The Times.

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Dolly Parton - 9 to 5

“Pero esto no es todo lo que soy”, añadió. “Ni siquiera es la mayor parte de lo que soy. Espero que la gente pueda ver más allá del pelo para saber que hay un cerebro, más allá de los pechos para saber que hay un corazón y más allá de todo lo demás para saber que hay talento”.

Incluida en los salones de la fama de la música country y del rock ‘n’ roll, fue la cantante femenina más exitosa en la radio country desde 1967 hasta 1993, y tuvo un total de 25 singles country que alcanzaron el número 1.

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Su gran oportunidad llegó en 1967 cuando fue contratada como la cantante principal de “The Porter Wagoner Show”, un programa de variedades de música country que se emitía por televisión. Varios años después, alcanzó el número uno en las listas de música country con canciones como “Jolene” y “I Will Always Love You”.

Dolly Parton con Jay Leno en "The Tonight Show con Jay Leno" , en 2006 (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Ambas canciones figuraban entre los aproximadamente 3.000 títulos que publicó a lo largo de su vida, cientos de los cuales han sido grabados por otros artistas, como Tina Turner, Norah Jones, The White Stripes, Merle Haggard, RuPaul y Whitney Houston.

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La versión de Whitney Houston de «I Will Always Love You», que apareció en la película de 1992 El guardaespaldas, se mantuvo 14 semanas en la cima de las listas de éxitos pop. La canción ya había alcanzado el número uno en las listas de música country en dos ocasiones, en versiones interpretadas por Natalie Parton en 1974 y 1982.

Junto a Loretta Lynn y Tammy Wynette, Dolly Parton abrió camino para las mujeres en la música country, inspirando a contemporáneas como Linda Ronstadt y Emmylou Harris, así como a artistas de éxito más recientes como Carrie Underwood, Kacey Musgraves y Taylor Swift. Grabó dos álbumes, Trio y Trio II, con Ronstadt y Harris. “No me imagino a nadie, especialmente en la música country, que no intente imitar a Dolly de alguna manera”, dijo Emmylou Harris con motivo de la entrega de los premios Kennedy Center Honors en 2006.

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Dolly Parton fue una de las mayores embajadoras de la música country, pero también colaboró ​​extensamente con artistas ajenos a los círculos tradicionales de Nashville, como Mavis Staples, Queen Latifah, Julio Iglesias y Ladysmith Black Mambazo. “Islands in the Stream”, un dúo que grabó con Kenny Rogers y que alcanzó el triple platino, encabezó las listas de éxitos country y pop en 1983. (La canción fue escrita por Barry Gibb, Maurice Gibb y Robin Gibb de los Bee Gees). Estilísticamente, su música abarcaba todo el espectro: bluegrass de montaña y countrypolitan con influencias soul, pop de la era disco y versiones de clásicos del rock escritos por Neil Young y Led Zeppelin; todo ello convertido en algo imborrable por su espíritu incontenible y su voz de soprano, a veces lastimera y a veces delicada.

Dolly Parton en noviembre del 2023 en Arlington, Texas,Estados Unidos (Jerome Miron-USA TODAY Sports)

Escribió sin tapujos, en un lenguaje sencillo propio del sur de Estados Unidos, sobre su infancia como hija de un aparcero analfabeto. “He visto las manos de papá abrirse y sangrar / Y lo he visto trabajar hasta quedar rígido como una tabla”, cantaba con melancólica armónica y guitarra acústica en “En los buenos viejos tiempos (cuando los tiempos eran malos)”. “He visto a mamá postrada, sufriendo y enferma / Necesitando un médico que no podíamos pagar. / Cualquier cosa era más de lo que teníamos / En los buenos viejos tiempos, cuando los tiempos eran malos”.

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En “Coat of Many Colors”, quizás su canción original más querida, exploró los sentimientos infantiles de orgullo y humillación. En este caso, el abrigo en cuestión —confeccionado con retazos y que originalmente era motivo de alegría y expresión del amor de una madre— se convierte en objeto de burla cuando sus compañeros de clase se ríen de ella por usarlo en la escuela.

Así que con parches en mis pantalones

Y agujeros en mis dos zapatos,

En mi abrigo de muchos colores

Me apresuré a ir a la escuela.

Solo para encontrar a los demás riendo

Y burlándose de mí

En mi abrigo de muchos colores

Mi mamá me hizo esto

Dolly Parton junto al periodista Joe Edwards, quien escribió druante nueve años la columna "Neshville Sound" sobre música country (AP Foto/Mark Humphrey)

«Esa pequeña canción es como un mundo de cosas», dijo sobre “Coat of Many Colors” en Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics (2020), escrito con Robert K. Oermann. «Enseña sobre el acoso escolar, sobre el amor, sobre la aceptación, sobre buenos padres. Esa pequeña historia incluso se ha incluido en un libro de texto para enseñar a los niños sobre ser diferentes». La empatía fue un sello distintivo de sus canciones, quizás tanto como en “Down From Dover” y “Daddy Come Get Me”, desgarradoras baladas góticas sureñas sobre el embarazo adolescente y cómo el patriarcado culpa y victimiza a las mujeres jóvenes.

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Las mujeres asertivas poblaron sus canciones, ya fuera a través de su reescritura protofeminista de “Mule Skinner Blues (Blue Yodel No. 8)” de Jimmie Rodgers o abogando por la igualdad en el dormitorio (“Touch Your Woman”) y en el lugar de trabajo (“9 to 5”).

“Es un juego de ricos / No importa cómo lo llamen / Y te pasas la vida / Poniéndole dinero en la cartera”, cantaba con una mezcla de furia y determinación, en la comedia de 1980 9 to 5. Además de escribir e interpretar la canción principal de la película, un éxito número uno en las listas de pop y country, también protagonizó el filme como una secretaria agobiada que trabaja para un jefe sexista, junto a Jane Fonda y Lily Tomlin. Luego protagonizó otras películas, entre ellas The Best Little Whorehouse in Texas (1982), con Burt Reynolds; Steel Magnolias (1989), con Julia Roberts y Shirley MacLaine; y Straight Talk”(1992), con James Woods.

En 1976, se convirtió en la primera mujer de la música country en presentar su propio programa de televisión; una década después, tuvo un programa de variedades de una hora en la cadena ABC. Pero a pesar de su gran influencia y dominio como artista —incluidas sus apariciones constantes en programas de entrevistas y especiales de televisión—, se consideraba, ante todo, compositora.

Dolly Parton en la Academia de Música Country Music, Frisco, Texas, 2023 (REUTERS/Shelby Tauber)

«Escribir me resulta tan natural como levantarme y preparar el desayuno», declaró a The Times en 2002. «Nunca me separo de un lápiz y papel o una grabadora. Escribo todos los días, incluso cuando estoy en un avión, en la bañera o en el autobús. Me consume por dentro».

Continuó: “Componer canciones es mi manera de canalizar mis sentimientos y mis pensamientos. No solo los míos, sino también lo que veo, la gente que me importa. Me explotaría la cabeza si no expresara algunas de esas cosas. No todo lo que escribo es bueno, pero todo me hace bien, como una terapia”.

Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946, la cuarta de doce hijos de Robert Lee y Avie Lee (Owens) Parton, en una cabaña de una sola habitación a orillas del río Little Pigeon en el condado de Sevier, Tennessee. Su padre era agricultor arrendatario y su madre ama de casa que cantaba antiguas baladas e himnos anglo-celtas mientras hacía las tareas domésticas.

Los Parton eran tan pobres que el padre de Dolly tuvo que pagarle al médico que la atendió al nacer con un saco de harina de maíz. Puede que Dolly Parton creciera sin agua corriente, calefacción, electricidad ni otras comodidades modernas, pero siempre insistió en que también creció feliz y que la música le ofreció un refugio de la pobreza.

Dolly Parton en 2019 (REUTERS/Mario Anzuoni)

“La mayoría de nosotros en casa aprendimos a tocar desde muy pequeños”, dijo en Dolly Parton, Songteller. “Cada vez que venía alguien, algún tío o tía que supiera tocar un instrumento, le pedía que me enseñara a tocar un poco el banjo, la guitarra, el arpa o cualquier instrumento que tuvieran a mano”.

Cuando tenía unos cinco años, escribió su primera canción, una cancioncilla sobre una muñeca de mazorca de maíz con cabello de seda de maíz llamada “Little Tiny Tasseltop”. Comenzó a cantar en la radio y la televisión a los diez años, en el programa Cas Walker Farm and Home Hour en Knoxville, consiguiendo actuaciones gracias a la ayuda de su tío Bill Owens, quien también le compró su primera guitarra. Juntos compondrían muchas canciones.

Debutó en la grabación en 1959, el mismo año en que se presentó por primera vez en el Grand Ole Opry. En 1962, firmó un contrato como compositora con Tree International Publishing (actualmente parte de Sony Music Publishing). Dos años después, se convirtió en la primera persona de su familia en graduarse de la escuela secundaria. En 1966, se casó con Carl Dean, un contratista de asfalto que rehuía la fama. La pareja se había conocido dos años antes, en una lavandería de Nashville, cuando ella tenía 18 años . Dean falleció en 2025.

En 1965, firmó un contrato discográfico con Monument Records, poco antes de que ella y su tío escribieran dos canciones country que alcanzaron el Top 10 para el cantante Bill Phillips. En 1966 lanzó el primero de sus aproximadamente 90 éxitos country que llegaron al Top 40: “Dumb Blonde”, una valiente denuncia de los estereotipos femeninos.

En 1967, comenzó su etapa de siete años en The Porter Wagoner Show. Junto con Wagoner, lanzaron 21 duetos de éxito, entre ellos “Holding On to Nothin’” (1968) y “Just Someone I Used to Know” (1969). Pero con la llegada de la década de 1970, y en gran parte gracias a la exposición nacional que obtuvo en el programa, comenzó a eclipsar a su empleador en popularidad. La tensión resultante se agravó aún más cuando ella comenzó a producir de forma constante sencillos country número uno como “Joshua” y “Jolene”. Se separó de Wagoner en 1974 para concentrarse en su carrera en solitario, pero no sin antes escribir “I Will Always Love You” como expresión de gratitud y despedida.

Dolly Parton junto a las actrices Lily Tomlin y Jane Fonda, durante una escena de la comedia "9 to 5" de 1980 (EFE / 20th Century Fox)

La separación resultó inicialmente difícil, tanto emocional como económicamente, pero también le abrió las puertas a nuevas oportunidades, como la posibilidad de presentar su propio programa de televisión. Fue nombrada artista femenina del año por la Asociación de Música Country en los dos años posteriores a su ruptura con Wagoner (1975 y 1976).

Con un estilo más pop que al principio de su carrera, Parton continuó su ascenso en las listas de éxitos a finales de los 70 con grandes éxitos como “Here You Come Again” y “Heartbreaker”. Ambos fueron singles número uno en las listas country que también llegaron al Top 40 pop. La Asociación de Música Country le otorgó su máximo galardón, el de artista del año, en 1978.

Después de que su grabación de “9 to 5” en 1980 le valiera dos premios Grammy y una nominación al Oscar, centró su atención en el cine, las apariciones en televisión y el desarrollo, a mediados de la década de 1980, de Dollywood, su parque temático en las Grandes Montañas Humeantes, entre otras iniciativas empresariales.

En 1987, lanzó el primero de sus dos álbumes con Linda Ronstadt y Emmylou Harris, el exitoso Trío, que alcanzó el disco de platino. Presentó Saturday Night Live en 1989 y se unió a la Loretta Lynn y Tammy Wynette para grabar el álbum Honky Tonk Angels en 1993. En 1994 publicó sus memorias, Dolly: Mi vida y otros asuntos pendientes, un éxito de ventas del New York Times. Al año siguiente, fundó la Biblioteca de la Imaginación, una iniciativa filantrópica a través de la cual se han distribuido más de 200 millones de libros a bebés y niños pequeños.

Dotada de una creatividad desbordante y una ética de trabajo incansable, Dolly Parton admitió en entrevistas que dormía tan solo tres horas por noche. Fue nominada a más de 50 premios Grammy, de los cuales ganó 10, además de ser reconocida por su trayectoria artística por la Academia de la Grabación en 2011.

Fue incluida en el Salón de la Fama de la Música Country en 1999 y en el Salón de la Fama de los Compositores en 2001, y recibió la Medalla Nacional de las Artes en 2005. En 2022, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll. Pero quizás aún más destacable que la profusión de elogios y premios fue la generosidad de espíritu inagotable: su compromiso, nacido de profundas convicciones religiosas y un corazón inmenso, de ver la humanidad en todas las personas.

Dolly Parton no solo cantaba la música gospel tradicional del sur que le enseñó su madre, sino que también compuso e interpretó “Travelin’ Thru”, una canción nominada al Óscar de la película Transamerica (2005) sobre una mujer transgénero que busca conectar con su hijo. En 2017, colaboró ​​con su ahijada, Miley Cyrus, para grabar “Rainbowland”, un homenaje al orgullo y la liberación gay.

“Hay que aceptar todo y a todos”, dijo en Songteller, refiriéndose a las lecciones sobre la mentalidad abierta y la inclusión que se pueden aprender de Coat of Many Colors. En repetidas ocasiones a lo largo de su carrera, reflexionó sobre su infancia en la pobreza y cómo persiguió sus sueños para escapar de ella. «Quería ser libre», declaró a Rolling Stone en 1977. «Tenía mis canciones para cantar, tenía una ambición, y me ardía por dentro».

Añadió: “Sabía que era algo que me sacaría de las montañas. Sabía que podía ver mundos más allá de las Montañas Humeantes”.

Fuente. The New York Times