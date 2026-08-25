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Otro fallo histórico: condenaron a tres años de prisión en suspenso al hombre que cazó un yaguareté en Formosa

En un juicio abreviado, Carlos Chagra reconoció haber cometido el hecho. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 7 de septiembre

El video donde se ve cómo Carlos Chagra persigue y mata al yaguareté (Fuente/Red Yaguareté)

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Carlos Chagra, el comerciante de 52 años que fue acusado de cazar un yaguareté en Formosa y luego jactarse del hecho en un video, reconoció la matanza y fue condenado este martes a tres años de prisión en suspenso, la pena máxima prevista por la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna

La condena fue dictada por el Juzgado Federal N°2 de Formosa, a cargo de la jueza Belén López Macé, mediante un juicio abreviado acordado entre la Fiscalía, la defensa y las tres querellas: la Administración de Parques Nacionales, la Fundación Red Yaguareté y la provincia de Formosa.

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El convenio también contempla el pago de $5 millones, aunque todavía debe resolverse a qué organismo será destinado el dinero. Los fundamentos de la sentencia y las reglas de conducta que deberá cumplir el condenado se conocerán el próximo 7 de septiembre.

“Es un logro muy importante. También lo es que Chagra haya reconocido el hecho”, destacó en diálogo con Infobae la abogada Natalia Cardozo, coordinadora de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Parques Nacionales, quien participó de la audiencia junto con la letrada Mariel Schneider.

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Yaguareté cazado Formosa
Tras matar al yaguareté, el cazador se mofó del animal (Foto/Captura Red Yaguareté)

Hasta el debate, Chagra había negado ser la persona que aparecía en las imágenes, aseguraba que nunca había matado un animal y sostenía que el video utilizado como prueba había sido editado. También afirmaba que no se encontraba en el país cuando ocurrió la cacería.

Al suscribir el acuerdo y ratificarlo ante la jueza, el acusado cambió aquella posición: reconoció la persecución y caza del yaguareté y admitió que el daño ocasionado por la pérdida del ejemplar resulta imposible de reparar económicamente.

“Por fin pudimos con los muchachos. Desde las siete de la mañana que lo veníamos persiguiendo. Encontramos la huella. Un macho gi-gan-tes-co. Arriba de los 150 kilos. Mirá lo que es”, se escuchaba decir a una voz masculina en el video que originó la causa.

El hecho ocurrió el 19 de diciembre de 2022, un día después de la final del Mundial de Qatar en la que la Selección argentina se consagró campeona, en una zona cercana a la ciudad formoseña de Clorinda.

Carlos Chagra
En las fotografías extraídas del perfil de Facebook atribuido a Carlos Chagra, se lo veía con una cinta roja en la muñeca izquierda, similar a la que aparece en los videos

La segunda condena por la caza de un yaguareté

El fallo constituye la segunda condena dictada en la Argentina por la caza de un yaguareté, una especie declarada Monumento Natural Nacional y considerada en peligro crítico de extinción. Como reveló la investigación Los expedientes del yaguareté, la mayoría de las causas por caza o tráfico ilegal en el país terminan archivadas.

El primer antecedente se produjo en agosto de 2025, cuando el Juzgado Federal N° 1 de Formosa condenó a cuatro hombres que habían cazado y carneado otro ejemplar en julio de 2024, en la zona de Ibarreta.

En aquel expediente, los acusados fueron identificados inmediatamente después del hecho, estuvieron procesados desde el comienzo de la investigación y permanecieron prófugos durante parte de la causa. Tres recibieron penas de dos años de prisión efectiva bajo la modalidad domiciliaria y el cuarto fue condenado a dos años en suspenso.

Desde Parques Nacionales celebraron la sentencia como un nuevo hito para la conservación de la especie y destacaron su posible efecto disuasivo. “Es importante para todos. Contiene una pena y es un fallo importante”, resumió Cardozo.

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