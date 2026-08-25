Confianza y pertenencia: claves en Los Mejores Lugares para Trabajar(™) en la región centro del país

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En el panorama laboral actual, la búsqueda de espacios donde la innovación, la equidad y el desarrollo humano sean una constante se ha consolidado como prioridad para talento y organizaciones por igual. Ciudad de México y Estado de México se posicionan como epicentro de esta tendencia, al concentrar un volumen significativo de empresas reconocidas por su cultura organizacional.

Durante el ciclo 2025-2026, la región centro destaca por su capacidad de atraer, retener y potenciar el talento en un contexto de transformación acelerada en los modelos de trabajo. Uno de los factores clave que distingue a las organizaciones líderes en el país es la consistencia en la experiencia de sus colaboradores.

En este panorama, Great Place To Work® reconoce a 145 empresas como parte de Los Mejores Lugares para Trabajar™ 2026 en la región centro, tras un riguroso proceso de evaluación basado en el Modelo For All™. Este modelo permite identificar organizaciones donde la experiencia es positiva para todos, sin distinción de puesto, género o antigüedad.

El reconocimiento no solo celebra logros individuales, sino que impulsa el crecimiento de las empresas y contribuye al fortalecimiento de la comunidad empresarial en México.

Cultura organizacional: confianza y crecimiento

En la región centro, la confianza emerge como el pilar fundamental que sostiene la experiencia laboral. El Índice de Confianza alcanzó este año un 89% de favorabilidad, impulsado por dimensiones como credibilidad, respeto, ecuanimidad, orgullo y compañerismo. Destaca el hecho de que el 94% de los colaboradores percibe un trato equitativo, independientemente de edad, género u orientación sexual –un diferencial que coloca a la región como referente nacional en equidad.

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Las empresas reconocidas demuestran ventajas competitivas en indicadores estratégicos clave: productividad, reclutamiento y atracción de talento, retención y permanencia del talento, servicio al cliente y agilidad. Por ejemplo, la favorabilidad en retención y permanencia del talento alcanza el 89%, superando por 25 puntos porcentuales el promedio de las empresas mexicanas.

“La diferencia más relevante está en la capacidad de atraer y mantener talento, y en responder ágilmente a los cambios del entorno”, explicó el equipo de Great Place To Work®.

El sentido de pertenencia se consolida como otro de los grandes activos de la región. El 92% de los colaboradores declara sentirse orgulloso de pertenecer a su organización, mientras que el 93% destaca la satisfacción al lograr resultados en conjunto. Estas métricas, sumadas a la percepción de buen trato (91%) y bienvenida a nuevos integrantes (92%), construyen culturas donde la equidad y el orgullo colectivo son protagonistas.

Oportunidades de mejora y retos para el liderazgo

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A pesar de los logros, persisten desafíos en la percepción de equidad en decisiones de liderazgo y en la distribución de recompensas. Solo el 69% considera que los jefes evitan el favoritismo y el 71% percibe que los ascensos se otorgan a quienes más los merecen. La remuneración justa y la participación en las ganancias también presentan márgenes de mejora, aunque mantienen diferencias positivas respecto al promedio nacional.

La oportunidad para las organizaciones de la región radica en fortalecer la transparencia de los criterios de crecimiento y recompensa, así como en convertir los niveles moderados de confianza en relaciones aún más sólidas entre directivos y colaboradores. El 49% de estos últimos manifiesta mucha confianza en quienes toman decisiones, porcentaje que podría incrementarse mediante una escucha activa y liderazgo más visible.

Finalmente, la posibilidad de desarrollarse, innovar y contribuir a la mejora organizacional se traduce en un mayor compromiso y en índices de confianza significativamente superiores. Entre quienes identifican muchas oportunidades, el Índice de Confianza alcanza el 94%, frente a solo 54% entre quienes perciben casi ninguna. Esta diferencia de 40 puntos porcentuales evidencia el impacto de una cultura que fomenta el crecimiento y la participación activa.

Great Place To Work® invita a conocer el listado completo de Los Mejores Lugares para Trabajar™ 2026 de la región centro y a descubrir cómo la cultura organizacional puede convertirse en el motor del éxito empresarial en México.