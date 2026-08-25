De ser campeón con Boca y jugar en la Selección a brillar en el básquet con 44 años: la actuación de Rodrigo Palacio en una liga regional

El ex futbolista de Boca y la Selección participó de la liga de Tres Arroyos con el equipo Tresa Básquet

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A los 44 años, Rodrigo Palacio no abandonó el deporte. El ex futbolista que brilló en Boca Juniors y la selección argentina sorprendió en su participación en los cuartos de final de la Liga Intermedia de Tres Arroyos, donde su equipo, Tresa Básquet , venció a La Torcacita por 73 a 54 y avanzó a las semifinales del certamen.

El partido se disputó en La Caldera, la cancha del Club Quilmes de la ciudad bonaerense de Tres Arroyos. El bahiense Palacio, conocido como La Joya durante su carrera en el fútbol, ocupó la posición de base y usó la camiseta número 27 con el apodo “Rodrigo” estampado en la espalda. Lo particular es que utilizó el mismo dorsal con el que se lo conoció en sus años en el fútbol europeo.

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La actuación del ex delantero fue destacada de acuerdo con las crónicas. Rodrigo Palacio anotó 12 puntos, repartió 6 asistencias y concretó 5 robos de pelota a lo largo del encuentro. El diario bahiense La Nueva señaló que la aparición de La Joya generó sorpresa en el público presente, donde se sacó fotos con los aficionados al término del partido. “Físicamente se lo vio muy bien, hizo varios puntos. Siempre humilde, se sacó fotos con todos”, le contó el fotógrafo Juan Videira, del medio Salto inicial, al sitio partidario Planeta Boca Juniors.

Rodrigo Palacio tiene como pasión el básquet y jugó en la liga de Tres Arroyos

Palacio se retiró del fútbol profesional hace cuatro años, tras una extensa carrera que incluyó pasos por Banfield, Boca Juniors, el Inter de Milán y la Selección, con la que disputó la final del Mundial 2014 ante Alemania bajo las órdenes de Alejandro Sabella. El básquet no es, para él, un deporte desconocido. Palacio llegó a debutar antes en básquet que en fútbol: su primera actuación en la Segunda División de Bahía Blanca fue el 30 de septiembre de 1997, en la victoria de la albirroja ante Unión de Río Colorado por 92 a 80. Recién el 4 de abril de 1999 haría su debut en la máxima categoría de la Liga del Sur, con Bella Vista, en el fútbol. Una vez retirado del profesionalismo, retomó el básquet en Italia, donde jugó para el club Garegnano 1976, y luego se sumó a encuentros de la Maxi Liga y la Liga Amateur de Básquetbol (LAB) de su ciudad natal.

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El torneo en el que participa corresponde a la Copa 90° Aniversario de la Asociación de Tres Arroyos (ATB), en la categoría Intermedia. Con la clasificación de Tresa Básquet a semifinales, Palacio tendrá nuevas actuaciones en el certamen.

Nacido el 5 de febrero de 1982 en Bahía Blanca, Rodrigo Palacio comenzó su carrera en las divisiones inferiores del Club Bella Vista, donde también debutó en Primera en 2001, en el entonces Argentino B. Su proyección lo llevó a Huracán de Tres Arroyos, donde disputó dos temporadas en la B Nacional y convirtió 15 goles en 53 partidos antes de dar el salto a Banfield, club con el que llamó la atención de los grandes del fútbol argentino.

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Rodrigo Palacio ganó 8 títulos en Boca Juniors (NA)

En 2005, Boca Juniors se lo llevó y comenzó la etapa más exitosa de su carrera. En el Xeneize disputó 185 partidos, convirtió 82 goles y se consagró campeón en 8 oportunidades: los torneos Apertura 2005, Clausura 2006 y Apertura 2008 a nivel local, más la Copa Libertadores 2007 —con gol en la final—, la Copa Sudamericana 2005 y tres Recopas Sudamericanas (2005, 2006 y 2008). En el Mundial de Clubes 2007, el equipo azul y oro cayó ante el Milan en la final, pero Palacio se llevó el Balón de Bronce como tercer mejor jugador del torneo. En esos años formó sociedades recordadas con Martín Palermo y Juan Román Riquelme.

En 2009 partió al fútbol italiano, donde completó 13 años de carrera. Pasó tres temporadas por el Genoa, donde su mejor rendimiento fue en la temporada 2011/12 con 19 goles en la Serie A. En 2012 fue transferido al Inter de Milán por 12,4 millones de euros: allí disputó 169 partidos y anotó 58 goles en cinco temporadas. Su etapa italiana continuó con cuatro años en el Bologna y un último tramo en el Brescia, ya en la Serie B. En ese club estableció un récord: fue el jugador de mayor edad en anotar un hat-trick en la liga italiana, con 39 años y 86 días. El 26 de septiembre de 2022 anunció su retiro, con 766 partidos y 249 goles en toda su carrera.

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Con la selección argentina jugó 27 partidos y anotó 3 goles. Debutó en 2005 durante el ciclo de José Néstor Pekerman y fue parte del plantel del Mundial de Alemania 2006. Años más tarde, Sabella lo convocó para las eliminatorias del Mundial de Brasil y lo incluyó en la lista definitiva del Mundial 2014, donde Argentina llegó a la final. Palacio ingresó en cinco de los siete partidos del certamen, entre ellos la final ante Alemania, que la Albiceleste perdió 1 a 0 en tiempo suplementario. Aquel partido en el Estadio Maracaná fue su última aparición con la camiseta del seleccionado.

Rodrigo Palacio en su etapa como jugador del Inter de Milán