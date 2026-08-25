La reacción de Ángel Di María por la dura sanción a Paredes y Molina tras los incidentes en la final del Mundial

Fideo se expidió sobre las medidas adoptadas por la Casa Madre después de los incidentes en la final del Mundial 2026

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Ángel Di María se refirió a las sanciones que la FIFA les impuso a Leandro Paredes y Nahuel Molina por los incidentes tras la final del Mundial 2026 y las calificó como una medida “bastante exagerada”, después de marcar dos goles en 10 minutos para el empate 2-2 de Rosario Central ante Talleres por la sexta fecha del Torneo Clausura.

El castigo más severo recayó sobre Paredes con 10 partidos de penalidad y una multa de USD 90.000. Esto se suma a que Molina estará 7 compromisos afuera de la Selección y recibió la misma sanción económica, mientras que Thiago Almada fue suspendido por un encuentro y Roberto Ayala por tres con una pena de USD 30.000 en los últimos dos casos.

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En declaraciones citadas por TyC Sports, Di María contó que sigue en contacto con Paredes y puso en duda la magnitud final del fallo. “Hablo siempre. Es exagerado. Seguramente será muchísimo menos, no solo para él, sino también para Nahuel”. Esto se debe a que la AFA iba a apelar la resolución de la FIFA para intentar una reducción de los plazos de suspensión.

“Es algo que podía pasar, porque se agarraron al final, pero es bastante exagerado todo”, concluyó Fideo, quien se retiró de la Albiceleste después de alzarse con la Copa América 2024 y es una de las grandes figuras del ciclo de Lionel Scaloni por sus excelentes actuaciones en las finales de la Copa América 2021, la Finalíssima 2022 y el Mundial 2022.

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Leandro Paredes empujó a Gavi en el final del partido. Thiago Almada intenta frenarlo al igual que Walter Samuel (Reuters/James Lang)

El veredicto de la Casa Madre se conoció el viernes 21 de agosto, tras una investigación por los hechos posteriores al pitazo final de Slavko Vincic en la final del Mundial 2026, disputada el 19 de julio pasado en el estadio MetLife de Nueva Jersey entre Argentina y España.

La suspensión se trasladará a los próximos compromisos de la selección. El Código Disciplinario de la FIFA establece, además, que cuando la sanción se mide por partidos, solo cuentan para su cumplimiento los encuentros efectivamente disputados por el equipo, sin que sea necesario que el jugador integre la convocatoria.

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El caso de Paredes quedó ligado a la gresca con Gavi al término de la final del mundo. FIFA lo encuadró en tres cargos por infracciones del artículo 14, apartado 1, letra i, resumido por el organismo como “agresión”.

Molina, actual lateral de la Roma, fue investigado por dos cargos bajo ese mismo artículo: uno consumado y otro en grado de intento. La imputación surgió del cruce con Rodri cuando España iniciaba los festejos por el título.

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La sanción no alcanzó solo a los futbolistas. La AFA fue multada con USD 321.000 y deberá jugar sus próximos dos partidos como local con restricción de espectadores del 50%, aunque parte del castigo quedó en suspenso: uno de los partidos y USD 100.000 quedaron sujetos a un periodo probatorio.

De acuerdo con la resolución, la Selección fue castigada por infracciones al Código Disciplinario de la FIFA vinculadas a cánticos y gestos discriminatorios de sus aficionados, conducta incorrecta del equipo y aspectos de orden y seguridad en los partidos. Entre las penalizaciones, se encontró la impuesta por mostrar la bandera “Las Malvinas son Argentinas”. La Comisión dispuso que USD 100.000 de la multa se inviertan en un plan para luchar contra la discriminación.

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El comunicado oficial de la Comisión Disciplinaria de la FIFA sobre las sanciones

La repercusión en la prensa internacional y las declaraciones del técnico de España

El diario Marca llevó el tema a su portada con una dura definición en el título: “Duro castigo por no saber perder”. El medio español detalló las conductas que atribuyó a cada sancionado y describió a Paredes como “el más salvaje de todos en ese tramo final”. Otro periódico madrileño, As, informó que la Comisión Disciplinaria había impuesto “duras sanciones” por la pelea y los incidentes ocurridos en la final del Mundial entre España y Argentina.

Los diarios catalanes Mundo Deportivo y Sport mantuvieron la misma línea y resumieron el castigo como una “lluvia de sanciones” a la selección argentina. La publicación británica The Telegraph, en cambio, puso el foco en la dimensión de la multa por la pancarta sobre las Malvinas y la consideró una pena leve frente a la falta cometida.

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En Inglaterra, Daily Mail interpretó la decisión en un sentido similar a The Telegraph y sostuvo que las figuras argentinas evitaron un castigo grave por la pancarta de las Malvinas contra Inglaterra, aunque dos jugadores fueron suspendidos por un total de 17 partidos por la pelea en la final. Más tarde, el mismo diario insistió en que “Argentina se ha librado de un castigo importante a pesar de las peticiones para sancionar a sus estrellas ‘idiotas’, que portaron una pancarta afirmando que las Islas Malvinas pertenecen a su país”.

La primera página del periódico Marca destaca las sanciones dictaminadas por la FIFA contra la Asociación del Fútbol Argentino y varios de sus jugadores.

The Sun subrayó la “vergüenza” del cierre escandaloso entre los jugadores y definió a Paredes como “agresivo”. También remarcó que el argentino recibió 10 partidos de suspensión y que el futbolista al que atacó también fue sancionado tras la trifulca de la final del Mundial, ya que Gavi recibió una fecha de suspensión con una multa de USD 30.000.

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El entrenador del campeón del mundo, Luis de la Fuente, fue consultado por esta resolución en una entrevista con Radio Nacional de España reproducida por EFE: “Lo que no se puede dar es esa imagen, ante más de dos mil millones de personas. Pero lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas, nadie tuvo nada que ver en ninguno de esos enfrentamientos, fueron víctimas y, verdaderamente, los perjudicados de todas esas situaciones”.

Añadió que recibió mensajes de disculpas del seleccionador argentino, Lionel Scaloni, y de algunos jugadores. También sostuvo que situaciones de ese tipo deben ser visibilizadas para que no vuelvan a repetirse porque las consideró “intolerables” e “inadmisibles”.

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Luis de la Fuente apuntó contra los jugadores argentinos después de los incidentes en la final de la Copa del Mundo