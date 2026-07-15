Exfiscal de Cibercrimen Esteban Aguilar confirma que buscará convertirse en el próximo fiscal general de Costa Rica

El exfiscal de Cibercrimen Esteban Aguilar confirmó que participará en el concurso para convertirse en el próximo fiscal general de la República cuando concluya el período de Carlo Díaz. Crédito: Redes social Gabriel Aguilar

El exfiscal de Cibercrimen Esteban Aguilar confirmó que buscará convertirse en el próximo fiscal general de la República, una vez que la Corte Suprema de Justicia abra el concurso para designar a la persona que ocupará el cargo a partir del vencimiento del actual período de Carlo Díaz, previsto para el próximo 31 de octubre.

La aspiración fue confirmada por Aguilar en declaraciones brindadas al programa No Mientas El Show, donde aseguró que cuenta con la experiencia y los atestados necesarios para dirigir el Ministerio Público.

“Existe de mi parte un interés absoluto en poder manejar de manera transparente esta institución y de otorgar justicia pronta y cumplida a todos los costarricenses”, manifestó.

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El abogado recordó que su interés por ocupar el puesto no es reciente, sino que lo anunció públicamente desde inicios de este año.

“Debo indicar que esto es correcto, tal y como lo hice de manera pública a inicios del presente año 2026”, señaló.

Aguilar explicó que el vencimiento del nombramiento de Carlo Díaz obligará a la Corte Plena a abrir un concurso público, salvo que los magistrados decidan reelegir al actual fiscal general para un nuevo período.

“Ello implicará que se abra necesariamente un concurso público, en caso de que él, como espero no ocurra, sea nuevamente nombrado por un período adicional por parte de los magistrados”, afirmó.

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Asimismo, indicó que presentará formalmente su candidatura para que sea analizada por la Corte Suprema de Justicia.

“Es mi derecho, así como el de otras personas que tenemos los atestados para poder participar, remitirlos para que sean revisados por la Corte Plena y que finalmente sea este órgano quien tome la decisión de quién ocupará el futuro cargo de fiscal general de la República”, expresó.

Entrevista de Gabriel Aguilar donde expresó su deseo de aspirar al puesto de fiscal general de Costa Rica. Crédito: La Octava TV

Una candidatura en medio de una confrontación con Carlo Díaz

La intención de Aguilar de dirigir el Ministerio Público se da en un contexto de crecientes diferencias con el actual fiscal general.

La semana anterior, el exfiscal presentó una denuncia administrativa ante la Inspección Judicial contra Carlo Díaz y la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, por una presunta beligerancia política y posibles infracciones al reglamento sobre conflictos de interés del Poder Judicial.

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En la gestión, Aguilar solicitó investigar si diversas declaraciones públicas realizadas por ambos jerarcas judiciales comprometieron el deber de imparcialidad que exige la función jurisdiccional. Respecto de Carlo Díaz, cuestionó manifestaciones relacionadas con la situación política del país, referencias al expresidente Rodrigo Chaves, al partido oficialista y al futuro de la Asamblea Legislativa, al considerar que podrían interpretarse como opiniones incompatibles con la neutralidad que debe guardar el fiscal general.

La denuncia también hace referencia a expresiones de la magistrada Patricia Solano sobre el desempeño económico del país, las cuales, según Aguilar, igualmente ameritan una investigación para determinar si constituyen una posible infracción disciplinaria. Como parte de la prueba, solicitó preservar entrevistas, publicaciones periodísticas y registros audiovisuales donde constan las declaraciones de ambos funcionarios.

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Esa no ha sido la única diferencia pública entre Aguilar y Díaz. Desde su salida del Ministerio Público, el exfiscal ha denunciado en reiteradas ocasiones haber sido víctima de persecución y acoso laboral durante la administración del actual fiscal general, señalamientos que han sido rechazados por Díaz.

La candidatura de Esteban Aguilar surge días después de que denunciara al fiscal general Carlo Díaz y a la magistrada Patricia Solano por presunta beligerancia política y posibles conflictos de interés. (Imagen ilustrativa Infobae)

La decisión estará en manos de Corte Plena

La elección del próximo fiscal general corresponde exclusivamente a la Corte Plena, integrada por los 22 magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados deberán decidir, antes del vencimiento del actual período, si optan por reelegir a Carlo Díaz o si designan a un nuevo jerarca para dirigir el Ministerio Público durante los próximos años.

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El proceso adquiere especial relevancia debido a que el fiscal general es la máxima autoridad del Ministerio Público y tiene a su cargo la dirección de la política de persecución penal, la coordinación de las fiscalías del país y la representación institucional en investigaciones de alto impacto.

Hasta el momento, Aguilar es una de las primeras figuras en confirmar públicamente su intención de competir por el cargo. No obstante, se espera que una vez abierto el concurso otros fiscales y abogados con los requisitos legales también presenten sus candidaturas.

La Corte Suprema deberá definir la designación a más tardar el 31 de octubre, fecha en que concluye el período constitucional de Carlo Díaz como fiscal general de la República.

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Esteban Aguilar es hermano del actual ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar.