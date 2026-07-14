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Los videos y fotos del banderazo argentino bajo la lluvia en Atlanta: de los hits de Maradona y Messi a los cantos contra Inglaterra

Los hinchas albicelestes se congregaron en las calles en la previa del duelo contra los británicos por la semifinal del Mundial

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Imágenes del banderazo argentino en Atlanta

Los hinchas argentinos volvieron a copar las calles en los Estados Unidos y se hicieron sentir en la ciudad de Atlanta, donde la selección argentina se enfrentará mañana a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026, instancia en la que espera España tras vencer 2-0 a Francia en Dallas. Los fanáticos realizaron el clásico banderazo para manifestar su apoyo al equipo que dirige Lionel Scaloni y que tiene como máxima figura a Messi.

La lluvia fue la invitada especial que tuvo la congregación albiceleste. Pero, por supuesto, no fue impedimento para que la fiesta se lleve a cabo. Banderas de varios clubes de lo largo y ancho del país convirtieron a esa porción de Atlanta en cualquier barrio, ciudad o provincia argentina. Los trapos mostraron pertenencias desde Temperley, Banfield y Lanús, hasta Ushuaia y La Rioja, entre otros.

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Como en cada rincón del mundo, la representación de Diego Armando Maradona se hizo presente, acompañado algunas veces por Lionel Messi, el trofeo de la Copa del Mundo o de las Islas Malvinas. El astro de Villa Fiorito no se olvida y fue la figura elegida en la previa del duelo con los británicos.

Una multitud de personas se congrega en Atlanta exhibiendo banderas de Argentina y estandartes con imágenes de futbolistas y escudos de equipos. Se aprecian pancartas de clubes como River Plate y referencias a ciudades como Ushuaia.

Los cantos de los hinchas le pusieron sonido a una tarde que no estuvo escasa de colores. “Vení, vení cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar. Que de la mano de Leo Messi todos la vuelta vamos a dar”, fue el coro que precedió a canciones contra Brasil y, como era de esperarse en esta ocasión especial, para Inglaterra.

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“Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés”, se entonó en las calles de Atlanta. El partido por las semifinales ya se empezó a jugar desde mucho antes.

Más imágenes del banderazo

Las imágenes de policías en los banderazos fueron postales habituales en cada banderazo argentino. Esta vez la patrulla K9 de caninos se presentó en el corazón de la multitud para controlar y llevar seguridad, además de una buena cantidad de uniformados. “Vamos Argentina, sabés que yo te quiero. Hoy hay que ganar y ser primero”, fue el pedido al plantel.

El partido entre Argentina e Inglaterra es considerado un clásico del fútbol por los antecedentes entre las selecciones en otras Copas del Mundo. La fuerte rivalidad, que también involucra a temas políticos y sociales, se trasladó a las tribunas donde ambas parcialidades alientan con fervor y se dedican algunos cánticos. Para el encuentro de mañana se reforzaron los controles de seguridad en el estadio con más de 1.600 agentes para preservar la seguridad de los aficionados y evitar enfrentamientos. A su vez, se prohibirá el ingreso con banderas que contengan leyendas relacionadas con las Islas Malvinas.

Los cantos contral el rival no podían faltar

En relación a lo futbolístico, Lionel Scaloni realizó la última práctica en Atlanta previa al partido y probó distintas variantes respecto al triunfo 3-1 ante Suiza de cuartos de final. El entrenador dispuso un esquema con Dibu Martínez en el arco; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez y Giuliano Simeone en el bloque defensivo; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister en el mediocampo; y Julián Álvarez junto a Lionel Messi en la delantera.

En esa prueba, Giuliano Simeone actuó como carrilero por la izquierda, una función que ya había ensayado en el partido amistoso ante Islandia. La presencia de Otamendi junto al Cuti Romero y Lisandro Martínez fue la principal novedad del entrenamiento.

Una de las dudas más marcadas está en torno a Rodrigo De Paul, que pelea por un lugar con Enzo Fernández. La otra incógnita relevante está en el lateral derecho. La disputa entre Molina y Montiel sigue abierta, con la posibilidad adicional de que Nicolás González ocupe ese sector como lateral-volante.

Argentina afrontará la semifinal después de encadenar seis victorias consecutivas en el torneo. En la fase de grupos derrotó 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania; en la fase eliminatoria superó 3-2 a Cabo Verde, 3-2 a Egipto y 3-1 a Suiza en el tiempo extra.

MÁS IMÁGENES DEL BANDERAZO ARGENTINO EN ATLANTA

Un equipo K-9 en el banderazo argentino

Varios uniformados presentes
Varios uniformados presentes
La multitud en Atlanta
La multitud en Atlanta
Maradona, Messi y Las Malvinas
Maradona, Messi y Las Malvinas
El cielo gris en Atlanta
El cielo gris en Atlanta
Maradona, siempre presenta
Maradona, siempre presenta
Los hinchas cantando
Los hinchas cantando

La previa de Argentina-Inglaterra

El cuadro de los cruces del Mundial 2026

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