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Casación Federal recibió a la ADL para fortalecer la cooperación contra el antisemitismo

Jueces del máximo tribunal penal se reunieron con representantes de la Anti-Defamation League, la DAIA y la Asociación de Abogados Judíos para mantener abiertos canales de diálogo institucional

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La Cámara Federal de Casación Penal recibió a representantes de la Anti-Defamation League
La Cámara Federal de Casación Penal recibió a representantes de la Anti-Defamation League

La Cámara Federal de Casación Penal recibió a los representantes de la Anti-Defamation League (ADL), una reconocida organización internacional dedicada a combatir el antisemitismo.

El presidente del tribunal, Diego Barroetaveña, junto con sus colegas Carlos Mahiques, Mariano Borinsky, Daniel Petrone y Gustavo Hornos, mantuvieron un encuentro con la directora de ADL Argentina, Sofía Segalis; la vicepresidenta para Asuntos Internacionales, embajadora Marina Rosenberg; y la directora del Equipo para América Latina, Liat Altman.

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De la reunión en la sala de Acuerdos también participaron representantes de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA): el director ejecutivo, Víctor Garelik, y el vocal y miembro de la secretaría jurídica, León Chaia; y de la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA): su presidente, Hernán Najenson, y las integrantes de la Comisión Directiva, Laura Kvitko y Mariana Kohan.

Las organizaciones intercambiaron perspectivas sobre sus respectivas funciones institucionales, a la vez que expresaron su voluntad de mantener abiertos canales de comunicación y cooperación a futuro.

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Casación recibió a representantes de ADL. Participaron también la DAIA y la Asociación de Abogados Judíos, con el foco en la cooperación y diálogo institucional contra el antisemitismo y la discriminación
Casación recibió a representantes de ADL. Participaron también la DAIA y la Asociación de Abogados Judíos, con el foco en la cooperación y diálogo institucional contra el antisemitismo y la discriminación

Los representantes de ADL, DAIA y AAJRA agradecieron a la Cámara Federal de Casación Penal y coincidieron en el propósito de estrechar los vínculos en el marco de un espacio de diálogo institucional.

Una ONG contra el discurso de odio

La Anti-Defamation League (ADL) es una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos dedicada a combatir el antisemitismo y otras formas de discriminación. Habitualmente articula con organismos públicos, entidades privadas y organizaciones de la sociedad civil para promover iniciativas de prevención de los discursos de odio, capacitación e intercambio de buenas prácticas.

Su trabajo combina monitoreo de incidentes, producción de informes, programas educativos y acciones de concientización orientadas a prevenir la violencia motivada por prejuicios.

Actos contra la discriminación

La Cámara Federal de Mendoza la semana pasada firmó con la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA) un convenio de cooperación institucional para articular actividades orientadas a combatir el racismo, la discriminación, la xenofobia y el antisemitismo.

La firma estuvo a cargo del presidente de la Cámara Federal de Mendoza, Juan Ignacio Pérez Curci, y del titular de la AAJRA, Hernán Najenson, quienes coincidieron en la necesidad de construir alianzas duraderas entre el sistema judicial y las organizaciones de la sociedad civil.

En un acto realizado en la sede del Museo del Holocausto de Buenos Aires, formalizaron el entendimiento con el objetivo de coordinar iniciativas conjuntas de formación, difusión e intercambio institucional vinculadas a la prevención de discursos de odio y al fortalecimiento de prácticas de respeto, igualdad y memoria histórica.

De este modo coordinarán visitas presenciales y virtuales al Museo del Holocausto para funcionarios y operadores del Poder Judicial, así como la puesta en marcha de actividades conjuntas de formación e investigación sobre la Shoá, los derechos humanos, la igualdad ante la ley y el abordaje institucional de los discursos discriminatorios.

También contempló la posibilidad de desarrollar nuevas iniciativas en función de los intereses y necesidades de cada institución.

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