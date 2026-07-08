Judiciales

Ordenan nuevas medidas de prueba en la causa donde se acusa a Francisco Adorni por falsear declaraciones juradas

El juez federal Daniel Rafecas requirió datos bancarios, sobre inmuebles y DDJJ del diputado bonaerense y hermano de Manuel Adorni

Guardar
Google icon
Entrevista a Francisco Adorni
Francisco Adorni, hermano del ex jefe de Gabinete, es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito (foto Diego Barbatto)

El juez federal Daniel Rafecas ordenó este miércoles nuevas medidas de prueba sobre bienes y DDJJ de Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa donde tiene un pedido fiscal de citación a indagatoria por supuesta falsedad en sus declaraciones juradas.

El magistrado requirió a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que envíe a su juzgado la última DDJJ de Adorni. Además se cursó un oficio al Banco Provincia requiriendo información sobre todos los pagos desde 2024 a lo que va de 2026 de un crédito hipotecario.

PUBLICIDAD

También se pidieron informes al Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires para corroborar la titularidad de dos inmuebles que habrían ingresado a su patrimonio vía sucesión, informaron a Infobae fuentes judiciales.

Daniel Rafecas
El juez federal Daniel Rafecas ordenó medidas de prueba en una causa contra Francisco Adorni, hermano de Manuel Adorni

Las medidas se ordenaron de manera previa a resolver si se da curso a un pedido de declaración indagatoria hecho el 18 de junio pasado por el fiscal federal Guillermo Marijuán en relación al delito de omisión maliciosa en las declaraciones juradas de Adorni entre 2023 y 2026.

PUBLICIDAD

En cuanto a la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, se trata de una parte de la pesquisa que está delegada en esa fiscalía donde ya se dispusieron medidas de prueba.

El reclamo de citación a indagatoria

Al pedir la declaración indagatoria de Francisco Adorni, el fiscal Marijuán advirtió que rectificó su declaración jurada después de que se abriera una causa judicial por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En esa corrección informó que posee $21 millones provenientes de una herencia que no había declarado antes ante la Oficina Anticorrupción.

La causa apunta a los movimientos patrimoniales de Adorni en su rol como funcionario: desde que asumió como Titular de la Unidad de Auditoría Interna, luego como Auditor Interno Titular de Defensa, y finalmente como presidente del Instituto de Ayuda Financiera (IAF). Para la fiscalía existen sospechas de ocultamiento de bienes y de sumas de dinero no declaradas.

Hombre con traje gris y corbata azul sentado en un escritorio de madera, mirando a la cámara y haciendo un pulgar hacia arriba, con un librero detrás
El fiscal federal Guillermo Marijuán reclama la citación a declaración indagatoria de Francisco Adorni

Marijuán sostiene que Adorni presentó tres declaraciones juradas oficiales durante su paso por el Ministerio de Defensa y el IAF, entre febrero de 2024 y enero de 2026. En el dictamen donde se pidió la indagatoria se detalló que tras el inicio de la causa judicial, Adorni sumó rectificaciones para cada presentación obligatoria y llegó a modificar valores clave como el precio de su inmueble, la cantidad de dinero en efectivo y la existencia de nuevas cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

“El funcionario omitió y falseó datos relevantes en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al período en que se desempeñó en el Ministerio de Defensa, ocultando sumas de dinero y cuentas bancarias y falseando montos sobre los que debía declarar con veracidad”, advirtió la fiscalía. Cada declaración jurada original fue corregida al menos dos veces, según la acusación.

Por ejemplo, la patrimonial inicial de 2024, firmada el 15 de febrero de ese año, describía un solo inmueble y un vehículo Chery Tiggo compartido con su esposa. Después, en mayo de 2026 (cuando la investigación ya había comenzado), Adorni declaró “haber tenido un millón de pesos en efectivo al inicio del mismo período”

A estos cambios le siguieron incorporaciones sucesivas de tarjetas, cuentas y valores. En su declaración rectificativa de Baja 2025 presentó, recién entonces, que tenía en su haber “dinero en efectivo por $24.500.000, de los cuales 21 millones correspondían a una herencia”. Además, se sumaron detalles de cuentas bancarias en pesos y en dólares tanto para él como para su esposa, así como nuevos instrumentos financieros.

En la última presentación rectificativa del 8 de junio de 2026, Adorni declaró varias cuentas y tarjetas adicionales, algunas a su nombre, otras a nombre de su cónyuge, que no figuraban en la documentación original presentada ante la Oficina Anticorrupción. La pesquisa identificó en total más de diez correcciones presentadas en distintos momentos, todas después de iniciada la auditoría patrimonial.

El hermano del ex jefe de Gabinete también es investigado en otra causa abierta en Comodoro PY por supuesta malversación de fondos en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y presuntas irregularidades con un préstamo de 40.000 millones de pesos.

Temas Relacionados

Francisco AdorniManuel Adornienriquecimiento ilícitoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Abrieron el celular de Jesica Cirio en busca de material vinculado a los videos de los dólares en su vestidor

Peritos de Gendarmería Nacional concretaron la extracción de la información que quedó a resguardo en el inicio del peritaje, con eje en las filmaciones de los fajos de dólares en un vestidor

Abrieron el celular de Jesica Cirio en busca de material vinculado a los videos de los dólares en su vestidor

Acosó a una mujer de 73 años por WhatsApp y la Justicia civil lo condenó a pagarle $10 millones

Una jubilada sufrió durante largo tiempo mensajes, llamados y persecuciones por parte de un hombre de 48 años. Un fallo tuvo por probado el hecho, encuadró el caso como violencia de género y dispuso una compensación con costas a cargo del demandado

Acosó a una mujer de 73 años por WhatsApp y la Justicia civil lo condenó a pagarle $10 millones

La Fundación Apolo pidió ser amicus curiae en la causa SIRA y reclamó proteger a los informantes

La organización presentó testimonios sobre supuestos mecanismos irregulares para aprobar importaciones y recomendó aplicar medidas de resguardo para quienes aporten datos a la investigación

La Fundación Apolo pidió ser amicus curiae en la causa SIRA y reclamó proteger a los informantes

Cayó en una estafa virtual, le vaciaron la cuenta y la Justicia obligó al banco a devolver la mitad de lo robado

Un hombre recibió un llamado en el que le informaban que había sido seleccionado para participar en una publicidad de un supermercado. Sin embargo, se trató de una maniobra de phishing que derivó en la sustracción de fondos de su cuenta. La Cámara de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia y atribuyó responsabilidad parcial a la entidad financiera

Cayó en una estafa virtual, le vaciaron la cuenta y la Justicia obligó al banco a devolver la mitad de lo robado

Viajó a Qatar durante el Mundial, compró una tarifa flexible y cuando quiso postergar la vuelta la aerolínea se negó: condenan a la compañía

Un ciudadano argentino adquirió una tarifa especial que le permitía modificar la fecha de regreso desde Doha. Sin embargo, la empresa rechazó la reprogramación y debió comprar un nuevo pasaje para volver a Buenos Aires. La Cámara Comercial confirmó la indemnización, aunque dejó sin efecto la condena por daño punitivo

Viajó a Qatar durante el Mundial, compró una tarifa flexible y cuando quiso postergar la vuelta la aerolínea se negó: condenan a la compañía

DEPORTES

“Esto es más que patriotismo”: el análisis más curioso en un reconocido diario de Estados Unidos sobre la “locura” argentina en el Mundial

“Esto es más que patriotismo”: el análisis más curioso en un reconocido diario de Estados Unidos sobre la “locura” argentina en el Mundial

Netflix, Disney y YouTube se preparan para batallar por los derechos de los próximos dos mundiales de fútbol para EEUU

“Argentina es vulnerable”: el desafiante mensaje del entrenador de Suiza antes del cruce por cuartos de final del Mundial

La reacción de los medios de Egipto tras la remontada épica de Argentina en el Mundial: “Las decisiones arbitrales destrozaron el sueño”

Cábalas mundialistas: una señora fue a comprar medicamentos, Argentina le empató a Egipto y le pidieron que se quedara en el local hasta el final

TELESHOW

Ángela Torres compartió las primeras fotos de las grabaciones de Popstars: “Qué ganas”

Ángela Torres compartió las primeras fotos de las grabaciones de Popstars: “Qué ganas”

En fotos: Guillermo Francella y Adrián Suar celebraron el fin del rodaje de su primera película juntos

La Barby recibió el alta después de la cirugía para mejorar la movilidad: “La operación fue un éxito, estoy feliz”

María Becerra habló de sus diferencias con las cantantes pop: “Es un ambiente donde juega mucho el ego”

La insólita promesa de Carmen Barbieri si Argentina gana el Mundial 2026: “Como el Diego”

INFOBAE AMÉRICA

El Insivumeh presenta un informe sobre la secuencia sísmica de 2025 en Guatemala

El Insivumeh presenta un informe sobre la secuencia sísmica de 2025 en Guatemala

Paneles solares enchufables y baterías modifican el consumo energético en los hogares de Alemania

Derechos Humanos en Honduras pide actuar en el marco del respeto en operativos policiales

El Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica suspende por cuatro días los trámites de placas

Guatemala: Coordinadora de ONGs y Cooperativas exige al MAGA acelerar el gasto ante el avance de El Niño