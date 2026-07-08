Judiciales

Acosó a una mujer de 73 años por WhatsApp y la Justicia civil lo condenó a pagarle $10 millones

Una jubilada sufrió durante largo tiempo mensajes, llamados y persecuciones por parte de un hombre de 48 años. Un fallo tuvo por probado el hecho, encuadró el caso como violencia de género y dispuso una compensación con costas a cargo del demandado

Guardar
Google icon
Un supuesto viaje a Santa Marta de su enamorado hizo que Aura recibiera mensajes y llamadas por parte de los presuntos captores, hombres armados de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) - crédito Pexels
La Justicia bonaerense condenó a un hombre por acoso y hostigamiento contra una mujer de 73 años y fijó una indemnización de diez millones de pesos por daños y perjuicios. (Foto de archivo: Pexels)

La Justicia bonaerense resolvió una demanda por daños y perjuicios promovida por una mujer, acutalmente de 73 años, quien denunció haber sido víctima de acoso durante varios años por parte de un hombre, de 48 años. La sentencia reconoció el daño psicológico y social sufrido por la reclamante, ordenando al demandado pagar una indemnización de diez millones de pesos.

La mujer, jubilada, explicó en su presentación que durante cerca de una década fue objeto de un persistente hostigamiento. Según su relato, recibió mensajes de contenido sexual, fotografías obscenas, ofrecimientos de dinero, además de llamadas en horarios nocturnos y persecuciones en la vía pública. Manifestó que, pese a sus intentos de poner fin a esta situación, el acoso continuó, incluso después de advertencias y de haber considerado informar a familiares del hombre.

PUBLICIDAD

El contexto descrito en la demanda señala que la situación afectó profundamente la vida de la mujer. Explicó que sentía vergüenza y vulnerabilidad, lo que la llevó a ocultar estos hechos a su entorno. Relató síntomas de paranoia, miedo y aislamiento, al punto de abandonar sus actividades sociales y laborales, y de requerir tratamiento psicológico y psiquiátrico. La reclamante destacó que el acusado pertenece a una fuerza de seguridad y posee armas, lo que agravó su temor.

Un smartphone de color oscuro con la aplicación WhatsApp visible en primer plano sobre un fondo verde y otras apps en segundo plano, apoyado en una mesa de madera clara.
La demanda sostuvo que la mujer sufrió durante casi una década mensajes sexuales, fotografías obscenas, llamadas nocturnas y persecuciones en la vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la demanda, la mujer solicitó una compensación económica que cubriera tanto la desvalorización monetaria como los intereses y costas, argumentando la gravedad del daño causado a su salud mental y reputación profesional.

PUBLICIDAD

El hombre, al contestar la demanda, negó los hechos y rechazó la documentación presentada. Alegó que la relación fue consensuada, aunque esporádica, y que en ocasiones la mujer le solicitó ayuda económica. Sostuvo que, tras negarse a continuar con los pagos, comenzaron amenazas y denuncias por parte de la reclamante. Planteó la excepción de cosa juzgada, refiriendo que existió un acuerdo previo en otra causa, pero el tribunal desestimó este planteo.

La sentencia detalla que, además de la denuncia penal, se dictaron medidas cautelares de restricción y prohibición de acercamiento, en el marco de la ley de violencia familiar y de género. Los informes de organismos especializados y peritos psicólogos confirmaron la existencia de un daño emocional y social en la mujer, relacionado directamente con los hechos denunciados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El fallo judicial reconoció que el acoso provocó daño psicológico y social, con vergüenza, miedo, aislamiento y la necesidad de tratamiento psicológico y psiquiátrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juzgado valoró pruebas como la denuncia policial, declaraciones de testigos, informes del equipo interdisciplinario, pericias psicológicas y antecedentes de medidas cautelares. La resolución consideró que quedó comprobada la existencia del acoso, la autoría del demandado y la relación causal entre la conducta y el daño sufrido por la reclamante.

En el análisis jurídico, la sentencia explica que la responsabilidad civil exige la presencia de ciertos elementos: una conducta ilícita, un factor de atribución, la existencia de un daño y la relación de causalidad. El fallo también aplicó una perspectiva de género, teniendo en cuenta la normativa internacional y nacional de protección integral a las mujeres, así como las guías de la Suprema Corte bonaerense para juzgar con enfoque de género.

Según la sentencia, la conducta del demandado encuadra en la definición legal de violencia psicológica, al causar daño emocional y afectar el desarrollo personal, mediante hostigamiento y persecución. El fallo subraya que este tipo de violencia no solo lesiona derechos individuales, sino que también constituye una violación a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La sentencia señaló que hubo denuncia penal y medidas cautelares de restricción y prohibición de acercamiento bajo la ley de violencia familiar y de género. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal consideró especialmente relevantes los informes periciales y psicológicos, que describieron cuadros de ansiedad, depresión, ataques de pánico y un marcado deterioro en la vida social y familiar de la reclamante. Los especialistas concluyeron que el daño psíquico se encuentra vinculado a los hechos de acoso y hostigamiento, y recomendaron la continuidad del tratamiento psicológico.

El juzgado fijó la indemnización en diez millones de pesos, estimando la gravedad del daño y considerando el valor actualizado del dinero. La sentencia estableció que el monto deberá abonarse dentro de los diez días de notificada la resolución, aplicando intereses desde la fecha de los hechos hasta el pago efectivo.

En cuanto a los daños no patrimoniales, la resolución sostuvo que los hechos afectaron el bienestar, la tranquilidad y el equilibrio emocional de la reclamante, más allá de la eventual existencia de lesiones físicas. La reparación, según el fallo, debe ser integral y cubrir tanto el daño moral como las consecuencias psicológicas y sociales derivadas de la violencia.

El tribunal impuso las costas del proceso al demandado, por resultar vencido, y difirió la regulación de honorarios profesionales hasta que se presente la liquidación definitiva.

Temas Relacionados

Violencia de géneroAcoso sexualDaños y perjuiciosIndemnización judicialDaño psicológico

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Fundación Apolo pidió ser amicus curiae en la causa SIRA y reclamó proteger a los informantes

La organización presentó testimonios sobre supuestos mecanismos irregulares para aprobar importaciones y recomendó aplicar medidas de resguardo para quienes aporten datos a la investigación

La Fundación Apolo pidió ser amicus curiae en la causa SIRA y reclamó proteger a los informantes

Cayó en una estafa virtual, le vaciaron la cuenta y la Justicia obligó al banco a devolver la mitad de lo robado

Un hombre recibió un llamado en el que le informaban que había sido seleccionado para participar en una publicidad de un supermercado. Sin embargo, se trató de una maniobra de phishing que derivó en la sustracción de fondos de su cuenta. La Cámara de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia y atribuyó responsabilidad parcial a la entidad financiera

Cayó en una estafa virtual, le vaciaron la cuenta y la Justicia obligó al banco a devolver la mitad de lo robado

Viajó a Qatar durante el Mundial, compró una tarifa flexible y cuando quiso postergar la vuelta la aerolínea se negó: condenan a la compañía

Un ciudadano argentino adquirió una tarifa especial que le permitía modificar la fecha de regreso desde Doha. Sin embargo, la empresa rechazó la reprogramación y debió comprar un nuevo pasaje para volver a Buenos Aires. La Cámara Comercial confirmó la indemnización, aunque dejó sin efecto la condena por daño punitivo

Viajó a Qatar durante el Mundial, compró una tarifa flexible y cuando quiso postergar la vuelta la aerolínea se negó: condenan a la compañía

Reabren la causa por la compra del hotel Waldorf y ordenan investigar a un histórico socio de los Kirchner

La Cámara Federal de CABA revocó el sobreseimiento de Osvaldo Sanfelice y dispuso profundizar sobre el origen del dinero con que se compró la propiedad

Reabren la causa por la compra del hotel Waldorf y ordenan investigar a un histórico socio de los Kirchner

Tras denunciar amenazas, le dieron prisión domiciliaria a Claudio Uberti, uno de los arrepentidos del caso Cuadernos

La Cámara Federal de Casación Penal revocó el rechazo previo del tribunal que lo había condenado por el caso de la valija de Antonini Wilson. El exfuncionario del kirchnerismo alegó problemas de salud y temor por su seguridad y la de su familia

Tras denunciar amenazas, le dieron prisión domiciliaria a Claudio Uberti, uno de los arrepentidos del caso Cuadernos

DEPORTES

Dos figuras de Argentina revelaron el detrás de escena del llanto de Messi tras el épico triunfo ante Egipto: “No podía terminar hoy”

Dos figuras de Argentina revelaron el detrás de escena del llanto de Messi tras el épico triunfo ante Egipto: “No podía terminar hoy”

La ocurrencia de Djokovic cuando lo compararon con Messi tras su heroico triunfo que lo clasificó a las semifinales de Wimbledon

“Tenela, tenela”: la reacción del “Cholo” Simeone antes del tercer gol de Argentina contra Egipto que se volvió viral

Felipe Melo utilizó la épica remontada de Argentina para arremeter contra Brasil: la contundente frase sobre Messi

Thierry Henry volvió a llenar de elogios a Messi tras la clasificación de Argentina y lo comparó con un guión de Hollywood

TELESHOW

Floppy Tesouro en “Lo de Pampita”: “En el Bailando una persona me seguía y tuve miedo de que me secuestre”

Floppy Tesouro en “Lo de Pampita”: “En el Bailando una persona me seguía y tuve miedo de que me secuestre”

Sofía Solá mostró cómo se preparó para su salida con un joven en Barcelona: “Mi aventura con el catalán”

Los incesantes ataques de Mauro Icardi a Yanina Latorre: “Qué calladita estuviste hoy”

Mario Pergolini celebró el pase de Argentina a cuartos de final: “Ahora estos pibes se van a sentir invencibles”

Santiago del Moro confrontó a un participante de Gran Hermano por sus dichos sobre Lionel Messi: “¿Lo insultaste?”

INFOBAE AMÉRICA

Desaparecieron cinco tripulantes a bordo de un avión de carga frente a la costa de Pakistán

Desaparecieron cinco tripulantes a bordo de un avión de carga frente a la costa de Pakistán

Una operación internacional liderada por EEUU capturó a grupos criminales que realizaban asesinatos, extorsiones y narcotráfico

La OTAN busca recomponer su relación con Trump en el segundo día de la cumbre de Ankara tras las tensiones por Irán y Groenlandia

Los precios del petróleo suben tras la nueva escalada entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente

Comienzan en Irak las procesiones fúnebres de Ali Khamenei en medio de una nueva escalada entre Estados Unidos e Irán