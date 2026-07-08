Abrieron el celular de Jesica Cirio en busca de material vinculado a los videos de los dólares en su vestidor

Se abrió el celular de Jesica Cirio en busca de los videos de los dólares en un vestidor

Peritos de Gendarmería Nacional abrieron el celular de la modelo Jesica Cirio y realizaron una “extracción forense” de su contenido que quedó a resguardo para comenzar a ser analizado: se buscarán fotos y videos con el eje puesto en las filmaciones de fajos de miles de dólares en un vestidor. Sin embargo, también se los instruyó para rastrear todo archivo que pueda asociarse a los delitos por los cuales se la investiga junto a su exmarido, el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El procedimiento de apertura del teléfono que Cirio entregó a la Justicia, a través de su abogado Claudio Caffarello con la clave de acceso, se hizo con la presencia también de peritos de las partes, explicaron fuentes del caso. Comenzó a cumplirse así la orden dada por el juez federal subrogante de Lomas de Zamora Luis Armella.

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Qué se buscará

Al ordenar el peritaje el magistrado pidió que se extraiga el contenido de todas las aplicaciones instaladas, el “historial de navegación” en Internet y fotografías y videos, en busca en principio de las filmaciones que difundió la prensa y que mostraron fajos de miles de dólares ocultos en un vestidor, guardados en bolsas tipo “ziploc” debajo de ropa, en bolsas y valijas.

Pero además se advirtió que tendrá que apuntarse también a cualquier otro tipo de archivos que se detecte pueda tener “especial relevancia” en los delitos que se investigan.

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Cirio entregó ese iPhone tras ser emplazada por la Justicia luego de un primer allanamiento a su departamento del barrio porteño de Las Cañitas donde no se la localizó. En el lugar, ubicado en el piso 18 de Ortega y Gasset 1661 a 1675 se secuestraron otros dispositivos que también serán analizados. En cuanto al Iphone se concretó la apertura y copia del contenido que se almacenó bajo custodia en un disco externo.

El edificio de Las Cañitas donde Jesica Cirio tiene un departamento inspeccionado ayer

Se intenta determinar además si los videos se filmaron en la casa de San Vicente donde Cirio vivió con Insaurralde durante el matrimonio o, como surgió después en calidad de sospecha ante los dichos de una testigo, en el departamento de Las Cañitas donde se hizo una inspección ocular el lunes último. Durante este trámite la defensa de Cirio dijo a la prensa que todavía no se probó que la modelo haya sido quien tomó las imágenes.

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Validez de las imágenes

La semana pasada la defensa de Cirio pidió al juzgado volver a tener acceso a ese departamento de Las Cañitas y Armella respondió que el inmueble no está clausurado y que no hay ninguna oposición a que la conductora televisiva ingrese al lugar. La defensa de su exmarido Insaurralde reclamó que las imágenes de esos dólares no sean usadas como prueba al poner en duda su legalidad. De hecho la defensa de la modelo reiteró que fue víctima de una extorsión y que se presentó una denuncia penal al respecto cuando ocurrieron los hechos.

Martín Insaurralde es investigado junto a su ex esposa Cirio y otros imputados por supuesto enriquecimiento ilícito

Las inspecciones oculares se ordenaron en medio de un conflicto con el fiscal del caso, Sergio Mola, a quien Insaurralde pretende apartar. La defensa lo recusó y lo cuestionó por la exposición mediática del expediente, sostuvo que hay “hostilidad y persecución” y remarcó que se pidió la detención del exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires cuando hay en curso una pericia contable oficial sobre su evolución patrimonial que está terminada en un 91 por ciento y tiene fecha de entrega el próximo 17 de julio.

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El pedido para detener al ex funcionario fue rechazado por Armella, quien en cambio prohibió salir del país a todos los investigados. El viernes último el fiscal rechazó apartarse del caso y ahora resolverá el magistrado.