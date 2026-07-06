Judiciales

El juez Ramos investigará al hermano de Adorni por un préstamo de $40.000 millones a la Obra Social de las Fuerzas Armadas

La Cámara Federal porteña ordenó unificar dos causas similares que tramitan en Comodoro Py. Francisco Adorni fue denunciado junto al exministro de Defensa, Luis Petri

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Entrevista a Francisco Adorni
Francisco Adorni es diputado bonaerense y estuvo a cargo del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares. Foto: Diego Barbatto

Francisco Adorni, diputado bonaerense y hermano del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente será investigado en Comodoro Py por el juez Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González, en una causa por malversación de fondos en derredor del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y presuntas irregularidades tales como la entrega de un préstamo de 40.000 millones de pesos.

La diputada nacional Marcela Pagano había denunciado a Adorni a partir de su rol como presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), cargo que ocupó dentro del Ministerio de Defensa.

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La legisladora le atribuyó responsabilidades en el seguimiento, control y eventual renegociación de aquel préstamo millonario que el IAF le otorgó a la obra social de las fuerzas armadas, que atravesó una severa crisis financiera que derivó en su posterior disolución. La acusación también se extendió al exministro de Defensa, Luis Petri.

Ese expediente quedó a cargo del juez Daniel Rafecas y la fiscal Alejandra Mángano, que advirtió que existía una causa previa en la que se analizaban hechos análogos.

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Luis Petri, ex ministro de Defensa y actual diputado nacional Foto NA-REUTERS

En ese proceso que ya estaba en marcha en el Juzgado Federal N° 9 -que subroga el juez Ramos- se investigan diversas anomalías en el IOSFA, tales como la compra directa de armamento y medicamentos por 25.000 millones de pesos cada una, un convenio para destinar el 2% de los salarios militares a afrontar la crisis financiera de la obra social y también la solicitud del préstamo de 40.000 millones de pesos al IAF.

Por este motivo, el juez Rafecas aceptó el pedido de la fiscalía para enviarle el caso al juez Ramos y así acumular ambas investigaciones por conexidad, al entender que compartían los mismos hechos y protagonistas.

Sin embargo, el Juzgado Federal N° 9 rechazó la competencia, con el aval del fiscal González. El juez Ramos argumentó que existía una diferencia temporal importante, dado que el crédito original se gestionó en enero de 2025, mientras que Francisco Adorni se incorporó al IAF recién en junio de ese año.

Juez Federal Sebastián Ramos
Sebastián Ramos, juez federal

Ramos sostuvo que el funcionamiento interno del IAF excedía el objeto procesal de la primera causa y consideró prematura la unión de los expedientes porque aún no se habían realizado medidas de prueba ni la ratificación de la denuncia. Ante esta negativa, Rafecas trabó una contienda de competencia que finalmente llegó a la Cámara Federal de Apelaciones.

La Sala I de la Cámara, integrada de forma unipersonal por el juez Leopoldo Bruglia, determinó en las últimas horas que las causas se acumulen al entender que comparten un mismo contexto fáctico e institucional que vincula al Ministerio de Defensa con los entes descentralizados bajo un mismo período de gestión.

“Por razones de economía procesal, de mejor administración de justicia y de prevención de decisiones eventualmente contradictorias”, corresponde que sea el juez subrogante Sebastián Ramos quien conduzca una única investigación, estableció el tribunal de alzada en un fallo al que tuvo acceso Infobae.

Todo esto “sin perjuicio de que el avance de la investigación habilite un replanteo de la cuestión”, a partir de eventuales pruebas que ameriten separar los casos.

El juez Daniel Rafecas tiene en su despacho otro expediente que preocupa al hermano del exjefe de Gabinete. Se trata de la causa por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en declaraciones juradas, en la que Francisco Adorni tiene un pedido de indagatoria firmado por el fiscal Guillermo Marijuán.

Ese caso tramita en el Juzgado Federal N° 6, que Rafecas subrogará hasta octubre de este año, en paralelo a la investigación de la fortuna de Manuel Adorni. El magistrado debe definir si ordena o no la indagatoria del legislador provincial libertario.

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