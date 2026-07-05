Judiciales

ARA San Juan: comienza la última semana del juicio y el tribunal podría anticipar el veredicto el miércoles

Las defensas de los oficiales retirados Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa alegarán este lunes desde las 9. Luego, los cuatro imputados del proceso tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras

Guardar
Google icon
Empezó el juicio por la tragedia del ARA San Juan
El juicio por el naufragio del ARA San Juan entra en su última semana con los alegatos de tres defensas y la expectativa de que el tribunal adelante el veredicto el miércoles

El juicio oral por el naufragio del ARA San Juan ingresará este lunes, desde las 9, en su última semana con los alegatos de las defensas de tres de los cuatro acusados. El miércoles, una vez cumplida la instancia de las últimas palabras, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz quedará en condiciones de anticipar el veredicto.

Las presentaciones estarán a cargo de Ricardo Gastón Morillo, defensor del contralmirante retirado Luis López Mazzeo, y de la defensora pública oficial Leticia Diez, quien representa al capitán de navío retirado Héctor Alonso y al capitán de fragata retirado Hugo Correa.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, los defensores objetarán que la fiscalía no explicó cómo los deberes que se imputan incumplidos incrementaron el riesgo para la navegación del submarino ni cómo ello se vinculó con las condiciones de su última zarpada y posterior naufragio, que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.

Con esas intervenciones concluirá la etapa de alegatos iniciada la semana pasada, durante la cual expusieron el Ministerio Público Fiscal, las dos querellas y la defensa del ex capitán de navío Claudio Javier Villamide.

PUBLICIDAD

El debate comenzó el 3 de marzo en Río Gallegos y estuvo a cargo del juez Mario Reynaldi, junto con Enrique Baronetto y Luis Giménez. A lo largo de alrededor de 30 audiencias, el tribunal recibió declaraciones de submarinistas, técnicos, especialistas, antiguos comandantes y autoridades navales, además de incorporar documentación sobre el estado material de la unidad, las tareas de mantenimiento y las circunstancias de su última navegación.

Al momento de la tragedia, López Mazzeo era comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos; Alonso, jefe de Estado Mayor de esa estructura; y Correa, jefe de Operaciones del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, con sede en Mar del Plata.

El contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo es uno de los cuatro imputados en el juicio. Foto: gentileza Gaceta Marinera
El contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo es uno de los cuatro imputados en el juicio. Foto: gentileza Gaceta Marinera

Los cuatro están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de la dotación.

<b>Las penas reclamadas por la fiscalía</b>

Los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán solicitaron cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para López Mazzeo y Villamide; cuatro años de cárcel e inhabilitación especial perpetua para Alonso; y tres años y seis meses de prisión para Correa.

La acusación afirmó que los imputados permitieron que el submarino cumpliera la misión en un “estado de alistamiento precario” y con “deficientes condiciones de mantenimiento”.

Para el Ministerio Público, la acumulación de inspecciones postergadas, tareas pendientes, restricciones técnicas y un antecedente de ingreso de agua durante una navegación cuatro meses antes incrementó indebidamente los riesgos propios de la navegación submarina.

Los representantes de la fiscalía ubicaron a los acusados en una posición de garante respecto de la seguridad de los tripulantes. Según su postura, debían advertir las deficiencias, disponer controles adicionales, limitar la actividad de la unidad o impedir su participación en la operación hasta que las condiciones consideradas riesgosas fueran subsanadas.

ARA SAN JUAN
De izquierda a derecha: los fiscales Colla, Pruzán y Garmendia y la querellante Carreras

También plantearon que no era indispensable identificar con precisión el mecanismo final del naufragio si se acreditaba que los imputados habían creado o mantenido un riesgo jurídicamente desaprobado que luego se materializó en el resultado.

<b>La anulación de los pedidos de las querellas</b>

Las dos querellas también formularon sus alegatos con sus respectivos pedidos de pena. Por un lado, intervino la querella unificada en manos de Valeria Carreras y Lorena Arias -también está incorporado el abogado Fernando Burlando-. Por el otro, expuso Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos y querellante por derecho propio y en representación de una decena de familiares.

Sin embargo, el tribunal oral dejó sin efecto sus pedidos de condena por una cuestión procesal: ninguna de las dos acusaciones particulares había presentado un requerimiento formal de elevación a juicio durante la etapa de instrucción.

Por ese motivo, las penas reclamadas por las querellas no podrán ser consideradas como sustento de una eventual condena.

<b>El planteo de la defensa de Villamide</b>

La semana pasada también alegó Juan Pablo Vigliero, defensor de Villamide, quien pidió la nulidad de la acusación fiscal y, de manera subsidiaria, la absolución de su asistido.

El abogado cuestionó que no se hubiera podido determinar con certeza qué ocurrió durante la secuencia final de la navegación y sostuvo que esa falta de precisión impedía establecer cuál era el resultado concreto que su defendido debía evitar.

“No conocemos las causas del estrago: ¿cómo defenderse de lo que no se conoce? ¿Cómo atribuir responsabilidad, o siquiera insinuarla, cuando nadie sabe qué pasó?”, planteó ante los magistrados.

El ex capitán de navío Claudio Villamide escuchando los alegatos de sus defensores Juan Pablo Vigliero y Magalí Crespo
El ex capitán de navío Claudio Villamide escuchando los alegatos de sus defensores Juan Pablo Vigliero y Magalí Crespo

Vigliero acusó además a la fiscalía de haber “parcializado, tergiversado, seccionado y amputado” la prueba producida durante el debate. Aseguró que los testigos declararon que el submarino estaba apto para cumplir la misión encomendada, correspondiente a la denominada Tercera Etapa de Mar, que incluía actividades de adiestramiento naval combinado y una patrulla de control de los espacios marítimos.

En ese marco, el ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017, arribó a Ushuaia el 4 de noviembre y volvió a partir cuatro días después. Primero participó de un ejercicio antisubmarino que, según un informe elaborado por el comandante de la unidad, Pedro Martín Fernández, tuvo un resultado satisfactorio. Luego inició una patrulla destinada al control de la pesca ilegal y a la obtención de información marítima.

Durante el juicio, en efecto, no pudo determinarse qué llevó a la tripulación a perder el control de la nave hasta superar su profundidad de colapso. El submarino implosionó el 15 de noviembre a las 10.52 y sus restos fueron hallados un año después, a más de 900 metros de profundidad y unos 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia.

ARA SAN JUAN
El ARA San Juan durante una navegación protocolar en Ushuaia, a pocos días de la tragedia

La última comunicación telefónica se produjo a las 7.19 de ese día entre el jefe de Operaciones del submarino, el teniente Fernando Villarreal, y el ahora acusado Correa. Durante ese contacto, Villarreal informó que la intención del comandante era descender a plano profundo para permitir el descanso de la tripulación, desgastada por el temporal en superficie, y luego revisar el tanque de baterías donde se había producido el principio de incendio para efectuar un control de daños.

Así las cosas, este lunes quedará completada la etapa de alegatos. El miércoles, López Mazzeo, Villamide, Alonso y Correa podrán pronunciar sus últimas palabras y se espera que los cuatro ejerzan esa facultad. Cumplida esa instancia, el tribunal estará en condiciones de cerrar formalmente el debate y adelantar si los considera culpables o inocentes. Los fundamentos de la sentencia se conocerían alrededor de un mes después.

Temas Relacionados

ARA San JuanJuicio ARA San JuanNaufragioTribunal Oral FederalSanta CruzRío GallegosAlegatosFiscalíaArmada Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un niño se fracturó una pierna en un parque de inflables y la Justicia ordenó indemnizarlo con $47 millones

El menor de edad debió ser sometido a una intervención quirúrgica tras sufrir una fractura de fémur durante un cumpleaños. La Cámara Civil desestimó la defensa de la empresa y dispuso un aumento sustancial en la indemnización

Un niño se fracturó una pierna en un parque de inflables y la Justicia ordenó indemnizarlo con $47 millones

El robo de un auto sin nafta, el rechazo de la aseguradora y el fallo que la obligó a pagar el valor del vehículo

Un tribunal hizo lugar al reclamo por la pérdida total de un vehículo y condenó a la compañía a abonar su valor de mercado. La empresa intentó rechazar la cobertura basándose en un dato de geolocalización no peritado, pero ese argumento fue desestimado

El robo de un auto sin nafta, el rechazo de la aseguradora y el fallo que la obligó a pagar el valor del vehículo

Causa Cuadernos: el paso a paso del rastro del dinero hasta su retiro por ventanilla en los bancos

Los controles que hizo la ex AFIP sobre los acusados, los pedidos de informes a bancos y el cruce de información hasta llegar a los millones que se sacaron por caja con destino desconocido. Cómo investigó el organismo en este caso

Causa Cuadernos: el paso a paso del rastro del dinero hasta su retiro por ventanilla en los bancos

Se define en Comodoro Py la extradición a EEUU de un acusado por el robo a Del Potro y a deportistas de la NBA

Lo capturaron en Buenos Aires tras robar la casa del extenista en Tandil y se lo busca en ese país por asaltos a las casas de atletas para robar joyas, relojes, dinero y bienes de lujo valuados en dos millones de dólares. Por ahora seguirá preso

Se define en Comodoro Py la extradición a EEUU de un acusado por el robo a Del Potro y a deportistas de la NBA

Adorni y las cripto: ordenan nuevas medidas en busca del historial completo de operaciones y transferencias del ex jefe de Gabinete

El fiscal Gerardo Pollicita dio 72 horas a Binance y Lemon para que le informen los movimientos de dos cuentas asignadas al exfuncionario en la causa que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito

Adorni y las cripto: ordenan nuevas medidas en busca del historial completo de operaciones y transferencias del ex jefe de Gabinete

DEPORTES

El líquido “milagroso” que usaron dos de las figuras del triunfo de la selección argentina ante Cabo Verde: “Me la hice traer”

El líquido “milagroso” que usaron dos de las figuras del triunfo de la selección argentina ante Cabo Verde: “Me la hice traer”

Marcelo Gallardo habló sobre los rumores de su futuro laboral y explicó por qué no usa redes sociales

Las críticas de Gustavo Alfaro a Kylian Mbappé y Francia después de la eliminación de Paraguay en el Mundial

El exabrupto de Mbappé tras la clasificación de Francia ante Paraguay: “Perdón por la expresión”

Con Mbappé y Alfaro como principales protagonistas, los mejores memes de la eliminación de Paraguay ante Francia en el Mundial

TELESHOW

Rubén Blades vuelve a Argentina para despedirse de los escenarios: “Ya hice lo que tenía que hacer”

Rubén Blades vuelve a Argentina para despedirse de los escenarios: “Ya hice lo que tenía que hacer”

Las Primas: del furor de los ’80 al fenómeno que desafió al tiempo y convirtió sus canciones en himnos bailables

Las vacaciones de Cami Homs con su hija Aitana en Brasil: sol, playa y shopping

Lali deslumbró junto a Miranda! en el Madrid Orgullo 2026 ante más de 25.000 personas

Mirtha Legrand recordó a Ernestina Pais tras su muerte: “Qué tristeza, se podría haber evitado”

INFOBAE AMÉRICA

“Joint Sea-2026”: China y Rusia anunciaron ejercicios militares conjuntos en el Pacífico mientras crecen las disputas marítimas asiáticas

“Joint Sea-2026”: China y Rusia anunciaron ejercicios militares conjuntos en el Pacífico mientras crecen las disputas marítimas asiáticas

Por primera vez, un robot submarino documentó basura humana en el fondo profundo del Mar Argentino

Libros que sí: un singular recorrido a nado por el invierno berlinés y hojas de té, misterio y desconcierto en Shanghái

El influencer Kerry Mann inicia una gira culinaria en Guatemala tras una invitación del Inguat

El Salvador: Producción de frijol permanece estable pese a la sequía, según Mesa Nacional Agropecuaria