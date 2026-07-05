Se define en Comodoro Py la extradición a EEUU de un acusado por el robo a Del Potro y a deportistas de la NBA

Juan Martín Del Potro. Seguirá preso uno de los acusados del robo a la casa del ex tenista en Tandil. REUTERS/Agustin Marcarian

La Justicia argentina tiene que resolver si extradita a Estados Unidos a un acusado en ese país por robo de joyas, relojes, dinero y objetos de lujo de las casas de atletas de alto nivel de la NFL, la NBA y la NHL, es decir, las ligas nacionales de hockey, fútbol americano y baloncesto.

El hombre de nacionalidad chilena fue detenido en la ciudad de Buenos Aires luego de un robo a la casa del extenista argentino Juan Martín Del Potro en Tandil, en mayo pasado. Allí se descubrió que junto a tres cómplices tienen pedido de captura internacional con fines de extradición desde un tribunal del Distrito Medio de Florida, EEUU, acusados de asociación ilícita y transporte interestatal de bienes robados. La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires acaba de rechazar liberarlo.

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Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico fundamentaron su decisión en la gravedad de los hechos imputados y en la pena máxima aplicable, que asciende a diez años de prisión por cada uno de los cargos en ese país. El proceso de extradición está a cargo del juez federal Sebastián Ramos, quien le negó la excarcelación, en una decisión ahora confirmada por la Cámara.

La extradición del acusado de robar a deportistas de elite en EEUU se resuelve en los tribunales de Comodoro Py Fotografía: RSFotos

Según la notificación roja emitida por Interpol, “entre octubre de 2024 y enero de 2025, en el Distrito Medio de Florida y en otros lugares, el detenido en Argentina y sus cómplices ”fueron responsables de varios robos en viviendas de atletas de alto nivel de la NFL, la NBA y la NHL". Se llevaron joyas, relojes, divisas estadounidenses y otros artículos de gran valor. El grupo de personas robó objetos de lujo por un valor de más de 2 millones de dólares. La orden de captura internacional menciona también el uso de un alias para evadir a la Justicia.

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Ingreso ilegal

Al rechazar liberarlo, los jueces advirtieron que el acusado no registra movimientos migratorios, lo que indica que su ingreso a la Argentina se produjo por vías informales en fecha incierta. Fue detenido en la Terminal de Ómnibus de Retiro mientras aguardaba un micro con destino a la ciudad fronteriza de Posadas, provincia de Misiones. Intentaba dejar el país tras el robo a la casa de Del Potro. Por este hecho, tiene abierta otra causa penal en el Juzgado de Garantías 1 del Departamento Judicial de Azul con asiento en Tandil, donde se le dictó la prisión preventiva por robo agravado por efracción y por ser cometido en poblado y en banda.

La defensa había solicitado la excarcelación bajo caución o la aplicación de medidas menos gravosas. Argumentó que ni la gravedad del requerimiento extranjero ni la expectativa de pena justifican por sí solas la prisión.

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“El riesgo de fuga que emerge del cuadro descripto, consolidado por la falta de arraigo en el país, impide de momento avalar las restricciones alternativas propiciadas por la defensa”, consideró sin embargo el Tribunal de Apelaciones al confirmar el rechazo de la excarcelación resuelto con anterioridad por el juez Ramos.