Las maniobras de los empresarios del caso Cuadernos: desde contratar a Ricky Martin a proveedores inexistentes y retiros en efectivo

En el juicio Cuadernos llegó el turno de los testigos de la ex AFIP (Foto: Shutterstock)

El juicio oral por la causa Cuadernos inició una nueva etapa centrada en testimonios del equipo de la ex AFIP y actual ARCA que investigó a las empresas y empresarios involucrados en los presuntos pagos de sobornos en el kirchnerismo.

El proceso, que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner, se concentra ahora en el análisis en las inconsistencias detectadas en los controles a firmas cuyos entonces responsables se encuentran en el banquillo.

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En tan sólo dos de estas audiencias se escuchó ya hablar de millones de dólares a los que se les perdió el rastro, uso de facturas truchas de proveedores que nunca podrían haber prestado los servicios contratados y hasta de un recital de Ricky Martin pagado para promocionar un emprendimiento turístico privado, vinculado a un empresario que poco antes había cobrado un multimillonario anticipo de fondos públicos para una obra que no llegó a terminarse.

La sala de audiencias del juicio Cuadernos en los tribunales de Comodoro Py 2002 Fotografía: Maximiliano Luna

Según la acusación que ahora sostiene la fiscal de juicio Fabiana León, gran parte de este dinero que para los técnicos de la AFIP se volvió imposible de rastrear era el que recolectaron en concepto de sobornos funcionarios del kirchnerismo, como detalló el autor de los cuadernos y remisero arrepentido Oscar Centeno, en relación a su ex jefe Roberto Baratta.

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Una semana de testigos clave

Para esta semana se esperan dos testimonios clave: los de Jaime Mecikovsky y Eliseo Devoto. El primero fue subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior de la entonces AFIP y ya declaró durante horas en la causa Vialidad, donde se condenó a seis años de prisión a Cristina Kirchner por administración fraudulenta. Devoto, por su parte, era el jefe de Asuntos Jurídicos del organismo durante la gestión de Alberto Abad.

Miembros del equipo fueron objeto de denuncias penales y en muchos casos pérdida de funciones durante 2020, según fueron recordando en las audiencias quienes ya declararon, entre ellos funcionarios de carrera con más de 30 años en el organismo.

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Se los acusó, incluso, de haber sido parte de una “taskforce” del macrismo. Todos dijeron que se les asignó por sus funciones responder, por ejemplo, pedidos de información judicial que llegaban desde el juzgado federal 11, donde tramitaba el caso Cuadernos, a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio.

El próximo martes 30 está prevista la declaración de Pedro Puyo, María Eugenia Matilde Lanza, Jimena de la Torre, José Luis Giordano y Marcelo Costa, mientras que el jueves 2 de julio se espera la presencia de Devoto, Horacio Castagnola, Mecikovsky, Pablo Paturlante, Diana Guterman y Ana María Prana.

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Documentación secreta

A los testigos se les muestra documentación contable y financiera que hasta ahora permaneció bajo secreto fiscal y fue entregada a las partes poco tiempo atrás.

Uno de los documentos exhibidos en las audiencias que hasta ahora estuvo bajo secreto fiscal

Durante las recientes audiencias ante el Tribunal Oral Federal 7, declararon entre otros Verónica Iglesias, Carlos Stafforini, María Marta Criscuolo y Diego Quintas, todos ex integrantes del equipo de fiscalización de Grandes Contribuyentes de la AFIP. Iglesias relató que, en los controles a la empresa Isolux Corsán, se detectó el uso de facturas apócrifas emitidas por proveedores sin capacidad operativa, lo que motivó allanamientos y la extensión de controles a otros contribuyentes.

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Stafforini, por su parte, explicó que la empresa Fainser recurrió a proveedores identificados como apócrifos, y que uno de ellos llegó a emitir facturas por cerca de 80 millones de pesos sin respaldo de servicios reales.

Criscuolo, quien ocupó cargos de supervisión hasta 2020, detalló que empresas como IECSA, entonces en manos de Angelo Calcaterra, realizaron transferencias a bancos en Andorra y compraron unos tres millones de dólares en coincidencia con anticipos por obra pública.

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Parte de ese dinero se retiró en efectivo a través de la firma Transcambio y se vinculó a una UTE que IECSA formó con JCR para la remodelación de la autopista Córdoba-Rosario. “Se compraron tres millones de dólares que fueron retirados de Transcambio en efectivo por Santiago Altieri por IECSA y Jorge Benolol por JCR”, afirmó Criscuolo ante el tribunal. A ese dinero se le perdió el rastro, dijo.

El empresario Angelo Calcaterra el día de su declaración indagatoria en Cuadernos. Esta semana su nombre volvió a escucharse en la sala de audiencias por parte de una testigo de la ex AFIP Fotografía: RSFotos

Uno de los testimonios más llamativos lo aportó Jorge Tesolin, quien recordó la investigación sobre Vertúa Servicios y el uso de anticipos financieros otorgados por la empresa pública Enarsa. Tesolin indicó que la firma recibió una multimillonaria suma equivalente a casi cinco millones de dólares al cambio de la época para el Gasoducto del Nordeste Argentino, fondos cuyo destino no pudo acreditarse en su totalidad y que, de manera llamativa, poco tiempo después hubo una inversión del dueño de la empresa y su esposa en un fideicomiso turístico, que luego contrató un espectáculo de Ricky Martin en Mar del Plata para promocionarse.

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“No se pudo determinar qué pasó con los dólares comprados con esos fondos de Enarsa”, declaró Tesolin, en referencia a las extracciones en efectivo detectadas por parte de los responsables de Vertúa.

Las audiencias ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli seguirán martes y jueves y se resolvió que haya juicio la segunda semana de la feria judicial de julio.

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