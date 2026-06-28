De las canchas de barro a la gloria: las historias de los ecuatorianos que vencieron a Alemania en el Mundial 2026

El ecuatoriano Gonzalo Plata celebra la anotación del segundo gol con Moisés Caicedo (REUTERS/Mike Segar)

Imagine la escena: un peloteo callejero en un barrio de Santo Domingo de los Tsáchilas, una provincia de Ecuador ubicada entre la Sierra y la Costa del país. Un grupo de chicos en la tierra, con una cancha improvisada. Uno de ellos sonríe con toda la cara, con esa sonrisa que los que lo conocen de niño dicen que nunca cambió. Es Moisés Caicedo: el niño que vendía flores en un cementerio para ayudar a su mamá, el que creció entre canchas de lodo y arcos sin redes, el mismo que hoy vale USD 156 millones y viste la camiseta del Chelsea.

Cuando Ecuador venció a Alemania el 25 de junio de 2026 por 2 a 1, en uno de los triunfos más importantes de su historia futbolística, el mundo vio el resultado. Pero detrás de cada jugador que se arrodilló en la cancha al final del partido, hay una historia que no cabe en ningún marcador.

PUBLICIDAD

El ecuatoriano Moisés Caicedo celebra tras el partido (REUTERS/Mike Segar)

Este es el Ecuador que nadie cuenta del todo. El que salió del barro, de canchas de tierra, de barrios sin nombre, de accidentes que pudieron haberlo detenido todo. El que perdió madres y hermanas, durmió en estadios y fue expulsado de su propio país. El que vendió flores junto a tumbas antes de levantar trofeos en Múnich.

Estas son las historias de algunos de los futbolistas que hacen soñar a un país.

El número 51

Willian Pacho nació en Quinindé, provincia de Esmeraldas, en la frontera norte del Ecuador, en uno de los barrios más duros del país. El sector de Luz de América, donde la gente llama a su calle simplemente El Blanquito, es el tipo de lugar donde los arcos de fútbol están hechos de madera y los sueños se anuncian en voz baja porque la realidad tiene el hábito de interrumpirlos.

PUBLICIDAD

El defensa ecuatoriano William Pacho (REUTERS)

Su primera escuela de fútbol fue el club Huracán del barrio Valle Alto. La cancha donde entrenó de niño sigue igual hoy: el césped descuidado, los baches, los arcos sin redes. Cuando los vecinos de Quinindé hablan de Pacho, dicen que el pueblo se paraliza cuando él juega. Que salen a las calles con banderas y gritos como si hubiera carnaval. Que ese niño que corría entre las casas con techo de latón ahora es titular indiscutible del Paris Saint-Germain: “El mejor defensa del mundo”, como me dijeron dos fanáticas de Pacho en París, mientras el PSG se preparaba para levantar la copa de la Champions League.

Pero la historia más importante de Willian Pacho no ocurrió en ninguna cancha de Europa. Ocurrió en Ecuador, el 2 de noviembre de 2019, el día en que debutó con Independiente del Valle, el equipo que se ha convertido en escuela de las figuras más representativas del fútbol nacional. Ese mismo día, a miles de kilómetros de donde él jugaba, su madre Glenda Tenorio murió de cáncer a los 51 años. Sus hermanas, Sonia y Gissella, le ocultaron la noticia para que pudiera concentrarse en el partido. Él salió a la cancha sin saber. Solo después, cuando terminó el partido, se enteró de que su madre ya no estaba.

PUBLICIDAD

William Pacho en acción contra Palmeiras (REUTERS/Franklin Jacome/Archivo)

Desde entonces lleva el dorsal 51 en todas sus camisetas. Es el único número que ha pedido. En el PSG, en la selección ecuatoriana, en cada partido que juega: 51. La edad de su madre, como una forma silenciosa de llevarla siempre.

“Sé que mi madre, donde quiera que esté, me apoya y está orgullosa de lo que hago”, dijo en Múnich, con la voz apenas sostenida, después de ganar la Champions League. Era mayo de 2025. Se había convertido en el primer ecuatoriano en levantar ese trofeo. Y en lugar de hablar de goles y estadísticas, habló de ella.

PUBLICIDAD

Lo que hace a Pacho único, además del talento con el que deja inmóviles a los mejores delanteros de Europa, es que no hace ruido. No tiene grandes celebraciones. No da entrevistas todo el tiempo. No construye su marca personal en redes sociales. Juega, gana, y se va.

Willian Pacho, del Paris St Germain, celebra con el trofeo tras ganar la Liga de Campeones de la UEFA (REUTERS/Phil Noble)

Desde que llegó al PSG en 2024 por 44 millones de euros, la segunda negociación más alta en la historia del fútbol ecuatoriano en ese momento, Luis Enrique Martínez, el entrenador español que dirigió al Paris Saint-Germain desde 2023; lo describió como un jugador “top mundial”. Los números lo respaldan: en la temporada que les dio la Champions, Pacho jugó 1.542 de los 1.560 minutos posibles. Más que ningún otro jugador del equipo, incluido Achraf Hakimi.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, en Quinindé, los niños del barrio siguen entrenando en esa cancha. Lo hacen porque saben que de ahí puede salir otro Willian. Y Willian sigue mandando alimentos, juguetes y canastas desde París. La promesa que se hizo de niño, la está cumpliendo.

El último de diez

En Santo Domingo de los Tsáchilas, hay un detalle que los vecinos del barrio Mujer Trabajadora mencionan siempre: el rostro de Moisés Caicedo está en todas partes. En las paredes de las tiendas, en las camisetas de los niños que entrenan en las canchas del barrio donde creció. Es la misma sonrisa de siempre. La que no cambió desde que era el chico que pateaba descalzo entre las matas de plátano.

PUBLICIDAD

Moisés Caicedo, de Ecuador, celebra tras el partido (REUTERS/Dylan Martinez)

Moisés Isaac Caicedo Corozo nació el 2 de noviembre de 2001 en Santo Domingo. Es el menor de diez hermanos. Su padre transportaba pasajeros en bicicleta durante largas jornadas para llevar algo de comida a la casa. Cuando el dinero no alcanzaba, que era casi siempre, Moisés salía a vender flores y velas cerca de un cementerio. También cuidaba carros en la zona rosa de la ciudad, a veces junto a su entrenador Iván Guerra, para juntar las monedas que les permitieran llegar al siguiente partido.

Las canchas donde creció, según recuerdan sus entrenadores, eran de lodo, piedra y arena. A veces con vidrios. El tipo de superficie que enseña a proteger el balón con el cuerpo.

PUBLICIDAD

“El mejor jugador que entrené”, dijo Martín Anselmi, el técnico que lo hizo debutar en Independiente del Valle, en el podcast Clank. “Porque el día que debutó, en la primera pelota que controló, contra la raya, no sé cómo giró y se sacó dos tipos de encima. Y dije: este chico es especial”.

Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) en acción con Moisés Caicedo (Chelsea) (REUTERS/Archivo)

Ese chico especial fue comprado por el Chelsea en 2023 por USD 156 millones. Un récord para el fútbol inglés en ese momento. En su segunda temporada con el club londinense, fue elegido Jugador del Año del Chelsea y Jugador del Año por sus propios compañeros. En julio de 2025, levantó la Copa del Mundo de Clubes con la bandera de Ecuador amarrada a la cintura. Se convirtió en el segundo ecuatoriano en ser campeón del mundo a nivel de clubes, después de Alberto Spencer, que lo hizo en 1966 con Peñarol.

PUBLICIDAD

Enzo Fernández, su compañero en el Chelsea, lo describió sin adornos: “Es una bestia. Es muy completo, recupera, tiene buena pegada. Realmente es un crack.”

Pero lo que más sorprende a quienes lo conocen desde niño no es el talento, sino lo que no cambió. “Desde niño siempre quise ser un futbolista profesional y ser el mismo chico humilde que no se olvida de dónde salió”, dijo Caicedo al recibir una condecoración de la Asamblea Nacional. Y lo cumple. Cuando tiene días libres, regresa a Ecuador, va a la playa, sube a la rueda de Chicago, pelotea con sus amigos de siempre. “Nos sentimos orgullosos”, dice Jeremy Cedeño, su amigo de infancia. “Porque de aquí salió del barrio jugando sin zapatos”, en declaraciones a la AFP.

En El Hueco, el profesor Iván Guerra sigue enseñando a los niños del barrio. Les cuenta que esa cancha de tierra es donde empezó Caicedo. Que también era de lodo, piedra y arena. Que también se entrenaba sin balones suficientes.

El hombre que durmió en el estadio

Enner Remberto Valencia Lastra nació en San Lorenzo, Esmeraldas, el 4 de noviembre de 1989. Es hijo de una familia pobre y cuando llegó a Emelec en sus primeros años como profesional no tenía dinero para pagar un cuarto. Durmió en el estadio George Capwell. En alojamientos rudimentarios dentro del propio club, porque no había otra opción.

Enner Valencia, de Ecuador, en acción (Reuters)

Hoy, a los 36 años, es el máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana con 49 tantos. Es el capitán de la Tri. Y en el partido ante Alemania del 25 de junio de 2026 se convirtió en el primer futbolista ecuatoriano en disputar nueve partidos de Copa del Mundo, superando definitivamente el récord que compartía con Edison Méndez.

La vida de Valencia entre un punto y el otro no fue sencilla. En octubre de 2016 se emitió una orden de arresto en su contra en Ecuador por impago de pensión alimenticia. En agosto de 2020, su hermana fue tomada como rehén por una banda armada en San Lorenzo y retenida durante diez días antes de ser liberada.

En Brasil 2014 anotó tres goles en dos partidos. En Qatar 2022 repitió la hazaña: marcó en el partido inaugural del torneo contra los anfitriones, y volvió a anotar ante Países Bajos. Seis goles en seis partidos mundialistas.

Enner Valencia de Pachuca celebra su primer gol con Oussama Idrissi (REUTERS/Archivo)

“Cada gol viene de alegría, de sacrificio, de humildad, de trabajo. Engloba todo ese esfuerzo que se hace desde niño, de joven, hasta cumplir el sueño de representar a un país”, dijo en una entrevista con la iniciativa De Una, con la voz tranquila de alguien que ya sabe cuánto costó llegar hasta aquí.

Rodeado de una generación de estrellas que podrían brillar con su propio nombre, Valencia actúa como algo distinto: como la memoria viva de lo que este proyecto le costó al Ecuador. El chico que durmió en el estadio es ahora el hombre con más partidos mundialistas en la historia del país.

“Le diría a mi versión más joven que valió la pena todos sus esfuerzos, todos los sacrificios. Con trabajo, con disciplina y hasta con lágrimas, se pudieron cumplir los sueños”, respondió cuando le preguntaron qué mensaje le daría al Enner de veinte años. El Enner de veinte años que dormía en el estadio.

El argentino que ama ser ecuatoriano

Hernán Galíndez, de Ecuador, celebra tras un partido (REUTERS)

Hernán Galíndez nació en Rosario, Argentina, el 30 de marzo de 1987. Es de la misma generación que Messi y Ángel Di María. Los tres crecieron en el mismo barrio, patearon en las mismas calles, se cruzaron de niños en los mismos torneos barriales. “El primer gol que me hicieron en mi vida me lo hizo Messi. Fuimos vecinos en Rosario y tenemos la misma edad, por lo que nos enfrentamos muchas veces”, recordó Galíndez en una entrevista con ESPN Argentina en 2023. Tenía cinco años en ese entonces, estaba en el arco por casualidad y recibió ese primer gol de un chico que ya parecía diferente a todos.

Pero la historia tiene un giro que Galíndez también recuerda con precisión: en la final de ese mismo torneo, su equipo, Estrella Juniors, le ganó al de Messi. “Al campeón le daban diez bicicletas en vez de trofeos. En Rosario se juegan siete contra siete, en pasto. Yo atajaba para Estrella Juniors. Me tocó la final y les pudimos ganar. Tengo un DVD que corrobora que enfrenté al monstruo”, contó, también a ESPN Argentina.

El destino, sin embargo, los separó de manera brutal. Messi partió al Barcelona. Di María también triunfó en Europa. Galíndez se quedó en Rosario Central, acumulando temporadas en divisiones menores, esperando una oportunidad que nunca terminaba de llegar. Cuando tenía 23 años, al fin lo sucedió lo que había esperado, pero el club descendía de categoría y los hinchas buscaban culpables, lo que vino fue peor que el silencio.

“Recibimos amenazas de muerte mis papás, mi abuela, mi hermano y yo. De un día para el otro me dijeron: ‘Ándate. No sirves para nada’. La gente en la calle me insultaba y me decía que era horrible tapando. Me fui prácticamente escondido”, contó en una entrevista con Primicias.

Lo que siguió fue peor que el rechazo. Sin club, sin confianza, empezó a derrumbarse por dentro. Subió diez kilos. Se encerró. Él mismo se llamaba “el gordo Galíndez”. Pensó en retirarse. Pensó en cosas más oscuras. Entonces llegó Ecuador.

Hernán Galíndez, de Ecuador, durante el calentamiento previo al partido, el 25 de julio de 2026 (REUTERS)

Era enero de 2012. Una oferta modesta de Universidad Católica en la Serie B. Lo primero que Galíndez hizo al aterrizar en Quito fue llamar a Gustavo Flores, un preparador de arqueros argentino que conocía de Rosario Central y que entonces trabajaba en Liga de Quito. Era el único contacto que tenía en el país. Llegó con miedo de fracasar, convencido de que era su última oportunidad, pero funcionó y no solo eso: lo cambió todo.

Recuperó la confianza, la disciplina, la alegría. Aprendió a querer Quito. Conoció a la mujer con la que se casaría. Nacieron sus hijos. Y en 2019, después de siete años, inició el trámite para obtener la nacionalidad ecuatoriana. No como un trámite burocrático para jugar en una selección sino como un acto de pertenencia.

En octubre de 2020, Gustavo Alfaro lo convocó por primera vez a la Tri. Galíndez tenía planeado pasar esos días en Papallacta con su familia. El teléfono cambió todo. “Cuando escuché que estaba citado para defender el arco de Ecuador, sentí que la vida finalmente me devolvía algo de todo lo que me había quitado”, declaró en ese entonces a los medios ecuatorianos.

Hernán Galíndez

Hoy tiene 39 años. Es el arquero con más edad de todo el Mundial 2026. “Siento que cada entrenamiento es uno menos que me queda”, dijo en una entrevista con El Universo antes de viajar al torneo. “Parece que hubiese llegado ayer y ya llevo cinco años en la selección. Uno trataría de que esto sea eterno, pero es inevitable que algún día llegue la despedida”.

El guardameta que llegó huyendo de Rosario lleva años siendo el muro entre Ecuador y el gol rival. El que fue insultado en las calles de su ciudad natal es hoy aplaudido en las de su ciudad adoptiva. El que estuvo a punto de retirarse a los 24 años juega su segundo Mundial a los 39.

Lo ha dicho varias veces, con una seguridad que conquista a los fanáticos: “Yo no decidí nacer argentino, pero sí decidí ser ecuatoriano”. Es por esto que cada vez que suena el himno ecuatoriano, Hernán Galíndez entiende y demuestra por qué hoy la hinchada de Ecuador lo bautizó como el caballero tricolor.

El niño atropellado que hizo llorar a Alemania

El delantero de Ecuador Nilson Angulo (20) marca un gol mientras el centrocampista de Alemania Aleksandar Pavlovic (5) defiende, durante un partido del Grupo E de la Copa Mundial (REUTERS)

El entrenador de Quinindé, José “Cabecita” Cabezas todavía lo recuerda con nitidez, según dijo al diario Extra en una entrevista publicada en mayo de 2026. “Llegó a los seis años... flaquito, inquieto, con esa necesidad de patearlo todo”.

Nilson David Angulo Ramírez nació el 19 de junio de 2003 en Quinindé, Esmeraldas, la misma ciudad de Willian Pacho, y creció pateando cualquier cosa que encontrara en las calles de tierra del barrio Central. No había canchas en condiciones ni había equipamiento. Pero había una velocidad y una decisión que “Cabecita” Cabezas, su primer entrenador, identificó desde el primer día.

Luego vino el accidente. Nilson tenía ocho años. Una camioneta lo atropelló, le destrozó la mandíbula y la pierna. Su madre, Dora Ramírez, recuerda esos días con ese tipo de detalle que solo tienen las madres que estuvieron al borde del peor momento de su vida. Pero el niño, desde la cama del hospital, pedía un balón para patear. “No podía quedarse quieto”, dice ella, según recogió Extra.

Tras recuperarse, Angulo pasó por Independiente del Valle y Liga de Quito. En LDU fue revelación del año, ganó la Supercopa, llamó la atención de clubes europeos. En 2022, el Anderlecht de Bélgica lo contrató. En 2026, el Sunderland de la Premier League pagó cerca de 17 millones y medio de libras esterlinas por él.

Y entonces llegó Alemania. Ecuador llegaba a la tercera fecha del Grupo E sin haber anotado un solo gol. Había perdido ante Costa de Marfil y empatado a cero ante Curazao. El ambiente era de angustia. Alemania se puso en ventaja al minuto 2 con un gol de Leroy Sané. El MetLife Stadium pareció hundirse.

Al minuto 9, Nilson Angulo recibió el balón cerca del área, encaró hacia el centro y sacó un derechazo que se metió en el arco de Manuel Neuer. Era su primera titularidad mundialista. Primera oportunidad clara. Primer gol.

Nilson Angulo, de Ecuador, durante el partido contra Alemania (REUTERS)

Fue él quien desatoró el grito de gol contenido de todo el Ecuador. Miles de ecuatorianos, los que viajaron al Mundial y los de la diáspora en los Estados Unidos, llevaban dos partidos queriendo celebrar una anotación, esa que llegó gracias a la habilidad de Angulo.

El festejo fue todo. Angulo corrió hacia sus compañeros, besó el escudo de la camiseta de Ecuador y rompió a llorar. No era solo el gol del empate. Era el gol que devolvía la vida a un equipo que había estado a punto de hundirse. Era el gol que confirmaba que ese niño atropellado a los ocho años, que pedía pelotas desde la cama del hospital, había llegado hasta aquí.

Era el niño que prometió a su madre que lo vería jugando un Mundial y ella lo vio marcando el gol que esperanzó a todo un país.

El que jugaba con pelotas de papel y quedó en la historia

El ecuatoriano Gonzalo Plata celebra tras marcar el segundo gol contra Alemania (REUTERS/Mike Segar)

El destino le debía una a Gonzalo Plata. En Qatar 2022, con el partido ante Países Bajos igualado, su disparo se estrelló en el poste. Ecuador perdió. Plata cayó al suelo.

Cuatro años después, en el MetLife Stadium, con el marcador 1-1 ante Alemania y el tiempo corriendo, Kevin Rodríguez ganó de cabeza y dejó el balón servido. Mientras Manuel Neuer esperaba recibir el balón en las manos, el pie de Plata se interpuso en la trayectoria de este. Tomó la pelota de bolea y el rebote hinchó sorpresivamente las redes, dejando por un segundo mudo al estadio, que luego estalló en un grito de alivio en el minuto 77 del partido.

Gonzalo Jordy Plata Jiménez nació el 1 de noviembre de 2000 en Guayaquil, en los suburbios de la ciudad. Se crió con su madre y cuatro hermanos en una casa de caña y madera. Su padre los abandonó cuando él tenía pocos meses de vida. Cuando no había pelota, jugaba con lo que encontrara: papel enrollado, medias, cualquier cosa que rodara. A los cinco años, según contó en una entrevista con la CONMEBOL, escapó de su casa con ayuda de un vecino para asistir a un entrenamiento del Rocafuerte FC sin permiso de su madre. Ya entonces era imposible separarlo del fútbol.

Llegó a Independiente del Valle, ganó el Sudamericano Sub-20 en 2019 y fue elegido tercer mejor jugador del Mundial juvenil de Polonia ese mismo año. Luego vino el Sporting Lisboa, el Valladolid, una aventura en Qatar con el Al Sadd, y finalmente el Flamengo de Brasil, donde acumuló cinco títulos: la Copa de Brasil 2024 —con el gol del título incluido—, la Supercopa de Brasil, la Serie A, la Copa Libertadores y el Carioca, ambos de 2025.

Pero antes del gol a Alemania, Plata también lloró en este Mundial. Tras el empate sin goles ante Curazao, que complicó severamente las chances ecuatorianas, cayó al césped y lloró de frustración. Sebastián Beccacece fue a abrazarlo. Esa imagen también es parte de la historia.

“Regalarle una victoria al pueblo ecuatoriano es algo que teníamos que celebrar. Ellos se merecen esto. La ilusión sigue intacta y vamos a dejar la vida por este sueño”, dijo en zona mixta después del partido ante Alemania, según recogió El Comercio. Antes del Mundial había prometido a los hinchas que se quedaran con bastante ropa, porque Ecuador iba a estar hasta el final.

Los que sostienen sin que nadie vea

No todos los héroes de Ecuador ante Alemania tienen su nombre plasmado en el resultado final.

El alemán Felix Nmecha en acción con el ecuatoriano Pedro Vite (REUTERS)

Pedro Vite nació el 9 de marzo de 2002 en Babahoyo, provincia de Los Ríos, y llegó a Independiente del Valle a los 12 años, dejando a su familia para vivir en el complejo de Sangolquí. Ahí, según recuerdan quienes lo conocieron, tuvo el mismo compromiso con los libros que con el balón. Llegó a ser abanderado de la institución educativa del club. Hoy juega en Pumas UNAM de México, y ante Alemania fue el jugador con más duelos ganados del partido y fue el fantasma que dio la asistencia del primer gol de Angulo. Nadie lo vio porque todos miraban al que definió. Así funciona Vite: hace que todo pase.

Alan Franco, de Ecuador, en acción (REUTERS)

Alan Franco nació en Jujan, provincia de Los Ríos, y dejó a su familia a los 12 años para buscar su camino en Guayaquil y luego en Quito. Su padre, Don Pedro Franco, fue su mayor fan desde los barriales de Jujan y Babahoyo. Murió en abril de 2020, justo antes de que Alan empezara su carrera internacional con Atlético Mineiro. Su entrenador de infancia recuerda que Don Pedro tenía un sueño simple: ver a su hijo en las páginas del diario, “a color, no en blanco y negro”. Alan hoy juega su segundo Mundial y es la navaja suiza de Beccacece: puede ser volante, interior, lateral, carrilero. Donde el equipo lo necesite, ahí está.

La fábrica de imposibles

No hay en el fútbol mundial un club parecido a lo que Independiente del Valle ha sido para Ecuador en la última década. Un equipo de Sangolquí, en las afueras de Quito, que tiene sede en un complejo llamado Valle de los Sueños. El nombre resultó ser una profecía.

Los jugadores de Ecuador celebran tras el partido contra Alemania en el Mundial 2026 (REUTERS)

De esas canchas salieron Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Kendry Páez, Pedro Vite, Alan Franco. La lista sigue. No es coincidencia: es un modelo de formación que cambió lo que Ecuador creía posible de sí mismo.

Cuando la selección de Ecuador entró al MetLife Stadium el 25 de junio de 2026 a enfrentar a Alemania, llevaba encima el valor de mercado más alto de su historia: USD 437 millones. Casi el doble de lo que valía el plantel de Qatar 2022. El jugador más cotizado, Moisés Caicedo.

Más que los números, lo que unía a esos jugadores era otra cosa. Eran todos del mismo Ecuador. Del Ecuador de las canchas de tierra, de los barrios sin nombre, de las madres que guardan cada camiseta de su hijo, de los padres que soñaban con verlos en el diario a color, de los entrenadores que cuidaban autos para pagar el transporte del equipo.

Cuando Ecuador venció a Alemania y los jugadores corrieron a abrazar a Beccacece en el centro del campo, había lágrimas. Había gritos. Había jugadores que se tiraban al suelo y miraban hacia arriba.

No lloraban solo por el resultado. Lloraban por todo lo que había detrás.

Por el número 51 que lleva cosido Pacho en cada partido. Por los diez hermanos que tuvo Caicedo, y por las flores que vendió junto a las tumbas. Por el estadio donde durmió Valencia cuando no tenía dónde más ir. Por la camioneta que atropelló a Nilson a los ocho años y no pudo detenerlo. Por el arquero que llegó huyendo de Rosario y encontró en Quito su verdadero hogar. Por las pelotas de papel con las que jugaba Plata cuando no había otra cosa. Por Don Pedro Franco, que no llegó a ver a su hijo en el diario a color. Por los doce años que tenían Vite y Franco cuando dejaron a sus familias para perseguir un sueño que no estaban seguros de alcanzar.

La Tri (EFE)

Los rivales de Ecuador en dieciseisavos de final verán a un equipo que terminó segundo en la eliminatoria sudamericana, apenas detrás de Argentina. Verán a jugadores que militan en el PSG, el Chelsea, el Arsenal, el Sunderland. Verán estadísticas y valores de mercado.

Lo que no verán es lo que nunca aparece en los números, es de dónde vinieron. Pero en Quinindé, en Santo Domingo, en San Lorenzo, en Babahoyo, en Jujan, en Guayaquil, en los barrios donde todavía hay niños que renuncian a sus recreos, lo saben. Saben que de esas calles sin asfalto, de los pies sin zapatillas pueden salir guerreros.

Estos son algunos de los hijos del barro, los niños hechos de arcilla y honor que enorgullecen a Sudamérica y a todo el Ecuador.