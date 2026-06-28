Mundo

El Ejército israelí lanzó un nuevo bombardeo en Líbano contra terroristas y estructuras de Hezbollah

La acción se ejecutó en la misma zona al norte de Israel y apuntó a un sistema de disparo considerado un riesgo para efectivos desplegados, mientras continúan las maniobras de las FDI en la región

Guardar
Google icon

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este domingo la eliminación de terroristas de Hezbollah armados con lanzagranadas y la destrucción de un lanzador en la zona de Nabatieh, cerca del área de seguridad donde operan en el sur de El Líbano. Esta nueva ofensiva ocurre luego del acuerdo firmado entre Israel, Líbano y Estados Unidos el viernes pasado en Washington.

Según el comunicado militar, fuerzas de la unidad Egoz, bajo el mando de la División 36, identificaron a varios integrantes armados de Hezbollah que operaban en la región. Tras la detección, la Fuerza Aérea, dirigida por las FDI, atacó y neutralizó tanto a los terroristas como la estructura desde la que operaban, con el objetivo de eliminar la amenaza para las tropas israelíes. En otra operación en la misma zona, la unidad multidimensional destruyó un lanzador de Hezbollah que representaba un riesgo para las fuerzas.

PUBLICIDAD

Las FDI reiteraron que no permitirán que el grupo terrorista amenace a los ciudadanos de Israel ni a sus fuerzas, y aseguraron que continuarán actuando para neutralizar cualquier peligro en la frontera norte.

Por otra parte, el Ejército israelí informó que sus fuerzas abatieron a varios “terroristas armados” en el sur de Siria. “Ayer (sábado), soldados de las FDI eliminaron a varios terroristas armados en la Zona de Seguridad del sur de Siria”, indicó el comunicado difundido por las FDI.

PUBLICIDAD

El ejército mantiene desde finales de 2024 una “zona de seguridad” en el sur de Siria, con el objetivo declarado de eliminar cualquier amenaza contra civiles israelíes y soldados de las FDI. Las autoridades israelíes reiteraron que sus tropas continuarán desplegadas en esa zona para garantizar la protección en la frontera.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó como “un duro golpe para Irán y Hezbollah” el acuerdo firmado con Líbano bajo la mediación de Estados Unidos, que contempla el mantenimiento de una zona de seguridad israelí mientras existan amenazas terroristas en la región.

En su primera declaración pública tras la firma del pacto, el jefe de Gobierno afirmó que “Estados Unidos y Líbano reconocieron nuestro derecho a mantener una zona de seguridad mientras exista una amenaza”. Netanyahu destacó que el gobierno libanés mostró valentía en el proceso y subrayó que el pacto cuenta con el respaldo de la administración estadounidense.

A su vez, sostuvo que el régimen de Irán intentó presionar para forzar el repliegue israelí en el sur del Líbano, pero aseguró que su gobierno resistió esas demandas. “Israel, Líbano y Estados Unidos le están diciendo a Irán: ‘Esto no es asunto suyo. No tienen estatus, participación ni papel alguno aquí. Ni ustedes, ni Hezbollah, ni ningún grupo terrorista’”, aseveró el mandatario.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó como “un duro golpe para Irán y Hezbollah” el acuerdo firmado con Líbano (Europa Press)
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó como “un duro golpe para Irán y Hezbollah” el acuerdo firmado con Líbano (Europa Press)

Durante su intervención, Netanyahu presentó un mapa digital con la delimitación de zonas donde el Ejército de Israel procederá a retirarse, una vez que las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) asuman el control, según el cronograma pactado. El acuerdo, difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, incluye un “Anexo de Seguridad” no divulgado públicamente, que establece que el repliegue israelí queda supeditado al desarme efectivo de grupos armados no estatales y el desmantelamiento de su infraestructura en el sur del Líbano.

El punto 7 del acuerdo establece que ninguna de las partes pierde el derecho a responder militarmente ante una amenaza. El texto señala: “Nada en este marco les impide a Israel o Líbano atacar a fin de ejercer su derecho inherente a la autodefensa”, aunque no menciona de forma directa a Hezbollah.

Netanyahu reveló la zona pactada con Líbano para el mantenimiento de la presencia de tropas israelíes
Netanyahu reveló la zona pactada con Líbano para el mantenimiento de la presencia de tropas israelíes

Netanyahu subrayó que la libertad de acción militar de Israel se mantiene vigente para neutralizar cualquier peligro contra sus tropas. “Esta es una directiva clara. Lo he dicho una y otra vez. Si ven un peligro, actúen. No solo es el derecho a actuar, sino la obligación de hacerlo”, afirmó Netanyahu.

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteMedio OrienteFDIIsraelLíbano

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El régimen de Irán atacó a Kuwait y Bahréin con misiles tras los bombardeos de EEUU a 10 objetivos militares iraníes

La Guardia Revolucionaria de la República Islámica sostuvo que las hostilidades de Estados Unidos contra Sirik “no socavarán nuestro control sobre el estrecho” de Ormuz y amenazaron: “En cuanto a las bases estadounidenses en la región, ese es otro asunto. Se enfrentarán a un infierno en los próximos días”

El régimen de Irán atacó a Kuwait y Bahréin con misiles tras los bombardeos de EEUU a 10 objetivos militares iraníes

Donald Trump advirtió que Irán “dejará de existir” si EEUU decide escalar los ataques contra el régimen

El presidente norteamericano lanzó una nueva advertencia a la República Islámica luego de los ataques cruzados de las últimas horas que ponen en peligro la tregua firmada días atrás

Donald Trump advirtió que Irán “dejará de existir” si EEUU decide escalar los ataques contra el régimen

El presidente libanés le transmitió a Trump que su Gobierno garantizará el cumplimiento del acuerdo con Israel

Durante la conversación, el mandatario de Estados Unidos expresó su intención de invitar a Joseph Aoun a Washington con el objetivo de mantener el contacto directo entre ambos gobiernos

El presidente libanés le transmitió a Trump que su Gobierno garantizará el cumplimiento del acuerdo con Israel

Estados Unidos atacó “múltiples objetivos” militares del régimen iraní

El CENTCOM informó que los bombardeos se llevaron a cabo en represalia por el ataque de la República Islámica contra un buque petrolero en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos atacó “múltiples objetivos” militares del régimen iraní

Ola de calor en Europa: Alemania, Dinamarca, República Checa y Suiza rompieron récords históricos de temperatura

Expertos señalan que la ola de calor se debe a un “bloqueo Omega”, un fenómeno que retiene aire caliente sobre la región e impide que entre aire fresco

Ola de calor en Europa: Alemania, Dinamarca, República Checa y Suiza rompieron récords históricos de temperatura
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

“No tengo nada que ocultar”: Sandra Cuevas reacciona a la detención de Eduardo Pérez Tueme, su supuesto prometido

“No tengo nada que ocultar”: Sandra Cuevas reacciona a la detención de Eduardo Pérez Tueme, su supuesto prometido

Vídeo resumen del Argentina-Jordania (1-3): Messi marca otro gol y cierra una fase de grupos perfecta para la albiceleste

Cayó una pareja por pedir 150 mil pesos a cambio de devolver el celular robado al joven atropellado en Mar del Plata

Austria será el rival de España tras empatar 3-3 con Argelia en un partido con un final increíble: vídeo con los goles de una remontada agónica

Siabou Touré, el chef de Mali que llegó en patera y triunfa con su alta cocina gaditana en Zahara de los Atunes: “España me salvó la vida, me siento en deuda”

INFOBAE AMÉRICA

Crecen las críticas al plan de la NASA de estrellar la Estación Espacial Internacional en el océano Pacífico

Crecen las críticas al plan de la NASA de estrellar la Estación Espacial Internacional en el océano Pacífico

El Salvador retoma después de más de 20 años la encuesta de hogares sobre ingresos y gastos de los hogares

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica atendió cerca de 30 mil casos por presuntas vulneraciones de derechos en 2025

Sergio Ramírez: “El régimen de Daniel Ortega va a durar poco, pero yo no sé si volveré a Nicaragua”

Cinco décadas de prisión en Panamá por matar a una niña en Colón

ENTRETENIMIENTO

"No era muy fan de Aquaman": la confesión de Jason Momoa tras su éxito en DC

"No era muy fan de Aquaman": la confesión de Jason Momoa tras su éxito en DC

El inesperado festejo de Milly Alcock tras convertirse en la nueva Supergirl

Cillian Murphy explica su alivio por no estar en “La Odisea” de Christopher Nolan

Tom Holland revela quién fue su apoyo durante el rodaje de “La Odisea”

Ariana Grande causa revuelo al modificar la letra de una canción en pleno show para dedicarsela a su exnovio argentino