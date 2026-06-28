El Ejército israelí lanzó un nuevo bombardeo en Líbano contra terroristas y estructuras de Hezbollah

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este domingo la eliminación de terroristas de Hezbollah armados con lanzagranadas y la destrucción de un lanzador en la zona de Nabatieh, cerca del área de seguridad donde operan en el sur de El Líbano. Esta nueva ofensiva ocurre luego del acuerdo firmado entre Israel, Líbano y Estados Unidos el viernes pasado en Washington.

Según el comunicado militar, fuerzas de la unidad Egoz, bajo el mando de la División 36, identificaron a varios integrantes armados de Hezbollah que operaban en la región. Tras la detección, la Fuerza Aérea, dirigida por las FDI, atacó y neutralizó tanto a los terroristas como la estructura desde la que operaban, con el objetivo de eliminar la amenaza para las tropas israelíes. En otra operación en la misma zona, la unidad multidimensional destruyó un lanzador de Hezbollah que representaba un riesgo para las fuerzas.

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Las FDI reiteraron que no permitirán que el grupo terrorista amenace a los ciudadanos de Israel ni a sus fuerzas, y aseguraron que continuarán actuando para neutralizar cualquier peligro en la frontera norte.

Por otra parte, el Ejército israelí informó que sus fuerzas abatieron a varios “terroristas armados” en el sur de Siria. “Ayer (sábado), soldados de las FDI eliminaron a varios terroristas armados en la Zona de Seguridad del sur de Siria”, indicó el comunicado difundido por las FDI.

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El ejército mantiene desde finales de 2024 una “zona de seguridad” en el sur de Siria, con el objetivo declarado de eliminar cualquier amenaza contra civiles israelíes y soldados de las FDI. Las autoridades israelíes reiteraron que sus tropas continuarán desplegadas en esa zona para garantizar la protección en la frontera.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó como “un duro golpe para Irán y Hezbollah” el acuerdo firmado con Líbano bajo la mediación de Estados Unidos, que contempla el mantenimiento de una zona de seguridad israelí mientras existan amenazas terroristas en la región.

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En su primera declaración pública tras la firma del pacto, el jefe de Gobierno afirmó que “Estados Unidos y Líbano reconocieron nuestro derecho a mantener una zona de seguridad mientras exista una amenaza”. Netanyahu destacó que el gobierno libanés mostró valentía en el proceso y subrayó que el pacto cuenta con el respaldo de la administración estadounidense.

A su vez, sostuvo que el régimen de Irán intentó presionar para forzar el repliegue israelí en el sur del Líbano, pero aseguró que su gobierno resistió esas demandas. “Israel, Líbano y Estados Unidos le están diciendo a Irán: ‘Esto no es asunto suyo. No tienen estatus, participación ni papel alguno aquí. Ni ustedes, ni Hezbollah, ni ningún grupo terrorista’”, aseveró el mandatario.

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó como “un duro golpe para Irán y Hezbollah” el acuerdo firmado con Líbano (Europa Press)

Durante su intervención, Netanyahu presentó un mapa digital con la delimitación de zonas donde el Ejército de Israel procederá a retirarse, una vez que las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) asuman el control, según el cronograma pactado. El acuerdo, difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, incluye un “Anexo de Seguridad” no divulgado públicamente, que establece que el repliegue israelí queda supeditado al desarme efectivo de grupos armados no estatales y el desmantelamiento de su infraestructura en el sur del Líbano.

El punto 7 del acuerdo establece que ninguna de las partes pierde el derecho a responder militarmente ante una amenaza. El texto señala: “Nada en este marco les impide a Israel o Líbano atacar a fin de ejercer su derecho inherente a la autodefensa”, aunque no menciona de forma directa a Hezbollah.

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Netanyahu reveló la zona pactada con Líbano para el mantenimiento de la presencia de tropas israelíes

Netanyahu subrayó que la libertad de acción militar de Israel se mantiene vigente para neutralizar cualquier peligro contra sus tropas. “Esta es una directiva clara. Lo he dicho una y otra vez. Si ven un peligro, actúen. No solo es el derecho a actuar, sino la obligación de hacerlo”, afirmó Netanyahu.