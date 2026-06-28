La Armada de Irán amenazó a las bases de EEUU en Medio Oriente y aseguró que “vivirán un infierno”

Un destructor de la Armada de Irán (Europa Press/Archivo)

En medio de la escalada de las tensiones en Medio Oriente, la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica (CGRI) difundió un nuevo comunicado tras la ofensiva del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) lanzada ante “la persistente agresión iraní contra la navegación comercial” en el estrecho de Ormuz.

“Cazas de la Marina y la Fuerza Aérea de EEUU llevaron a cabo ataques esta noche (sábado) contra 10 objetivos militares iraníes en múltiples ubicaciones en el Estrecho de Ormuz y sus alrededores”, precisó el cuerpo militar antes de que el régimen de Irán atacara este domingo a Kuwait y Bahréin con misiles y drones.

PUBLICIDAD

Ante este cruce de hostilidades que aumenta la presión sobre el frágil alto el fuego firmado entre Washington y Teherán, y con el respaldo de los mediadores Pakistán y Qatar, el cuerpo naval del CGRI afirmó: “Los ataques indiscriminados de Estados Unidos contra Sirik no socavarán nuestro control sobre el estrecho, pero nuestros ataques contra los infractores sirven como recordatorio para otros buques de la ruta correcta para un paso seguro”.

En una publicación en X, la Armada amenazó: “En cuanto a las bases estadounidenses en la región, ese es otro asunto. Se enfrentarán a un infierno en los próximos días”. Luego, el Ministerio de Exteriores de Bahréin condenó este domingo los ataques militares contra bases estadounidenses en el reino, a los cuales calificó una “peligrosa escalada” por parte del régimen persa.

PUBLICIDAD

En un comunicado, la cancillería bahrení señaló: “La agresión se produce como una reanudación explícita al día siguiente de lo que Teherán se comprometió a hacer en virtud del preacuerdo firmado el 17 de junio, relativo al cese permanente de las operaciones militares y al respeto de la soberanía de los países de la región; lo que lo sitúa solo frente a la responsabilidad por incumplir sus promesas y socavar lo que queda de las oportunidades de calma y estabilidad en la región”.

Al sonar las alarmas durante los ataques de Teherán, el Ministerio del Interior de Bahréin instó a la población local a “mantener la calma y dirigirse al sitio seguro más cercano”, en anticipación a posibles riesgos derivados de la escalada del conflicto.

PUBLICIDAD

Cazas de la Marina y la Fuerza Aérea de EE.UU. llevaron a cabo ataques esta noche contra 10 objetivos militares iraníes en múltiples ubicaciones en el Estrecho de Ormuz y sus alrededores, en respuesta al ataque con drones de Irán contra el M/T Kiku.

Las declaraciones se producen tras los ataques de la Guardia Revolucionaria iraní durante la madrugada, con misiles balísticos y drones dirigidos contra la Quinta Flota Naval de Estados Unidos, estacionada en el puerto de Salman en Manama, y contra otra base ubicada en Kuwait.

La Guardia Revolucionaria difundido por medios iraníes que los lanzamientos de misiles balísticos y drones buscó contestar a las recientes acciones estadounidenses y advirtió que cualquier violación adicional recibiría una “respuesta aplastante” por parte de Irán. El CGRI anticipó que futuras acciones podrían intensificarse y estar dirigidas contra buques en la región, aunque no precisó si los objetivos serían navíos militares estadounidenses o embarcaciones mercantes en el estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

Frente a este panorama, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un mensaje contundente el sábado en el que advirtió que podría llegar el momento en que el país deba “completar militarmente el trabajo iniciado” si persisten las hostilidades con Irán.

“Aviones de Estados Unidos acaban de atacar almacenes iraníes de misiles y drones, así como sitios de radar costeros, por violar el Acuerdo de Alto el Fuego, nuevamente. Es muy posible que nunca aprendan. Puede llegar un punto en el que ya no seamos capaces de ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que comenzamos con tanto éxito. Si eso sucede, la República Islámica de Irán dejará de existir”, afirmó Trump en su mensaje publicado en la red Truth Social.

PUBLICIDAD

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa mientras está sentado en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 26 de junio de 2026 (REUTERS/Ken Cedeno)

La escalada en la región tras la firma del pacto entre EEUU e Irán comenzó el jueves pasado, cuando el CGRI atacó el buque mercante M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur. Washigton calificó la acción como la primera violación militar del acuerdo de alto el fuego firmado el 17 de junio. En respuesta, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) efectuó bombardeos sobre posiciones militares iraníes en la costa sur del país.

Las autoridades de Teherán argumentaron que el buque navegaba por una ruta no autorizada, mientras que el gobierno estadounidense sostuvo que Irán “socavó la libertad de navegación” en una de las principales rutas energéticas del mundo. El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) confirmó que el impacto de un proyectil no identificado causó daños en el puente de mando de un petrolero, sin que se reportaran víctimas ni derrames. El organismo elevó el nivel de amenaza a “sustancial” y recomendó extremar precauciones en la zona.

PUBLICIDAD

Las fuerzas estadounidenses aseguraron que el tránsito comercial por el estrecho de Ormuz permanece bajo vigilancia y que sus unidades militares siguen “vigilantes, letales y preparadas” ante cualquier nueva escalada. El estrecho de Ormuz continúa siendo un escenario de choques recurrentes entre fuerzas iraníes y occidentales, situación que mantiene la atención de la comunidad internacional y de los mercados energéticos.