Confirmaron el procesamiento de Tapia y Toviggino por evasión en la AFA

La Justicia confirmó el procesamiento de Claudio Tapia y Pablo Toviggino por retención indebida de aportes

La Justicia dejó firme este viernes el procesamiento del presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia en la causa por retención indebida de aportes calculada en 19.000 millones de pesos. La decisión fue de la Cámara en lo Penal Económico que en su caso dio por desierta y no analizó la apelación de su defensa porque no se presentó a tiempo a una audiencia. El Tribunal de Apelaciones confirmó también el procesamiento, embargo y prohibición de salida del país del tesorero de AFA Pablo Toviggino.

Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio revocaron el procesamiento de otros tres acusados y ordenaron profundizar la investigación.

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