Judiciales

Pidieron la detención de Martín Insaurralde

Lo solicitó el fiscal Sergio Mola en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito

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Martín Insaurralde

El fiscal Sergio Mola pidió la detención de Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, en una causa en la que es investigado por enriquecimiento ilícito. El juez federal de Lomas de Zamora deberá resolver si hace lugar a este planteo.

En el marco de esta causa, la Justicia allanó dos domicilios de su exmujer Jessica Cirio y de Elías Piccirillo, en el marco de las medidas de prueba que se ordenaron tras la aparición de videos donde se ve a la modelo tomando registro de fajos de dólares en cajones, bolsas y valijas en el interior del vestidor de la casa que compartía con Insaurralde en un country de San Vicente.

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Según el mismo expediente, a Insaurralde también se lo investiga por lavado de dinero, luego de que en 2023 se difundieran fotos en el Mediterráneo a bordo del yate “Bandido” con Sofía Clerici.

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