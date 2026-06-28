Nico Paz recordó a su padre tras su debut como titular en un Mundial con Argentina: “Es un sueño de toda la vida”

Nico Paz hizo su debut como titular en Copas del Mundo (Reuters/Tim Heitman)

El 27 de junio de 2026 quedará para siempre en la memoria de Nico Paz, quien vivió su primera experiencia como titular en un Mundial al ser parte del once que saltó a la cancha en la victoria 3-1 ante Jordania en Dallas, por la última fecha de la fase inicial del certamen.

Luego del partido en el que la Albiceleste sumó puntaje ideal en el Grupo J, el mediapunta de 21 años, nacido en España pero nacionalizado argentino, expresó su orgullo por representar a la selección argentina y seguir los pasos de su padre, Pablo Paz, mundialista con Argentina en Francia 98.

PUBLICIDAD

“Muy feliz, es un sueño de toda la vida. Poca gente puede decir que ha jugado un Mundial y de titular, para mí es un orgullo muy grande. Se dio un buen partido, lo pude disfrutar, lo hicimos muy bien”, relató el talentoso zurdo al término del encuentro.

Paz, que ya había debutado en el torneo ingresando desde el banco ante Argelia, se refirió al significado personal de esta presentación desde el inicio: “Es un momento muy especial para mí poder jugar mi primer partido como titular en un Mundial, algo que ya hizo mi padre en el 98 y para mí es especial, sobre todo poder seguir sus pasos. Lo disfruté mucho hoy”.

PUBLICIDAD

Pablo Paz, padre de Nico, disputó el Mundial 1998

La historia de Nico Paz se encuentra marcada por su decisión de elegir la camiseta argentina a pesar de haber crecido y formarse futbolísticamente en España. El futbolista dio sus primeros pasos en las inferiores del Real Madrid y actualmente se desempeña en el Como de Italia, donde se consolidó como una de las figuras jóvenes del Calcio.

Su vínculo con la selección argentina se apoya en la influencia familiar: “Yo nací en España. Amo a los dos países, pero al final decidí representar a Argentina. Creo que es el país que más me representa, por cómo se vive el fútbol y por mi padre”, había dicho tiempo atrás.

PUBLICIDAD

Siendo el suyo un caso especial, el jugador reconoció la importancia del apoyo y los consejos de su entorno: “Normalmente mi padre me deja tranquilo, solo me dice que disfrute, que sea yo, que no esté nervioso, y eso traté de hacer hoy: intentar jugar como en mi club”, dijo a la prensa tras el triunfo ante el seleccionado jordano.

El mediapunta fue reemplazado en el complemento (REUTERS/Hannah Mckay)

El joven representa el recambio generacional de los campeones del mundo. Sobre el respaldo de los referentes del plantel albiceleste, indicó: “Antes de los partidos me dicen que sea yo mismo, que confían mucho en mí, que me suelte, que no tenga miedo de encarar y de hacer lo que sienta”.

PUBLICIDAD

El partido ante Jordania dejó además una anécdota en torno a la ejecución del tiro libre que derivó en el primer gol argentino, convertido por Giovani Lo Celso: “No, no, era de Gio”, respondió ante la consulta sobre si había pedido ejecutar la pelota parada.

Paz también se refirió a la presencia de la leyenda Lionel Messi, autor de uno de los goles y figura excluyente del equipo. “Es una locura, con la edad que tiene sigue sorprendiendo cada día”, valoró respecto al capitán argentino, quien ingresó en el segundo tiempo y volvió a convertir de tiro libre, alcanzando su 19° tanto en Copas del Mundo.

PUBLICIDAD

El joven hizo su estreno mundialista ante Argelia, ingresando por Lionel Messi (REUTERS/Bernadett Szabo)

Antes de marcharse al vestuario, Paz compartió otra curiosidad familiar ligada al Mundial: “Antes de empezar el Mundial hablé con Giuliano Simeone (hijo de Diego Simeone). Tanto para él como para mí es un orgullo poder seguir los pasos de nuestros padres”, en referencia al paso de ambos progenitores por la Selección en Francia 98.

El entrenador Lionel Scaloni se refirió a los cinco debutantes que tuvo el equipo ante Jordania: “Es un momento inolvidable imagino para ellos. De hecho, cuando buscamos hacer los cambios, buscamos armar el puzzle para que el equipo no se resienta en ese equilibrio con los que tenían que entrar. Era una meta que teníamos para el partido de hoy, y que la íbamos a hacer. Espero que sepan valorar lo que significa jugar con la Selección en un Mundial, creo que lo valoran por lo que siento. Tengo un enorme orgullo que hayamos podido utilizar a todos los jugadores de campo. Solo nos faltarían los arqueros”.

PUBLICIDAD