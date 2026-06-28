Judiciales

Debieron cancelar un viaje en crucero por razones de salud y la Justicia condenó a la aseguradora por rechazar el reintegro

Una pareja de 78 y 82 años tuvo que suspender el paseo por una urgencia médica. A pesar de haber contratado un seguro de cancelación, la compañía rechazó el pago. La Cámara Comercial fijó una indemnización en pesos y en dólares

Guardar
Google icon
Gran crucero Carnival Conquest blanco con chimenea roja, azul y blanca navegando en mar azul bajo un cielo claro con pocas nubes en el horizonte.
La Cámara Comercial confirmó la condena a la aseguradora por rechazar la cobertura de asistencia al viajero a adultos mayores tras la cancelación de un crucero (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó en su totalidad la sentencia que había condenado a una empresa de asistencia al viajero a indemnizar a dos personas adultas mayores por la cancelación de un viaje programado en un crucero por España. El fallo, de la Sala C, aborda la negativa de la aseguradora a cubrir los gastos tras rechazar la cobertura por supuesta enfermedad preexistente.

El conflicto comenzó cuando los reclamantes, de 78 y 82 años de edad, contrataron un seguro de asistencia al viajero para celebrar su aniversario de casados en un crucero en Barcelona. Días antes del embarque, uno de ellos sufrió un cuadro lumbociático que le impidió viajar. Al solicitar la cobertura por cancelación, la compañía rechazó el pedido invocando una enfermedad preexistente.

PUBLICIDAD

Durante el proceso judicial, los demandantes sostuvieron que la empresa prestadora del servicio se vinculaba con ellos desde hacía una década y que habían contratado la cobertura en calidad de consumidores hipervulnerables, en razón de sus edades. En su presentación, indicaron que la cláusula que habilitaba a la aseguradora a rechazar cualquier siniestro por motivo de enfermedad previa era abusiva y desnaturalizaba el contrato.

Hombre mayor de pelo blanco y gafas sentado en un sillón, con la mano derecha sobre la frente y los ojos cerrados. Detrás, estanterías y fotos.
La aseguradora invoca una enfermedad preexistente, pero no aporta prueba médica suficiente para sostener la exclusión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda incluyó la solicitud de nulidad de las cláusulas objetadas y una indemnización que contemplaba daño emergente, daño moral y daño punitivo. La aseguradora, en tanto, negó los hechos y afirmó que existía una patología previa, apoyándose en antecedentes médicos de un viaje anterior de los reclamantes a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El fallo de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda. Según consta en la sentencia, el vínculo entre las partes fue considerado una relación de consumo y los reclamantes fueron encuadrados como personas de especial vulnerabilidad. El juez determinó que la aseguradora no pudo demostrar la configuración de una enfermedad preexistente y que, como especialista en ese tipo de contratos, debía haber producido prueba suficiente para sustentar su rechazo.

El magistrado también señaló que la empresa incumplió con los términos de la cláusula contractual al no aportar un informe médico que avalara la exclusión de cobertura. Además, evaluó que la definición contractual de “enfermedad preexistente” era tan amplia que limitaba de manera excesiva los derechos de los consumidores.

Los reclamantes, adultos mayores de 78 y 82 años, fueron reconocidos por la justicia como consumidores hipervulnerables en el contexto del seguro de asistencia al viajero (Foto de archivo)
Los reclamantes, adultos mayores de 78 y 82 años, fueron reconocidos por la justicia como consumidores hipervulnerables en el contexto del seguro de asistencia al viajero (Foto de archivo)

La sentencia ordenó el pago de U$S12.000 como daño emergente, el límite de cobertura pactado, con intereses del 7% anual, además de $400.000 en concepto de daño moral. El reclamo por daño punitivo fue rechazado. La aseguradora apeló la decisión, cuestionando la responsabilidad atribuida, la moneda de pago y la procedencia del daño moral. Los demandantes también recurrieron por la negativa al daño punitivo.

La Cámara Comercial confirmó la sentencia. En su análisis, el tribunal señaló que no estaba en discusión la existencia del seguro ni el hecho de que el viaje se canceló por motivos médicos. Tampoco hubo controversia sobre el rechazo de la cobertura por parte de la aseguradora.

El fallo de apelaciones remarcó que la empresa no produjo prueba alguna para demostrar que se trató de una enfermedad preexistente. Destacó que la carga de la prueba recae sobre quien alega la existencia de una causal de exclusión y que el certificado médico presentado por los reclamantes solo daba cuenta del cuadro agudo que motivó la cancelación, sin certificar la existencia previa de la dolencia.

La maleta fue encontrada por una de las trabajadoras del lugar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El tribunal mantiene un resarcimiento adicional por afectación anímica ante la negativa de cobertura y la incertidumbre del litigio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal consideró relevante que la aseguradora no cumplió con las obligaciones de información y advertencia que impone la normativa de defensa del consumidor, en especial cuando se trata de personas adultas mayores, conforme la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

La Cámara evaluó que la definición de “enfermedad preexistente” incluida en el contrato era lo suficientemente amplia como para acotar de manera irrazonable la cobertura y desnaturalizar el objeto del seguro. En palabras del fallo, cualquier manifestación de salud podría ser atribuida a una afección remota, incluso curada o desconocida al momento de la contratación.

Respecto del pago en moneda extranjera, la aseguradora planteó que los pagos debían realizarse en pesos argentinos, conforme la cotización oficial. El tribunal descartó este agravio por no haber sido materia de debate en la instancia anterior y mantuvo el monto en dólares estadounidenses, como había sido fijado originalmente en el contrato.

Primer plano de una mano sosteniendo un bolígrafo y firmando sobre un documento blanco. El texto del documento es visible y borroso.
El tribunal destacó que la cláusula de 'enfermedad preexistente' en el contrato restringía de forma irrazonable la protección del consumidor en el seguro de viaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el daño moral, la Cámara sostuvo que existieron elementos ciertos que permitieron inferir el sufrimiento anímico de los reclamantes, quienes debieron afrontar los gastos del viaje cancelado y gestionar el reintegro ante la negativa de la aseguradora, además de verse sometidos a la incertidumbre del proceso judicial. El tribunal consideró adecuado el monto fijado y rechazó el reclamo de la aseguradora para reducirlo.

Con relación al daño punitivo, la resolución reiteró que el mero incumplimiento contractual no habilita su concesión. Para que proceda, se requiere, además, que se demuestre un accionar doloso, un enriquecimiento indebido o un grave menosprecio por los derechos de los consumidores, extremos que, según el tribunal, no se verificaron en este caso.

La sentencia concluyó con la confirmación total del fallo de primera instancia y la imposición de costas a la aseguradora, tanto en el proceso principal como en la apelación. El tribunal fundamentó su decisión en la protección especial que merece el consumidor adulto mayor y en la obligación de las empresas de informar y advertir de modo suficiente sobre las condiciones y exclusiones de los contratos de adhesión.

La Cámara rechazó el reclamo de la aseguradora para pagar en pesos argentinos y confirmó el pago en dólares estadounidenses, según lo pactado en el contrato original (Foto de archivo)
La Cámara rechazó el reclamo de la aseguradora para pagar en pesos argentinos y confirmó el pago en dólares estadounidenses, según lo pactado en el contrato original (Foto de archivo)

El fallo refuerza la posición de los consumidores hipervulnerables en el acceso a servicios financieros y de seguros, subrayando la importancia de la información clara y la prohibición de cláusulas contractuales que restrinjan derechos de manera irrazonable.

En el texto de la resolución, se indicó que la empresa demandada no demostró haber adoptado recaudos para informar adecuadamente sobre la operatividad de la cobertura ni sobre la existencia de exclusiones, lo cual resultó determinante para la desestimación de sus agravios.

La Cámara también dejó asentado que la protección de los consumidores se logra garantizando un nivel de información suficiente que permita tomar decisiones conscientes y ajustadas a sus intereses, especialmente en el caso de adultos mayores.

Temas Relacionados

Incumplimiento contractualAsistencia al viajeroSeguro de viajeCámara ComercialEnfermedad preexistenteLey de Defensa del ConsumidorDaños y perjuicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Le vendieron gasoil adulterado con agua, se le rompió la camioneta y la Justicia condenó a dos empresas

Una parada en una estación de servicio sobre una ruta transformó un viaje de descanso en una larga disputa por las graves fallas mecánicas que sufrió el vehículo. Tras un extenso proceso, la Justicia civil responsabilizó a dos compañías por el expendio de combustible adulterado

Le vendieron gasoil adulterado con agua, se le rompió la camioneta y la Justicia condenó a dos empresas

Sufrió un grave accidente en la puerta giratoria de un banco, demandó a la entidad, pero la Justicia rechazó el reclamo

Una mujer de 81 años sufrió severas lesiones tras quedar atrapada en el sistema de acceso de una sucursal del microcentro porteño. A pesar de la gravedad del cuadro médico, la Justicia eximió de toda responsabilidad a la entidad financiera

Sufrió un grave accidente en la puerta giratoria de un banco, demandó a la entidad, pero la Justicia rechazó el reclamo

Las maniobras de los empresarios del caso Cuadernos: desde contratar a Ricky Martin a proveedores inexistentes y retiros en efectivo

El equipo de la ex AFIP comenzó a detallar ante el Tribunal las maniobras que detectaron luego de millonarios cobros de anticipos, por obra pública en el kirchnerismo, y los millones de dólares a los que se les perdió el rastro

Las maniobras de los empresarios del caso Cuadernos: desde contratar a Ricky Martin a proveedores inexistentes y retiros en efectivo

ARA San Juan: Villamide habló antes del veredicto y cuestionó la acusación por la tragedia

La fiscalía pidió cinco años de prisión para el excomandante de la Fuerza de Submarinos. En diálogo con Infobae, defendió su actuación y el estado del buque, relató cómo fue la búsqueda y describió el impacto personal que tuvo el hundimiento del submarino en su vida

ARA San Juan: Villamide habló antes del veredicto y cuestionó la acusación por la tragedia

Julio De Vido y José López enfrentan la recta final del juicio por Skanska

El expediente busca determinar si existieron pagos de coimas a funcionarios a cambio de orientar la contratación del primer plan de ampliación de los gasoductos. El TOF 4 comenzará a escuchar las últimas palabras de los imputados y el veredicto podría conocerse en una o dos semanas

Julio De Vido y José López enfrentan la recta final del juicio por Skanska

DEPORTES

“¿De verdad me preguntas eso?”: la divertida respuesta de Scaloni cuando le consultaron por las indicaciones que le dio a Messi antes de su ingreso

“¿De verdad me preguntas eso?”: la divertida respuesta de Scaloni cuando le consultaron por las indicaciones que le dio a Messi antes de su ingreso

La foto familiar que subió Antonela Roccuzzo tras otro golazo de Lionel Messi en la victoria de Argentina ante Jordania en el Mundial

“Obra de arte”, “historia” y “genio”: así reflejaron los medios del mundo el gol de Messi en el triunfo de Argentina ante Jordania

Nico Paz recordó a su padre tras su debut como titular en un Mundial con Argentina: “Es un sueño de toda la vida”

Lionel Scaloni explicó por qué jugó Exequiel Palacios como lateral derecho ante Jordania en el Mundial: “Es algo nuevo”

TELESHOW

De Sergio Denis a la gloria de México 86: la canción que se convirtió en cábala de los campeones del mundo

De Sergio Denis a la gloria de México 86: la canción que se convirtió en cábala de los campeones del mundo

Ciro Martínez y Luli Bass alentaron a la Selección Argentina en el duelo ante Jordania: el encuentro con la Mona Jiménez

Titi Tcherkaski, la exGran Hermano, habló de su relación tóxica: “La única vez que me levantó la mano, me separé”

Así vivieron las mujeres de la Selección el partido ante Jordania: apoyo incondicional, selfies y chaquetas decoradas

Los números de Ekaterina Ojeda: cómo impactó en sus redes sociales el escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

Crecen las críticas al plan de la NASA de estrellar la Estación Espacial Internacional en el océano Pacífico

Crecen las críticas al plan de la NASA de estrellar la Estación Espacial Internacional en el océano Pacífico

El Salvador retoma después de más de 20 años la encuesta de hogares sobre ingresos y gastos de los hogares

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica atendió cerca de 30 mil casos por presuntas vulneraciones de derechos en 2025

Sergio Ramírez: “El régimen de Daniel Ortega va a durar poco, pero yo no sé si volveré a Nicaragua”

Cinco décadas de prisión en Panamá por matar a una niña en Colón