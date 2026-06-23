Judiciales

Planearon la casa de los sueños, pero el constructor dejó la obra con fallas estructurales: la Justicia lo condenó a pagar $70 millones

Una pareja invirtió sus ahorros en una edificación que terminó con graves defectos constructivos: vigas deformadas, losas vencidas y armaduras de hierro expuestas. Una pericia concluyó que las fallas eran tan severas que reparar la estructura podría resultar más costoso que demolerla y reconstruirla desde cero

Guardar
Google icon
La Justicia de La Plata condenó a los responsables de una obra en Villa Elisa por incumplimiento de contrato y deficiencias estructurales. (Foto de archivo: Pixabay)
La Justicia de La Plata condenó a los responsables de una obra en Villa Elisa por incumplimiento de contrato y deficiencias estructurales. (Foto de archivo: Pixabay)

La Justicia de La Plata resolvió una disputa surgida por el incumplimiento de un contrato de obra, en el que una pareja reclamó la reparación integral por los defectos y demoras que afectaron la construcción de su futura vivienda. La sentencia ordenó a los demandados el pago de 70 millones de pesos en concepto de daño material y moral, con más intereses y costas.

Según consta en la resolución, la demanda fue iniciada en septiembre de 2024 por una pareja que había contratado la realización, dirección y ejecución de una obra ubicada en Villa Elisa, dentro del partido de La Plata. El acuerdo, firmado en diciembre de 2021, establecía un plazo de vigencia de 24 meses para la entrega final de la vivienda. La pareja reclamó que la obra nunca alcanzó un avance superior al 30% y que presentaba una serie de deficiencias graves de tipo estructural.

PUBLICIDAD

El expediente, que tramitó ante el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 14, detalla que los fondos destinados a la obra provinieron del esfuerzo común de la pareja y que los pagos fueron recibidos por una de las personas demandadas, cónyuge del profesional contratado. La parte reclamante sostuvo que ambos demandados debían responder de manera solidaria, al haber participado activamente en la gestión y administración de los fondos del contrato.

La sentencia ordenó a los demandados abonar 70 millones de pesos por daño material y 20 millones por daño moral, con intereses y costas. (Foto de archivo: Shutterstock)
La sentencia ordenó a los demandados abonar 70 millones de pesos por daño material y 20 millones por daño moral, con intereses y costas. (Foto de archivo: Shutterstock)

La demanda incluyó un reclamo por daño material valuado en 70 millones de pesos, un rubro de daño moral por 10 millones y un pedido de daño punitivo por 7,5 millones, sumas que la pareja consideró necesarias para resarcir tanto la pérdida económica como el impacto emocional generado por la situación. En su presentación, la pareja acompañó un informe técnico elaborado por una arquitecta matriculada, donde se enumeraron defectos como el espesor inadecuado de las losas, columnas mal armadas, vigas de escasa altura y deformaciones en distintos elementos de la estructura.

PUBLICIDAD

La defensa de los demandados, presentada en mayo de 2025, negó la legitimación de uno de los reclamantes y de una de las personas demandadas, además de rechazar los hechos relatados y el contenido del informe técnico. Sostuvo que el contrato solo generaba obligaciones entre las partes firmantes y que el plazo de vigencia había expirado automáticamente, sin que pudiera imputarse abandono o mora al profesional.

El expediente indica que la obra quedó inconclusa y que los informes periciales aportados durante el proceso confirmaron la existencia de patologías estructurales graves. Tanto la arquitecta como un ingeniero civil convocados como peritos coincidieron en que la estructura presentaba deficiencias de ejecución y diseño que comprometían la seguridad y la viabilidad de la vivienda.

Colombianos, entre las nacionalidades extranjeras que más habitan en España - crédito Pexels
El fallo detalla que la obra nunca superó el 30% de avance y presenta graves vicios estructurales según informes periciales. (Foto de archivo: Pexels)

La sentencia rechazó los planteos de falta de legitimación activa y pasiva. El juez fundó su decisión en el hecho de que la vivienda objeto del contrato formaba parte del patrimonio común de la pareja reclamante y que ambos demandados participaron de manera directa en la ejecución y administración de los fondos. La resolución consideró que la defensa resultaba insuficiente frente a los indicios y pruebas sobre la participación de los demandados en la gestión y el destino de los recursos.

El fallo sostuvo que el caso debía analizarse bajo las normas generales del derecho civil, quedando excluido el régimen de defensa del consumidor por tratarse de una relación contractual entre privados y la intervención de un profesional matriculado, conforme la ley provincial aplicable en la provincia de Buenos Aires.

En cuanto a la responsabilidad contractual, el juez consideró acreditada la existencia del contrato, la inejecución de las prestaciones pactadas y la prueba del daño sufrido por la parte reclamante. La resolución calificó como relevante el dictamen pericial que describió la magnitud de las deficiencias y la dificultad o antieconomicidad de intentar subsanar la estructura existente, resultando más razonable su demolición y reconstrucción.

El juicio excluyó la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor al tratarse de un contrato entre privados en provincia de Buenos Aires. (Foto de archivo: Adobe Stock)
El juicio excluyó la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor al tratarse de un contrato entre privados en provincia de Buenos Aires. (Foto de archivo: Adobe Stock)

El fallo también analizó el reclamo por daño moral, que fue admitido por un monto de 20 millones de pesos. El juez valoró los testimonios presentados, que dieron cuenta de la frustración, la incertidumbre y el impacto en los proyectos personales y familiares de los reclamantes ante la imposibilidad de habitar la vivienda.

En cambio, la pretensión por daño punitivo fue rechazada al no resultar aplicable la normativa de consumo en la relación planteada. El juez evaluó que la sanción civil prevista en la ley 24.240 solo corresponde en el marco de relaciones de consumo, lo que no se verificó en este caso.

El fallo también descartó el reclamo por lucro cesante, al no haberse producido prueba suficiente ni cuantificación del supuesto perjuicio por el pago de alquileres mientras no se podía habitar la vivienda.

Peritos arquitectos e ingenieros acreditaron que la estructura de la vivienda era inviable y recomendaron su demolición y reconstrucción. (Foto de archivo: Shutterstock)
Peritos arquitectos e ingenieros acreditaron que la estructura de la vivienda era inviable y recomendaron su demolición y reconstrucción. (Foto de archivo: Shutterstock)

En cuanto a los intereses, la sentencia fijó una tasa del 6% anual desde la fecha de interposición de la demanda, y desde la fecha del fallo la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina, además de admitir la capitalización de intereses por una sola vez a partir de la notificación de la demanda.

El juez ordenó a los demandados el pago solidario de los 70 millones de pesos en el plazo de diez días, con más intereses y costas, y difirió la regulación de honorarios para una etapa posterior del proceso.

Temas Relacionados

Incumplimiento contractualObra de construcciónDaños y perjuiciosIndemnización judicialCódigo Civil y Comercial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La venta de un departamento en San Telmo se frustró y la Justicia condenó a la inmobiliaria por negligencia

La compradora entregó la reserva, pero luego se descubrió una traba legal que finalmente hizo caer la operación. Tras un extenso proceso judicial, la Cámara Civil dictó una condena solidaria contra la parte vendedora y la agencia

La venta de un departamento en San Telmo se frustró y la Justicia condenó a la inmobiliaria por negligencia

Tiene 54 años y le ganó un juicio a su padre biológico por no haberla reconocido voluntariamente

Una mujer logró una sentencia favorable tras pasar décadas marcada por el secreto y el desencuentro familiar. Un juzgado de Mercedes determinó que la falta de reconocimiento paterno le provocó padecimientos continuos desde la infancia y condenó al progenitor a pagar una indemnización por daño moral

Tiene 54 años y le ganó un juicio a su padre biológico por no haberla reconocido voluntariamente

Juicio por el ARA San Juan: la Fiscalía pidió hasta 5 años de prisión para los imputados de la Armada

En los alegatos de cierre, el Ministerio Público Fiscal acusó a los cuatro ex altos mandos de haber permitido que el submarino zarpara en un “estado de alistamiento precario” y en “deficientes condiciones de mantenimiento”. También sostuvieron que se priorizaron objetivos operativos por sobre la seguridad de la tripulación

Juicio por el ARA San Juan: la Fiscalía pidió hasta 5 años de prisión para los imputados de la Armada

La Justicia le otorgó a Juan Carlos Lascurain el arresto domiciliario provisorio

La medida quedó sujeta a futuros informes sobre la salud del ex titular de la UIA, condenado por la causa que investiga el desvío de fondos públicos en los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio

La Justicia le otorgó a Juan Carlos Lascurain el arresto domiciliario provisorio

Se profundiza la investigación sobre Adorni: gastos no declarados, rectificación de declaraciones y cripto

Una reunión de casi tres horas entre el fiscal Pollicita y la DAFI ordenó el rompecabezas de la pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito. Avanzan las medidas de prueba con la llegada de nueva documentación

Se profundiza la investigación sobre Adorni: gastos no declarados, rectificación de declaraciones y cripto

DEPORTES

“¿Por qué Argentina juega para Messi y Portugal tiene problemas con Cristiano Ronaldo?“: el tajante análisis de un periodista brasileño

“¿Por qué Argentina juega para Messi y Portugal tiene problemas con Cristiano Ronaldo?“: el tajante análisis de un periodista brasileño

Messi y la veteranía en el fútbol: por qué ciertos atletas logran prolongar su vigencia en la alta competencia

“Insaciable”: los detalles desconocidos de la metamorfosis de Messi hasta convertirse en el líder de la selección argentina

El sorprendente mensaje de un histórico de Chile tras una nueva función de Argentina en el Mundial: “Admiración y envidia sana”

Mbappé convirtió dos goles en la victoria ante Irak, llegó a los 16 tantos y acecha a Messi como el máximo artillero de los Mundiales

TELESHOW

Jimena Barón respondió a quienes la criticaron por no llevar a su hijo Momo al Mundial: “Ya no es un nenito”

Jimena Barón respondió a quienes la criticaron por no llevar a su hijo Momo al Mundial: “Ya no es un nenito”

Andrea Frigerio contó por qué Tato Bores la echó en su debut como actriz en TV: “Me invitaron a retirarme”

Sol Abraham versus Titi Tcherkaski, el versus récord de Gran Hermano Generación Dorada: quién es la última eliminada

Daniela Celis protagonizó fotos inspirada en Kim Kardashian y la acusaron de excederse con los retoques

El romántico festejo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras la clasificación argentina en el Mundial

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Irán viaja a Pakistán para coordinar la agenda diplomática tras el acuerdo alcanzado con Estados Unidos

El presidente de Irán viaja a Pakistán para coordinar la agenda diplomática tras el acuerdo alcanzado con Estados Unidos

El misterio de las mariposas que casi viven un año: ¿cómo lo logran?

Ratifican a Panamá como país de “riesgo insignificante” frente al mal de las “vacas locas”

República Dominicana aboga por un modelo de justicia juvenil “centrado en la dignidad humana” en la región

861 conductores ya fueron multados este 2026 por transportar mascotas de forma indebida en Costa Rica