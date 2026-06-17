Judiciales

La Justicia ordenó nuevas medidas para verificar la coartada cripto de Adorni y revisarán los ingresos al country Indio Cuá

El fiscal Gerardo Pollicita realizó un pedido de informes a la Comisión Nacional de Valores. Encontraron nuevos gastos millonarios en el celular del contratista Matías Tabar. Además, investigan si la madre del funcionario se mudó a un barrio privado de Berazategui

Guardar
Google icon
Manuel Adorni, jefe de Gabinete, es investigado por enriquecimiento ilícito
Manuel Adorni, jefe de Gabinete, es investigado por enriquecimiento ilícito

La Justicia ordenó este miércoles una nueva batería de medidas orientadas a comprobar la coartada cripto del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a ampliar el alcance de la investigación por enriquecimiento ilícito, que tramita en el Juzgado Federal N° 4 de Ariel Lijo.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió un informe a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en el que se detallen todas las plataformas, exchanges, billeteras virtuales o intermediarios de otro tipo que hayan operado en el país desde 2012, un año antes de que el jefe de los ministros empezara a incursionar en la compra y venta de Bitcoin, según él mismo dio a conocer la semana pasada.

PUBLICIDAD

El fiscal quiere saber qué entidades operaban en ese mercado incipiente por aquellos años donde el jefe de Gabinete dijo haber invertido 200.000 dólares, con los que ganó otros 300.000.

Una reconstrucción realizada por el ingeniero y especialista en blockchain Fernando Molina ayuda a tomar dimensión y contexto de esa cifra. Según su relevamiento, para el año 2014 apenas el 0,48% de las más de 3 millones de wallets que tenían Bitcoin en todo el mundo habían invertido 56.000 dólares o más.

PUBLICIDAD

Fernando Molina sobre las criptomonedas de Manuel Adorni

El fiscal Pollicita -que trabaja en su equipo con un experto en cripto- también pidió los antecedentes regulatorios disponibles en materia de activos virtuales, y solicitó a la CNV que aclare si desde 2012 existía o no un “registro formal de prestadores” de estos servicios cripto, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

En línea con las averiguaciones que surgieron a partir de las últimas explicaciones del jefe de Gabinete, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) -un organismo del Ministerio Público- ya trabaja en la confección de un cuadro técnico con la evolución histórica del precio del Bitcoin, desde el año 2013 hasta la actualidad, a partir de fuentes abiertas.

Profundizan la investigación patrimonial

Según indicaron fuentes de los tribunales federales de Comodoro Py, el fiscal también solicitó los registros de entradas y salidas al lote 380 del country Indio Cuá, donde el jefe de Gabinete compró y remodeló una casa de fin de semana.

Con esa información, la pesquisa busca “reconstruir aspectos estrictamente patrimoniales vinculados con las reformas” que se hicieron en ese domicilio, y “no se requirió información sobre visitas personales, reuniones o movimientos ajenos a esa finalidad”, precisaron las fuentes consultadas.

Quien estuvo a cargo de la remodelación de la casa fue el contratista Matías Tabar, quien declaró haberle cobrado 245.000 dólares al jefe de Gabinete. También dijo que ofició de intermediario en otras compras que hizo Adorni. Él recibía el dinero en efectivo y se encargaba de hacerle llegar al funcionario lo que necesite.

Matias Tabar, el contratista que complicó a Manuel Adorni con su declaración testimonial
Matias Tabar, el contratista que complicó a Manuel Adorni con su declaración testimonial

Un peritaje al celular del contratista reveló ahora que gestionó una compra de ropa de cama y blanquería por $8.183.303. “Fue en el lugar más caro posible”, describió una fuente al tanto de las averiguaciones. La factura aparece a nombre de una tercera persona y fue emitida el 2 de junio de 2025.

Para evacuar la sospecha de que Adorni podría estar detrás de esa adquisición, el fiscal envió un oficio a la empresa para que aporte toda la información que permita identificar al destinatario final.

Además, los investigadores intentan corroborar la versión que indica que la madre de Adorni, Silvia Pais, se mudó al barrio privado Fincas de Iraola, ubicado en la localidad bonaerense de Berazategui.

De ser así, la administración del country tiene 72 horas para informar a la Justicia desde cuándo vive en ese lugar, si es propietaria o inquilina, y cuánto está pagando de expensas y alquiler, si ese fuera el caso.

Francisco y Manuel Adorni
Francisco y Manuel Adorni

En paralelo, el fiscal Pollicita pidió certificar la causa en la que investigan, también por enriquecimiento ilícito, al hermano del jefe de los ministros y diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Francisco Adorni. Quienes deben responder al trámite son el fiscal Guillermo Marijuán y el juez Daniel Rafecas.

Pollicita requirió que le informen cualquier referencia vinculada con bienes de origen familiar, dinero en efectivo, la sucesión de su padre, Jorge Adorni, o cualquier otro aspecto del caso que pudiera vincularse al presunto enriquecimiento ilegal del jefe de Gabinete.

Antecedentes laborales

Otra de las medidas que activó este miércoles el fiscal apunta a saber si Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, trabajaron para la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores. Para aclarar este punto, el representante del Ministerio Público pidió informes al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El jefe de Gabinete habría cumplido funciones en esa entidad -vinculada a la Universidad Abierta Interamericana- entre 2017 y 2023, mientras que su pareja lo habría hecho desde 2018 y hasta el mismo año, según sospechan en Comodoro Py.

En este sentido, el fiscal quiere conocer qué cargos ocuparon, si cobraron sueldos -y cuántos ingresos percibieron-, y si presentaron declaraciones juradas durante esos períodos.

Temas Relacionados

Manuel AdorniEnriquecimiento ilícitoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cristina Kirchner cumplió un año de prisión domiciliaria y la Justicia ratificó que continuará detenida en su casa

El juez Rodrigo Giménez Uriburu evaluó los informes de monitoreo electrónico y concluyó que la ex presidenta cumplió las condiciones impuestas en la causa Vialidad. Hubo advertencias por episodios ocurridos frente a su domicilio, pero no alcanzaron para modificar el régimen

Cristina Kirchner cumplió un año de prisión domiciliaria y la Justicia ratificó que continuará detenida en su casa

ARA San Juan: el antecedente canadiense que analizó la comisión de expertos y descartó responsabilidades por una tragedia submarina

El caso del HMCS Chicoutimi incluyó un ingreso de agua, un incendio eléctrico, nueve tripulantes afectados y una investigación técnica que reconstruyó el accidente paso a paso. El caso fue analizado por los expertos convocados por el Ministerio de Defensa a fines de 2017

ARA San Juan: el antecedente canadiense que analizó la comisión de expertos y descartó responsabilidades por una tragedia submarina

El exministro Martín Guzmán declaró como testigo en la causa Nación Seguros

En su exposición judicial, el economista explicó que la Argentina carecía de acceso al crédito internacional y que las primas eran demasiado altas, por lo que se dificultaba repartir coberturas fuera del país y encarecía la operatoria

El exministro Martín Guzmán declaró como testigo en la causa Nación Seguros

Expertos y ONG criticaron la reforma del proceso de selección de los jueces de la Corte y advirtieron por falta de transparencia y control público

Un documento conjunto de ACIJ, CELS, Poder Ciudadano, Amnistía Internacional y otras entidades sostuvo que la medida recorta el escrutinio social, debilita estándares de acceso igualitario y afecta la calidad democrática

Expertos y ONG criticaron la reforma del proceso de selección de los jueces de la Corte y advirtieron por falta de transparencia y control público

El juez Casanello ordenó el decomiso de un helicóptero en una causa vinculada a Odebrecht

La resolución dio por acreditado que la aeronave se compró con fondos ilícitos dentro de una maniobra de blanqueo ligada a coimas, pese a que la persecución penal quedó cerrada por prescripción

El juez Casanello ordenó el decomiso de un helicóptero en una causa vinculada a Odebrecht

DEPORTES

River Plate oficializó la llegada de su segundo refuerzo en el actual mercado de pases

River Plate oficializó la llegada de su segundo refuerzo en el actual mercado de pases

Los secretos del primer gol de Messi en el Mundial que reveló la tecnología de la pelota: la velocidad del disparo

“Apenas se lo veía”: la crítica de los medios de Portugal a Cristiano Ronaldo tras su actuación ante RD Congo en el Mundial

Mundial 2026: la nueva regla que se aplicó en el opaco empate entre Portugal y RD Congo

Las dos chances que desaprovechó Cristiano Ronaldo y su reacción tras el empate de Portugal ante RD Congo por el Mundial 2026

TELESHOW

Claribel Medina habló de su lucha contra las adicciones: “El pedir ayuda es absolutamente necesario”

Claribel Medina habló de su lucha contra las adicciones: “El pedir ayuda es absolutamente necesario”

Murió a los 94 años “Pato” Gentilini, un emblema de la música del norte argentino

El beso de la exesposa del Turco García y Emanuel Di Gioia en Gran Hermano Generación Dorada: “Mi marido me mata”

Volvieron a internar a Chiche Gelblung a días de recibir el alta

Pampita sorprendió en el partido de la Selección Argentina con un guiño muy especial y un look que dio que hablar

INFOBAE AMÉRICA

Realizan tercer inventario físico para determinar la cantidad de arroz que hay en Panamá

Realizan tercer inventario físico para determinar la cantidad de arroz que hay en Panamá

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador amplía hasta el 27 de agosto de 2026 el cambio de domicilio en el DUI

Inflación, desempleo y temor a una nueva ola represiva: lo que el fin de la guerra no resuelve para millones de iraníes

El IGSS realiza una jornada con VESTEX Guatemala para explicar la exoneración de recargos 2026

Irán dijo que está evaluando un encuentro entre Trump y Pezeshkian para sellar el acuerdo que pondrá fin a la guerra