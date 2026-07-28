Judiciales
Agregar Infobae enGoogle

“Estoy acá para probar mi inocencia”, dijo Elías Piccirillo en Comodoro Py y reclamó quedar en libertad

Bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica, se presentó para hablar en persona ante la Cámara Federal, dijo que nunca quiso fugarse y pidió que se revoque su prisión preventiva o lo dejen cumplirla en la casa de su actual novia

Elías Piccirillo - Comodoro PY
Elías Piccirillo en los tribunales de Comodoro Py para pedir su libertad (Fotos: RS)
Guardar

Elías Piccirillo pidió este martes recuperar su libertad o, en todo caso, que lo dejen cumplir arresto domiciliario en la casa de su actual novia, en el barrio porteño de Nuñez. Lo hizo al hablar en persona en la Cámara Federal porteña, en una audiencia convocada en plena feria judicial de invierno.

De impecable traje y chaleco azul y con la tobillera electrónica apenas disimulada en su tobillo izquierdo, Piccirillo se presentó en Comodoro Py 2002 poco después de las 10. Se trasladó para la ocasión desde el departamento de Banfield donde cumple arresto domiciliario, con un permiso de salida para concurrir de manera personal a tribunales. Negó cualquier intención de fugarse y dijo que siempre estuvo a derecho. “Colaboré para que esto avance. Confío en la justicia”, afirmó ante los jueces Roberto Boico y Mariano Llorens, en una audiencia a la que asistió junto a sus dos abogados y que duró poco más de media hora en el segundo piso del edificio judicial de Retiro. Afuera, en el pasillo, lo esperaron su novia Florencia Epelbaum y su hermano Matías, ambos garantes en caso de que se le conceda la libertad. El acusado llegó casi una hora antes de la citación, pautada para las 11 y pasó el tiempo tomando un café en el kiosco del entrepiso, en un edificio casi desierto por el receso invernal.

PUBLICIDAD

Ante los jueces

Ya ante los magistrados dijo creer haber demostrado “en todo momento estar a derecho” y estar dispuesto a “cumplir con todo lo requerido y aceptar el proceso, sea cual sea la manera, de la forma menos pesada posible”. “Confío en que al final de este camino la verdad va a prevalecer. Es lo que me tocó vivir y estoy acá para probar mi inocencia”, agregó el ex marido de Jesica Cirio, con voz entrecortada y luego de tomar un vaso de agua.

Elías Piccirillo - Comodoro PY
Elías Piccirillo en la audiencia en Comodoro Py

Piccirillo está procesado con prisión preventiva bajo arresto domiciliario acusado de haber armado un falso operativo policial para plantar droga y un arma a un ex socio, Francisco Hauque, con el objetivo de no pagarle una deuda de seis millones de dólares, según la acusación de la fiscalía de Franco Picardi. El juez del caso, Ariel Lijo, le negó la excarcelación y también el cambio de domicilio donde cumple prisión domiciliaria. Esa decisión es la que llegó ahora en apelación ante la Cámara.

PUBLICIDAD

“Cosas que se instalan”

“Hay un montón de cosas que se instalan y es difícil, pesado, sostenerlas”, dijo además sentado frente a los magistrados, mesa de por medio, al explicar la necesidad de estar más en contacto con su hija adolescente y un familiar enfermo, algo que no puede hacer si tiene arresto domiciliario en un monoambiente en la localidad bonaerense de Banfield, donde está en la actualidad.

Poco antes, sus dos abogados Alejandro Montiel y Fernando Diez enumeraron los argumentos formales y legales por los cuales Piccirillo debería recuperar su libertad. Pidieron en concreto que se revoque el rechazo al cese de la prisión preventiva y, si se la mantiene, que se le permita modificar el arresto domiciliario que cumple con tobillera electrónica desde Banfield al barrio de Núñez.

Piccirillo
Elías Piccirillo y su novia Florencia Epelbaum, quien lo acompañó en Comodoro Py

Para los letrados, la oposición fiscal a la excarcelación se basa en una necesidad de asegurar prueba que ya está bajo resguardo, “como un celular que ya está secuestrado en el caso. No hay pruebas de cargo pendientes”, explicaron a los camaristas. Además, recordaron que se hizo la reconstrucción del hecho por orden de la Cámara Federal luego que Piccirillo y su novia pagaron el alquiler de una camioneta Audi similar a la usada el día del supuesto montaje del operativo policial ilegal.

“No hubo intento de fuga”

También desmintieron que haya querido fugarse cuando se ordenó detenerlo y remarcaron que en el acta figura que se presentó 21 minutos después del arribo de la policía al barrio de Nordelta en el que vivía, en una casa prestada por el empresario Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara. “No hubo intento de fuga”, remarcaron.

piccirillo
Elías Piccirillo en la audiencia de cara al camarista Mariano Llorens

Por otro lado, se refirieron a los “fuertes vínculos familiares” de Piccirillo, a la necesidad de participar de la crianza de su hija adolescente, algo que no puede hacer desde Banfield, a más de una hora de viaje del domicilio de la menor.

Los abogados pusieron el eje además en la acusación puntual al financista para remarcar que no tiene capacidad de incidir sobre terceros si queda libre. Se dice que habría colocado dos paquetes con droga y un arma en el auto de Hauque y que habría contactado a Carlos Smith, exonerado de la PFA por hechos graves, recordaron. Este último “no era parte de una agencia del Estado”, apuntaron como una de las supuestas “debilidades de la acusación”.

Elías Piccirillo - Comodoro PY
Elías Piccirillo, su novia Florencia Epelbaum y sus abogados al retirarse de los tribunales (RSFotos)

Tras escuchar los argumentos los camaristas quedaron en condiciones de resolver. Piccirillo está procesado con prisión preventiva en la causa por el armado del operativo policial falso contra su ex socio, Francisco Hauque. Además se lo investiga por maniobras con el dólar oficial y la gestión de permisos de importación (SIRA) durante el cepo cambiario del gobierno de Alberto Fernández.

El 3 de julio pasado el juez Lijo negó la excarcelación del financista por persistencia de riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. El fiscal Picardi había emitido un dictamen al respecto donde remarcó que el acusado habría obstaculizado el avance de la justicia durante un operativo para secuestrale celulares, algo que su defensa negó este martes.

Temas Relacionados

Elías PiccirilloComodoro Pylibertadúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio de los Cuadernos, en vivo: se reanudó el debate en plena feria judicial de invierno

El Tribunal Oral Federal 7 habilitó la segunda semana del receso invernal y retomó las audiencias con más testigos vinculados a la ex AFIP

Juicio de los Cuadernos, en vivo: se reanudó el debate en plena feria judicial de invierno

El Ministerio de Justicia confirmó el cronograma para implementar el sistema acusatorio en cuatro nuevas jurisdicciones

La cartera fijó fechas para reemplazar el esquema inquisitivo en Posadas y La Plata en 2026, y en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba durante 2027. El Código Procesal Penal Federal prevé audiencias orales y legajos digitales, acota la intervención de los magistrados

El Ministerio de Justicia confirmó el cronograma para implementar el sistema acusatorio en cuatro nuevas jurisdicciones

El financista Elías Piccirillo llegó a Comodoro Py para pedir su libertad

Está procesado por armarle un operativo policial falso y plantarle drogas y un arma a su socio. También lo investigan en las causas dólar oficial y SIRA. Apeló un fallo del juez Ariel Lijo, quien le negó la excarcelación

El financista Elías Piccirillo llegó a Comodoro Py para pedir su libertad

Destrucción total: la Justicia condenó a una aseguradora a pagar un auto chocado al valor de mercado más daño moral

El conflicto se inició en 2023 tras un accidente que involucró a un Ford Fiesta. La compañía se negaba a reconocer la destrucción total del vehículo, pero una pericia mecánica determinó que el costo de reparación superaba el 80% de su valor. La sentencia ordenó actualizar la indemnización para evitar que quedara desactualizada por la inflación y sumó $6 millones como indemnización por perjuicios extrapatrimoniales

Destrucción total: la Justicia condenó a una aseguradora a pagar un auto chocado al valor de mercado más daño moral

Se quebró un brazo en Miami, la asistencia al viajero limitó la cobertura y la Justicia le aplicó una multa millonaria

Una mujer de 52 años, que vacacionaba en los Estados Unidos, sufrió una caída en el hotel y tuvo que ser operada de urgencia. La empresa de asistencia al viajero intentó limitar la cobertura invocando cláusulas de un anexo contractual, pero la Cámara de Apelaciones rechazó esa defensa, la condenó a pagar más de 6000 dólares en concepto de indemnización y aumentó considerablemente la multa por daño punitivo

Se quebró un brazo en Miami, la asistencia al viajero limitó la cobertura y la Justicia le aplicó una multa millonaria

DEPORTES

El tenis argentino y la gira norteamericana sobre cemento: por qué sigue siendo un desafío para la nueva generación

El tenis argentino y la gira norteamericana sobre cemento: por qué sigue siendo un desafío para la nueva generación

Una jornada ideal para el tenis argentino en el circuito Challenger: seis triunfos y un cruce asegurado en cuartos de final

Boca Juniors cedió a préstamo a uno de los futbolistas más cuestionados de los últimos años: quién es el “colgado” que sigue en el club

La respuesta de Lisandro Martínez cuando le preguntaron por la “campaña anti Argentina” que se generó en redes tras perder la final del Mundial

La historia del mediocampista de 19 años con raíces argentinas que Real Madrid vendió a Lazio

TELESHOW

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi: “Estuve doce años al lado de este hombre y lo desconozco completamente”

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi: “Estuve doce años al lado de este hombre y lo desconozco completamente”

La incómoda situación que vivió Nicole Neumann y su hijo arriba de un avión: “Lo tuve que sacar”

Muri López Benítez, esposa de Lisandro Martínez, mostró el regreso familiar a Gualeguay: comidas tradicionales y relax

La nueva vida de Elba Rodríguez, a 12 años de ganar MasterChef: “Mis padres me hacen ser luchadora”

Ana Rosenfeld habló del conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Las niñas están perdiendo su niñez”

INFOBAE AMÉRICA

La Asamblea Legislativa vuelve a prorrogar el régimen de Excepción en El Salvador

La Asamblea Legislativa vuelve a prorrogar el régimen de Excepción en El Salvador

La presencia de autoridades de defensa de Estados Unidos en Guatemala destaca el papel de Arkansas en la cooperación militar

Costa Rica: La CNE obtiene por primera vez la Bandera Azul Ecológica en construcción sostenible

Fiscalía condena a 32 años de prisión a sujeto que violó a dos niñas, una de ellas con discapacidad, en El Salvador

Panamá y Perú buscan dar un nuevo impulso a su relación comercial tras la llegada de Keiko Fujimori