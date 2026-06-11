La Justicia levantó el secreto bancario y fiscal de los exfuncionarios investigados por corrupción en ARSAT

El juez federal Lino Mirabelli dispuso el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de los diez exfuncionarios de ARSAT y directivos de ALS (Argentina Logistic Service) imputados en una causa que investiga presunto incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles y cohecho.

La decisión, que fue tomada a pedido del fiscal Fernando Domínguez mientras regía el secreto de sumario, incluyó la inhibición general de bienes, la inmovilización de cuentas bancarias y el acceso a información fiscal de los involucrados.

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Además, se solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) un reporte sobre los movimientos de fondos de los involucrados, junto con la remisión de los anexos reservados de las declaraciones juradas patrimoniales.

Mientras tanto, la fiscalía aguarda la respuesta al requerimiento de indagatoria para el grupo, conocido como la “banda de los Mendocinos”, por ser originarios de esa provincia.

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Entre los principales imputados figura Facundo Leal, expresidente de ARSAT durante la gestión de Alberto Fernández y que luego recaló como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). , cargo en el que se desempeñó hasta enero de este año.

También están involucrados Gerardo Boschín, ex subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT y ex director de Trenes Argentinos Operaciones, junto a Juan Navarro y Pablo Pagani, ex directivos de la empresa de telecomunicaciones.

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La lista se completa con los directivos de ALS: Diego Maximiliano Padilla, Fernando Diego Paredes, Gastón Walter Padilla, Sofía Varela Vizgarra y su socio de hecho Santiago Pando.

La causa

La investigación sobre la actividad de los mendocinos se focaliza en las contrataciones que la empresa realizó para servicios de fletes, transportes, alquiler de grúa, espacio de almacenamiento y servicios asociados asignados a ALS.

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Los delitos que se analizan corresponden al período comprendido entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024. La denuncia la presentaron los directivos que asumieron en ARSAT en el actual gobierno, tras detectar irregularidades en la contratación de servicios de custodia y depósito de los equipos.

La pesquisa determinó que la contratación de ALS evitó la apertura de una licitación pública, que los antiguos funcionarios intentaron justificar como una supuesta urgencia. También se menciona la simulación de ofertas competidoras, que en realidad habrían sido controladas por el mismo grupo.

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La justicia ordenó 15 allanamientos que alcanzaron los domicilios de todos los imputados y de las empresas mencionadas, donde secuestraron documentación, celulares, computadoras personales, dispositivos de almacenamiento digital, agendas personales, dinero en efectivo y claves de acceso a monedas digitales.

Dinero en efectivo, incluyendo fajos de dólares, fue secuestrado en los allanamientos realizados en domicilios vinculados al ex titular de ARSAT, Facundo Leal, durante una investigación.

Cuando ingresaron al departamento de Palermo de Facundo Leal, la Policía Federal encontró cerca de US$650.000 en efectivo junto a monedas de otros seis países, ketamina, drogas sintéticas en distintas presentaciones y cocaína. Mientras tanto, en su casa de Mendoza hallaron US$1.700.000.

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Mientras se realizaban los procedimientos en Buenos Aires, la pareja de Leal y su hija se llevaron dos valijas de una propiedad del ex titular de ARSAT en Mendoza, hasta su casa en las afueras de la ciudad. Posteriormente, la policía secuestró el teléfono de la joven y recuperó una de las valijas, con ropa en su interior.

En otros operativos localizaron un bolso con 19 dispositivos profesionales de inteligencia militar, entre los que había micrófonos ocultos en objetos cotidianos (anteojos, lapiceras, mouses), inhibidores de señales (GPS, WiFi y celular), localizadores satelitales y un teléfono satelital Iridium.

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