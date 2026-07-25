Judiciales

Tras un error de identidad, esta semana declarará como testigo el verdadero Juan Carlos Santos en el juicio de los Cuadernos

Semanas atrás se presentó en Comodoro Py un homónimo convocado por error y ahora se escuchará a quien era en realidad el ex subdirector de Grandes Contribuyentes de la ex AFIP

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El juicio Cuadernos a la expresidenta Cristina Kirchner retoma esta semana REUTERS/Tomas Cuesta
El juicio Cuadernos a la expresidenta Cristina Kirchner retoma esta semana REUTERS/Tomas Cuesta

El juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados en el caso Cuadernos retomará esta semana, segunda del receso invernal, con tres audiencias y una nueva tanda de testigos: entre ellos está programada la presencia en Comodoro Py de Juan Carlos Santos, el ex funcionario de la exAFIP que semanas atrás fue reemplazado por un homónimo citado en un insólito error. “Se equivocaron de Juan Carlos Santos”, dijo en esa audiencia el otro Santos ante el Tribunal Oral Federal 7. Para el próximo martes se convocó al correcto, ex subdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales del organismo recaudador.

Con la feria judicial habilitada, el debate oral reiniciará con la presencia de Santos, esta vez correctamente citado, junto a otros testigos. Las audiencias continuarán el miércoles y jueves con nuevas declaraciones, en una etapa dedicada a reconstruir la tarea de la AFIP entre 2018 y 2019, cuando el organismo recibió oficios judiciales vinculados a la investigación por sobornos.

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Los Santos

“¿Puedo aclarar algo? Se equivocaron de Juan Carlos Santos”, dijo el hombre de 73 años al juez Enrique Méndez Signori. Ese 7 de julio a las 8 el debate empezó antes y puntual. Era la víspera del partido Argentina-Egipto, pleno Mundial, y todos querían dar por terminado el asunto a más tardar pasado el mediodía. Por eso el traspié tuvo aún más significado.

Sorprendido, el presidente pidió disculpas e insistió en preguntarle por qué no aclaró que no era él. “No hay ningún problema, le pedimos disculpas, fue un error producto de un homónimo”. El testigo dijo que no le quisieron explicar de qué se trataba la causa cuando lo citaron por WhatsApp y se retiró. Antes aclaró que había vuelto del exterior especialmente para esa convocatoria.

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El ex funcionario de AFIP Juan Carlos Santos durante otra de sus declaraciones en Comodoro Py

El martes será el turno al fin del exsubdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales, durante la gestión de Alberto Abad en la AFIP. El verdadero testigo ya conoce los pasillos de los tribunales de Retiro: en pandemia se presentó a declarar en persona en el caso Oil Combustibles. Por ese entonces el juicio se había retomado con un sistema mediante el cual se declaraba frente a los jueces y las restantes partes participaban remoto, vía Zoom.

Santos llegó a una sala de la planta baja del edificio para hablar ante el Tribunal Oral Federal 3 y respondió preguntas de todas las partes en ese debate oral.

La agenda prevista para la semana en Comodoro Py busca avanzar en el esclarecimiento de la actuación de funcionarios y ex funcionarios de la AFIP en el contexto de la causa que tiene como base los cuadernos redactados por el remisero arrepentido Oscar Centeno y los listados de presuntos pagadores de sobornos a exfuncionarios kirchneristas aportados por el financista Ernesto Clarens.

El juicio que comenzó en noviembre del año pasado ingresa en el segundo semestre de 2026 con varios interrogantes: qué pasará con la testigo Miriam Quiroga, la exsecretaria de Néstor Kirchner que por ahora consiguió no declarar por razones de salud. También es una incógnita la actitud que adoptará Claudio Uberti, el arrepentido que quedó preso en otra causa penal, la valija de Antonini Wilson, e insinuó que no hablaría en este juicio hasta obtener al menos, la prisión domiciliaria por temor a su seguridad.

El ex funcionario del kirchnerismo logró irse a su casa con tobillera electrónica por orden de la Cámara Federal de Casación. Habrá que ver si ahora cumple lo anticipado. “No soy traidor, pero tampoco me considero un valiente. No soy indemne y estoy sometido a una gran angustia. Me interesa decir que un arrepentido no es un traidor”, dijo de manera breve durante su indagatoria en el debate oral.

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