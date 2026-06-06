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Lázaro Báez reiteró el pedido de prisión domiciliaria ante la Cámara de Casación Federal

La defensa cuestionó la atención sanitaria en el Servicio Penitenciario, además de reclamar un informe médico urgente por un cuadro respiratorio

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Lázaro Báez reiteró el pedido de prisión domiciliaria ante la Cámara de Casación Federal
Lázaro Báez reiteró el pedido de prisión domiciliaria ante la Cámara de Casación Federal

Lázaro Báez insistió con un planteo de prisión domiciliaria ante la Cámara de Casación Federal, mientras permanece detenido en la cárcel de Ezeiza para cumplir su condena unificada de 15 años de prisión en relación a las causas Vialidad y Ruta del Dinero. Los jueces fijaron la fecha de audiencia para el próximo 10 de junio.

La abogada del empresario, Yanina Nicoletti, sostuvo en breves notas que, pese a la intervención del juez de ejecución del Tribunal Oral Federal 4, el Servicio Penitenciario no cumple con los controles adecuados que requiere Báez.

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Además, pidió “con carácter urgente” un nuevo informe médico sobre el estado de salud de su defendido, que en los últimos días presentó un cuadro respiratorio persistente.

Cuestionó que el examen clínico que le hicieron en la unidad penitenciaria sólo se refiere a su diagnóstico de “amigdalitis pultácea” con administración de antibiótico.

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En tanto, el Servicio Penitenciario realizó la semana pasada una nueva evaluación del estado de Báez, que señala que se encuentra afebril, no presenta síntomas respiratorios, y que refirió hace 3 semanas deposiciones sanguinolentas, en coincidencia con un cuadro de constipación.

La defensa de Lázaro Báez dijo que acudía ante el tribunal con nuevos estudios médicos e interconsultas que, a su entender, corroboran “la imposibilidad práctica de garantizar, bajo las condiciones actuales, el esquema de seguimiento médico considerado necesario”.

En este aspecto, puntualizó que en los informes no figuran los registros de cuidado de su diabetes ni las razones por las cuales no se suministran regularmente tiras reactivas para la medición de glucosa, ni por qué motivo se impide que dichos insumos sean ingresados por familiares.

A la vez, se quejó de que a 8 meses de haber sido sometido a una intervención quirúrgica mediante la cual se procedió a la extracción de un pólipo de colon, “continúa pendiente una interconsulta especializada”.

Antecedentes

El pedido de arresto domiciliario de Lázaro Báez llegó a la Cámara de Casación después del rechazo del TOF 4, que resolvió que debía permanecer alojado en el Complejo Penitenciario Federal 1, al tiempo que ordenó que se adecuen los controles de salud.

Complejo penitenciario EZEIZA
Complejo Penitenciario 1 en Ezeiza Nicolás Stulberg

La defensa había presentado el recurso señalando que “se verificó un retroceso objetivo en las condiciones de atención sanitaria, en tanto no había sido evaluado por médico alguno, no se realizaban controles clínicos periódicos, no se efectuaron interconsultas por las especialidades indicadas, no se garantizó el suministro regular de la medicación prescripta y no se programaron los estudios de seguimiento médico correspondientes”.

En esa instancia, el informe del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional reveló que “se trata de un paciente de 70 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial, obesidad leve, DBT tipo II, dislipemia. EPOC, hipertrofia prostática benigna, hemorroides, y adenoma de colon con displasia de bajo grado y alto grado”.

En sus conclusiones detalló que “las patologías enunciadas, son de carácter crónico, actualmente bajo tratamiento y seguimiento médico”, y que “en la actualidad, la privación de la libertad en el establecimiento carcelario no le impide recuperarse o tratar adecuadamente sus dolencias”.

En otro orden, Báez había pedido que le permitieran cumplir el beneficio de la prisión domiciliaria en el sur, porque sufre “desarraigo territorial por encontrarse alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza cuando su núcleo social estaría en Santa Cruz”.

En la resolución firmada por el juez Costabel, se destaca que “de la información brindada por la Dirección de Visitas, Relaciones Familiares y Sociales se desprendía, desde el mes de octubre de 2025 al mes de marzo de 2026, que el interno había recibido un total de 74 visitas, manteniendo un régimen de visitas efectivo y continuo”.

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