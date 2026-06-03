Causa ANDIS: Spagnuolo se niega a que graben su voz para compararla con los audios que destaparon el caso de corrupción

Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, en Comodoro Py. Fotografía: RSFotos

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, busca que el juez federal Ariel Lijo dé marcha atrás con la orden de que aporte una muestra de su voz para compararla con los audios que destaparon una presunta red de corrupción al interior del organismo. Las grabaciones serán peritadas por la Gendarmería Nacional para aclarar su origen y veracidad, tal como había dictado la Cámara Federal porteña.

El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación, propuso que en el peritaje se haga -entre otros puntos- un “análisis comparativo con material indubitado”, algo que el juez Lijo concedió la semana pasada.

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Para ello, la Gendarmería “deberá convocar a Diego Spagnuolo a los fines de que aporte el material indubitado, necesario y útil para la realización de la pericia”, resolvió el magistrado. Es decir, que lo citen para grabar su voz.

La defensa del exfuncionario libertario, a cargo de Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, se opuso tajantemente. Preparan un planteo que presentarán en el Juzgado Federal N° 11 en el que alegarán que lo solicitado por el fiscal “atenta directamente contra la garantía que protege la autoincriminación”, según pudo saber Infobae.

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Mauricio D'Alessandro, abogado de Diego Spagnuolo. Crédito: Maximiliano Luna

En paralelo, la defensa de Spagnuolo ya designó como perito de parte al ingeniero en informática Marcelo Antonio Torok, quien presentó sus propios puntos de pericia para incluir en el estudio técnico. Lo propio hicieron los abogados de la droguería Suizo Argentina y del lobista Miguel Ángel Calvete.

El juez Lijo ya ordenó, además del cotejo de voz, que se detecten ediciones o modificaciones hechas con inteligencia artificial.

Los especialistas de la Gendarmería buscarán “características técnicas compatibles con voz humana de captura natural o con audio generado por sistemas de síntesis automática (incluyendo, sin limitar a, sistemas de “text-to-speech” o “voice cloning” basados en inteligencia artificial)”.

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En paralelo, también se buscará hacer una “identificación de eventuales operaciones de edición posteriores a su captura original”; y una “reconstrucción cronológica de modificaciones”.

Ariel Lijo, juez federal

Ariel Lijo mandó a peritar los audios luego de una orden de la Cámara Federal que había sido dejada en suspenso por el juez anterior de la causa, Sebastián Casanello, quien subrogó el Juzgado Federal N° 11 hasta febrero.

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Varias defensas pedían avanzar con el estudio acústico, ante la hipótesis de que podrían tener un origen clandestino, como por ejemplo, escuchas ilegales. Si así fuera, los audios podrían hacer caer toda la causa y que se declare nula, por haber nacido de una prueba ilícita.

En lo que va de la causa, el fiscal Picardi y el juez Casanello desestimaron los audios como prueba. Incluso sostuvieron que en el expediente hay material probatorio independiente y anterior a las grabaciones atribuidas al exfuncionario. Resta saber si Lijo mantiene ese mismo criterio.

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Spagnuolo y otras 18 personas -entre ellas exfuncionarios de ANDIS, empresarios e intermediarios- están procesadas y embargadas por la corrupción en la Agencia de Discapacidad.

Puntos de pericia

El perito de parte de Spagnuolo, Marcelo Torok, presentó sus propios puntos de pericia, que deben ser aprobados por el juez. Pidió verificar la cadena de custodia, “correspondiente a la evidencia aportada y si la misma guarda perfecta continuidad con el devenir de los tiempos, sin interrupciones, o si existen periodos y desplazamientos sin acreditar debidamente”, según consta en un escrito al que accedió este medio.

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También requirió que Google LLC y la plataforma YouTube aporten “la totalidad de la información disponible” sobre el link de video perteneciente al canal de streaming Carnaval donde están alojados los audios.

Diego Spagnuolo quiere evitar que lo graben en sede judicial para tener una muestra indubitable de su voz. Fotografía: RSFotos

El perito de parte sugirió que se establezca si “del análisis del archivo surge lugar y fecha de las grabaciones auditadas”, “que los peritos indiquen si en forma indubitable se trata de un archivo original, con integridad en la continuidad de todo su contenido”, y si “se observan interrupciones o saltos en el transcurso del audio”.

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Por último, requirió que se haga “un filtrado entre el sonido del frente y del fondo”, con una serie de disposiciones técnicas, y que se determine “si con los elementos obrantes en el archivo analizado, puede identificarse en la grabación al Sr. Spagnuolo”.