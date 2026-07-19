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El día que Messi lideró la categórica goleada de Argentina ante la selección de España campeona del mundo

En septiembre de 2010, la Albiceleste recibió en el Monumental a la Roja, que venía de consagrarse en Sudáfrica. El rosarino encendió la fiesta con la primera conquista del encuentro

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La Albiceleste y la Roja se enfrentaron en Buenos Aires poco después del Mundial 2010

La final de este domingo será la tercera ocasión en la que Lionel Messi se cruce con España en partidos oficiales. La primera vez ocurrió en los cuartos de final del Mundial Sub 20 de 2005, con triunfo argentino por 3-1 en Países Bajos. La segunda cita se remonta al 7 de septiembre de 2010, cuando el rosarino fue figura en la contundente victoria 4-1 sobre el conjunto español, vigente campeón del mundo, en un Monumental repleto.

Aquel amistoso se enmarcó en una fecha FIFA particular. La Roja, dirigida por Vicente del Bosque, venía de disputar su primer partido oficial tras la consagración en Sudáfrica 2010: cuatro días antes, había superado 4-0 a Liechtenstein en el comienzo de la clasificación a la Eurocopa de 2012.

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Tras ese compromiso, la delegación viajó a Buenos Aires para aprovechar la fecha libre del grupo y enfrentar a Argentina. El viaje incluyó una escala institucional: un día antes del partido, el plantel español fue recibido y homenajeado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada, en el Salón de las Mujeres Argentinas.

El partido llegó también con cambios respecto de las listas mundialistas. En el equipo visitante, solo faltaron el lesionado Raúl Albiol, Juan Mata y Javi Martínez respecto de los 23 campeones del mundo, estos dos últimos abocados a la Sub 21.

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En el local estuvieron ausentes Javier Pastore, Jonás Gutiérrez y Maximiliano Rodríguez, mientras que regresaron Javier Zanetti, Gabriel Milito, Esteban Cambiasso y Andrés D’Alessandro, reciente campeón de la Libertadores. El director técnico era Sergio Batista, quien asumió tras la salida de Diego Maradona.

FOTO DE ARCHIVO: El entrenador de Argentina Diego Maradona abraza a Lionel Messi durante un partido del Mundial de 2010 en el estadio Green Poin, el 3 de julio de 2010. REUTERS/Oleg Popov (SOUTH AFRICA - Tags: SPORT SOCCER WORLD CUP)/File Photo
Diego Maradona dejó de ser el entrenador tras el Mundial de Sudáfrica (REUTERS/Oleg Popov)

En la previa, dos técnicos campeones del mundo como César Luis Menotti y Carlos Bilardo elogiaron a la Furia. “España representa el triunfo de los que están comprometidos con el espectáculo, de los que juegan bien, y jugar bien no es sólo pasarse bien la pelota; es defender bien, y España defiende muy bien. Ellos han demostrado que se puede triunfar también conquistando otros terrenos, y no sólo el éxito, sino el placer de jugar”, dijo el Flaco, que deseaba que “Argentina sea capaz de defender su historia y ganar el partido jugando como todos soñamos”.

El doctor, por su parte, destacó: “Me encanta la manera que tienen de intercambiarse posiciones. Piqué aparece por allí, Iniesta por allá, Xavi por este lado, luego vuelve... Me gusta mucho. Que nadie se equivoque”.

Argentina formó con Sergio Romero; Javier Zanetti, Martín Demichelis, Gabriel Milito, Gabriel Heinze; Ever Banega, Javier Mascherano, Esteban Cambiasso; Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y Carlos Tevez. En el segundo tiempo ingresaron Ángel Di María, Sergio Agüero y Andrés D’Alessandro.

España alineó a Pepe Reina; Álvaro Arbeloa, Gerard Piqué, Carlos Marchena, Nacho Monreal; David Silva, Sergio Busquets, Xabi Alonso, Cesc Fàbregas, Andrés Iniesta; David Villa. Luego ingresaron Santi Cazorla, Fernando Llorente, Jesús Navas, Víctor Valdés, Xavi y Pedro.

La Albiceleste impuso otro ritmo desde el inicio. A los diez minutos, Messi recibió un pase de Tevez y, tras una sutil vaselina, superó a Reina para abrir el marcador. Poco después, Cambiasso y Heinze armaron una pared sobre la izquierda, el Apache aguantó la marca y habilitó a Higuaín, quien eludió al arquero español y definió de zurda para el segundo.

Higuaín marcó el segundo gol en el amisto disputado en 2010 (Reuters)
Higuaín marcó el segundo gol en el amisto disputado en 2010 (Reuters)

El combinado europeo, lento en los traslados, recién generó peligro a los 27 minutos con un remate de Villa que dio en el palo. El desarrolló, sin embargo, no se modificó y, a los 34, la presión argentina provocó un grosero error de Reina al intentar devolverle la pelota a Piqué: Tevez, atento, se tiró al piso y convirtió el tercero.

España descontó a los 84 con una media vuelta de Llorente, pero Agüero, de cabeza tras centro de Heinze, cerró el resultado en tiempo de descuento.

Tras el partido, Batista valoró la propuesta: “Salió el partido que uno pensaba, sacándoles la pelota, sabiendo que ellos tienen una gran posesión del balón. No es la España que se vio en el Mundial pero creo que Argentina tuvo mucho que ver”.

En tanto, Del Bosque reconoció la superioridad local: “No me ha sorprendido, Argentina ha sido mejor que nosotros, especialmente en el primer tiempo”. Consideró que “el 4-1, a mi modo de ver, es un pelín exagerado. Pero no resto mérito al triunfo de Argentina. Hemos tenido dignidad para salir a buscar el resultado”.

El amplio dominio argentino y el bajo rendimiento español dieron lugar a rumores y especulaciones. Se instaló la versión de que varios futbolistas españoles habrían salido de fiesta la noche previa al partido. Así lo dijo Cristian “El Ogro” Fabbiani, quien aseguró haber coincidido con integrantes del plantel europeo en un boliche porteño donde celebraba su cumpleaños.

Aquella vez, Fabbiani utilizó la anécdota para relativizar el mito del mayor profesionalismo europeo: “Después de ver a los españoles en el boliche, que no digan que son más profesionales que nosotros. Yo jugué en Europa y sé lo que son”.

Ante Argentina, España disputó su segundo amistoso tras la coronación en la Copa del Mundo (REUTERS/Michael Kooren)
Ante Argentina, España disputó su segundo amistoso tras la coronación en la Copa del Mundo (REUTERS/Michael Kooren)

El rumor tuvo eco en programas radiales y televisivos, aunque ningún jugador ni miembro del cuerpo técnico español confirmó nunca esa versión.

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