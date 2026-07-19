Nico Paz, la joven estrella que nació en España pero jugó el Mundial para Argentina: por qué decidió vestir la camiseta albiceleste

Nico Paz, durante los festejos de la selección argentina tras vencer a Inglaterra y clasificar a la final de la Copa del Mundo (REUTERS/Amanda Perobelli)

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo enfrenta a dos potencias futbolísticas, sino que pone en primer plano la historia de Nico Paz, el mediocampista que nació en territorio español y eligió defender los colores albicelestes. El joven de 21 años, que viene de brillar en el Como de la Serie A, lo que le valió que la entidad italiana le compre la totalidad de su ficha al Real Madrid, será protagonista de un cruce que trasciende lo deportivo para ambos países.

El joven mediocampista surgió como uno de los principales exponentes de la generación conocida como los Europibes. En su rol de volante ofensivo, se destacó en las categorías juveniles del club Merengue. Es hijo de Pablo Paz, ex futbolista de Tenerife, Independiente, Banfield y Newell’s, quien también defendió la camiseta argentina tanto en un Juego Olímpico como en una Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Nico Paz viene de tener una temporada consagratoria con la camiseta del Como de Italia

Nacido el 8 de septiembre de 2004 en Santa Cruz de Tenerife, desde pequeño desarrolló su vida lejos del fútbol argentino. Sus primeras ilusiones futbolísticas surgieron en el Atlético San Juan de España y continuó progresando en las divisiones inferiores del Tenerife, hasta llegar a la cantera del Real Madrid. Allí consiguió dar el salto al primer equipo y debutó en la Champions League 2023-24, antes de iniciar su ciclo en el Como, dirigido por Cesc Fàbregas.

La elección de Nico Paz de representar a Argentina se explica por su vínculo con su padre, Pablo Paz, quien participó del Mundial de Francia 1998 con la Albiceleste. Gracias a esa ascendencia, el joven mediocampista tuvo la posibilidad de elegir entre España, su país natal y de formación, y Argentina, camiseta que finalmente decidió vestir. Cabe recordar que la madre de Nico, Carla Martínez, también es española.

PUBLICIDAD

“Yo nací en España. Amo a los dos países, pero al final decidí representar a Argentina. Creo que es el país que más me representa, por cómo se vive el fútbol y por mi padre, que es un orgullo seguir sus pasos”, declaró Nico al fundamentar su decisión. Su padre obtuvo la medalla de plata en Atlanta 1996 y llegó hasta los cuartos de final en Francia 98, ambos bajo la conducción de Daniel Passarella. El joven también subrayó la influencia de su padre: “Es un consejero, ha vivido este mundo, sabe más que nadie. Pero me deja tranquilo, me deja decidir, que haga lo que sienta. No me incita a las decisiones, me deja libre”.

Nico Paz nació en España, pero decidió representar a Argentina (REUTERS/Marco Bello)

En mayo de 2022, Nico Paz recibió el llamado de Javier Mascherano para disputar el Torneo Esperanzas de Toulon y también sumó minutos con la Sub 23 de cara a los Juegos Olímpicos de París. Además, participó en el Sudamericano Sub 20, aunque el Real Madrid no le permitió estar en el Mundial Sub 20 en Argentina 2023. “Sería un sueño para mí estar en los Juegos Olímpicos, me encantaría. Mi padre pudo jugarlo en Atlanta 96 y sería un sueño. Habrá que ver cómo termina la temporada, si me llama Masche y si me deja el club”, comentó en su momento. Finalmente, no fue incluido en la nómina para los Juegos Olímpicos de París 2024.

PUBLICIDAD

Durante su paso por la Sub 20, Paz jugó ocho partidos y marcó un gol, además de disputar cuatro encuentros con la Sub 23. La eliminación en la etapa inicial del Sudamericano frente a Colombia dejó una imagen imborrable: el joven, llorando y sentado en el césped, evidenciando el dolor de la derrota. A pesar de ese golpe, la reprogramación del torneo tras la sanción a Indonesia y la designación de Argentina como anfitrión dio un nuevo impulso al plantel.

Tras irrumpir de buena manera en el primer equipo del Real Madrid, Nico Paz emigró al Como en búsqueda de continuidad. En la Serie A explotó y mostró todo su potencial

El desarrollo de Nico Paz en el fútbol español fue notorio desde su primer contacto con la selección argentina. “Mi vida pasó de cero a 100. Estaba en juveniles y de un día para el otro me llegó el llamado de la Selección. Luego subí al Castilla, que es otro fútbol. En un año estaba en el primer equipo, debuté y hasta hice un gol. Todavía estoy asimilando lo que me está pasando”, contó el mediocampista. En 2024, ya con Carlo Ancelotti como entrenador, anotó un gol con el Real Madrid en la victoria 4-2 sobre Napoli por la Champions League.

PUBLICIDAD

El 15 de octubre de 2024, Nicolás Paz Martínez debutó oficialmente con la selección mayor y asistió a Lionel Messi en el triunfo 6–0 ante Bolivia por las Eliminatorias sudamericanas. Ya había sido convocado en marzo de 2022 para sumarse al grupo, aunque sin lugar en el banco de suplentes. El día de su estreno, Lionel Scaloni le transmitió un mensaje claro: “Movete, disfrutá, olvidate de la posición, recibí la pelota y pasala bien”. Trece meses antes, jugaba en el Castilla y consideró ese encuentro como el momento más alto de su carrera: “Asistir a Messi, el mejor jugador de la historia, cuando pensaba que no iba a coincidir con él por la diferencia de edad”. Luego del partido, el propio Messi destacó: “Tiene muchísima calidad y entiende perfectamente el juego”.

Nico Paz fue titular en la victoria de Argentina por 3-1 ante Jordania en la fase de grupos del Mundial 2026

Nico Paz se estableció como profesional en el Calcio Como 1907 de Italia, después de disputar ocho partidos y marcar un gol con el Real Madrid. Elegido en el equipo ideal de la Serie A y distinguido como mejor Sub 23 de la campaña 2024/25, sumó seis goles y ocho asistencias en 35 partidos, ayudando al equipo a mantenerse sin problemas en la máxima categoría tras 21 años. En su última temporada, su rendimiento fue aún más alto: convirtió 12 goles y dio 7 asistencias en la misma cantidad de partidos, contribuyendo a la clasificación del club a la Champions League. Esto le valió que el conjunto italiano tome la decisión de comprar la totalidad de su ficha en una transferencia que se cerró por una valorización de 60 millones de euros, ante el interés del Real Madrid por recomprarlo.

PUBLICIDAD

El DT Cesc Fàbregas elogió su evolución: “Espero que siga creciendo. Ha sido su primera temporada como profesional. Tiene muchas ganas y será un jugador especial. Aquí ha aprendido mucho y tiene que crecer de la manera adecuada”. Sobre el campo, Nico Paz sobresale por su técnica, creatividad y lectura natural del juego. Aunque se formó como enganche, puede ubicarse en diferentes posiciones del mediocampo, aportando precisión en los pases, remates de media distancia y sosteniendo la circulación del balón en los avances ofensivos.

Nico Paz ingresó sobre el final del encuentro ante Argelia por Lionel Messi (REUTERS/Claudia Greco)

Nico Paz se ganó un lugar dentro de la lista de Scaloni para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y este domingo tendrá la posibilidad de decir presente en la final con la camiseta albiceleste. El destino quiso que enfrente esté España, su país de nacimiento. Vale destacar que es el primer futbolista nacido y criado futbolísticamente en España que dispute un Mundial con la albiceleste, sin haber jugado nunca en un club argentino.

PUBLICIDAD

El volante sumó minutos en dos encuentros en esta Copa del Mundo. Ingresó por Lionel Messi y disputó 10 minutos en la victoria 3-0 ante Argelia y luego fue titular en el triunfo por 3-1 contra Jordania. El mediocampista de 21 años llegó a la cita mundialista recuperándose de una lesión en la rodilla izquierda, que le impidió jugar el cierre de la Serie A con el Como.

Nico Paz se ganó un lugar en la consideración de Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)

“La Selección es lo máximo. Mi anhelo es poder vestir esta camiseta, disputar un Mundial y representar a tanta gente. Espero que se cumpla ese deseo”, afirmó Paz en 2024. Su sueño ya se cumplió, pero aún queda un capítulo por escribir.

PUBLICIDAD