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Los impresionantes registros de Lionel Messi en el Mundial más influyente de su carrera

Con 8 goles y 4 asistencias, el rosarino es la figura indiscutida del equipo que este domingo buscará alzar la cuarta Copa del Mundo de su historia

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A los 39 años, Lionel Messi realiza una de sus mejores actuaciones en una Copa del Mundo (Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER)
A los 39 años, Lionel Messi realiza una de sus mejores actuaciones en una Copa del Mundo (Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER)

Lionel Messi desembarcará al MetLife Stadium este domingo 19 de julio con 39 años y 24 días para disputar su tercera final en su sexta participación en una Copa del Mundo. El capitán argentino está atravesando la mejor actuación mundialista de su carrera, pero todavía debe firmar un capítulo más de esta historia.

Hasta acá, el rosarino suma 8 goles y 4 asistencias en 712 minutos disputados entre los siete partidos que tuvo la Selección. Leo lidera estos ítems en el equipo, pero también pelea por ser el máximo artillero y asistidor de la cita. Este sábado, durante el partido por el tercer puesto en el que Inglaterra superó por 6 a 4 a Francia, Kylian Mbappé marcó por duplicado y quedó al tope de la tabla de goleadores del certamen con 10, dos más que la Pulga.

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Lautaro Martínez con 3 tantos lo sigue en el plantel a nivel goleador, mientras que el Toro y otros siete futbolistas están detrás de Messi con 1 pase gol. Pero hay otro dato por demás impactante: el rosarino es el tercer jugador con más minutos en cancha del plantel, apenas superado por Emiliano Dibu Martínez (794) y Alexis Mac Allister (728).

Los distintos datos que difunde la FIFA sobre estadísticas de los jugadores indican que Messi tuvo 34 disparos al arco: 19 fueron efectivamente a los tres palos. 18 de los intentos fueron desde afuera del área y 16 probó desde adentro. Leo, que falló dos penales, contabilizó 332 pases a lo largo del torneo (Leandro Paredes, con 521, lidera la estadística en el plantel) pero con un detalle interesante: es el que más veces (32) intentó dar un pase de ruptura de línea defensiva, aventajando al segundo (Enzo Fernández) por 12 intentos.

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Otra de las tablas que lo tiene como protagonista es la de las faltas recibidas: sufrió 16 infracciones. ¿El detalle? Es el segundo futbolista que más foules recibió en todo el Mundial por detrás del belga Jérémy Doku (18) y junto con Jude Bellingham, Michael Olisé, Achraf Hakimi y Dan Ndoye.

El capitán contabilizó 135 recepciones de balón entre el mediocampo y la línea defensiva (4° jugador en todo el torneo en esta estadística), pero también sumó 179 recepciones “bajo presión” (5° jugador en este registro en el certamen).

Finalmente, los números de “distancia total” recorrida en el certamen lo posicionan quinto en el plantel con 54.273 metros por detrás de Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lisandro Martínez.

En la Copa del Mundo de 2022,había marcado siete goles en siete partidos, a los que había sumado tres asistencias, 15 gambetas e incidencia directa en 21 ocasiones de riesgo creadas.

Sus cifras ya lo tienen en esta Copa del Mundo como el futbolista que más partidos disputó en este evento: ante España sumará la 34ª aparición para seguir estirando la brecha histórica con Cristiano Ronaldo de Portugal (27), Lotthar Matthaus de Alemania (25), Miroslav Klose de Alemania (24) y Paolo Maldini de Italia (23). El capitán albiceleste disputó sus primeros partidos mundialistas en Alemania 2006 (3), luego Sudáfrica 2010 (5), Brasil 2014 (7), Rusia 2018 (4), Qatar 2022 (7) y ahora sumará 8 en la presente edición en Estados Unidos, México y Canadá.

En cuanto a goles, los números de Messi en Mundiales son igual de contundentes: 21 tantos entre las ediciones de 2006 (1), 2014 (4), 2018 (1), 2022 (7) y 2026 (8). La única edición en que no anotó fue Sudáfrica 2010. Con esa cifra, superó el récord histórico de Klose y hoy disputa mano a mano con Kylian Mbappé (22) la cima del ranking de máximos artilleros en la historia de los Mundiales. Es, al mismo tiempo, el jugador con más asistencias (13) en las Copas del Mundo.

En el global, Leo lleva 1163 partidos profesional, 919 goles y 413 asistencias entre lo registrado en Argentina (125 goles y 65 asistencias en 206 partidos), Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), Inter Miami (90 goles y 50 asistencias en 104 partidos) y París Saint Germain (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos).

El capitán de la Selección Argentina se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales, superando al alemán Miroslav Klose, con 17 tantos

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