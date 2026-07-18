La Justicia concedió la probation a un acusado por intervenir el teléfono de Marcelo D’Alessandro

Nunes Pinheiro acompañado por sus abogados que lograron la probation por intervenir el teléfono de Marcelo D’Alessandro

La jueza María Araceli Martínez homologó un acuerdo de juicio abreviado con el hacker misionero Elías Ezequiel Nuñez Pinheiro, quien admitió que interfirió el teléfono del ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

Se trata de uno de los procesados en una causa paralela que también investiga el presunto espionaje ilegal a jueces federales e integrantes de la Corte Suprema, con el propósito de ganar dinero valiéndose del robo de sus datos personales.

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La magistrada porteña condenó a Nuñez Pinheiro a 3 años de prisión en suspenso, por acceder ilegítimamente a datos informáticos restringidos, sustraer documento público y entorpecer las comunicaciones.

Durante ese periodo deberá fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados dependiente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

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En compensación, tendrá que cumplir 150 horas de tareas no remuneradas en favor del Estado en el lugar que disponga la oficina de ejecución. También dispuso el decomiso directo de la totalidad de los elementos incautados durante el transcurso del proceso.

Los hechos

De acuerdo con el requerimiento, a Nuñez Pinheiro se le atribuyó haber tomado ilegítimamente el control de la línea telefónica de D’Alessandro, el 19 de octubre de 2022, entre las 14:17 y las 15:43, y haber accedido sin autorización a sus comunicaciones privadas, en particular a WhatsApp y Telegram.

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Para concretar la maniobra, se valió de datos obtenidos mediante consultas en el sistema del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el uso de un informe de la firma Nosis, obtenido mediante la aplicación “Minosis”.

Con esa información, gestionó ante Movistar, por vía remota, un cambio no autorizado de tarjeta SIM (“SIM swapping”), lo que interrumpió la conectividad de la línea. Luego insertó en otro dispositivo una nueva SIM a nombre de D’Alessandro, obtenida a través de Comtel S.A.

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ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro

Una vez concretado el traspaso, la línea registró actividad en una celda vinculada con una antena de la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones. Finalmente envió un mensaje de Telegram a la línea del damnificado con un código de verificación.

La causa paralela

Antes de homologar la probation, el Juzgado Penal 29 solicitó certificar el expediente por el supuesto espionaje ilegal a jueces, que tramita en el juzgado federal de Marcelo Martinez de Giorgi.

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La revisión de las actuaciones concluyó que si bien la conducta analizada tiene semejanzas, no se trataba de la misma situación, ni de los mismos damnificados.

Tras determinar que el caso no vulneraba el principio de non bis in idem, que prohíbe juzgar o sancionar dos veces a una persona por el mismo hecho, el tribunal porteño avanzó con el acuerdo de suspensión de juicio a prueba, que los defensores de Nuñez Pinheiro, Sebastián Noguera y Marcos Kapko, lograron con el Ministerio Público Fiscal.

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Mientras tanto en Comodoro Py continúa la causa paralela por la que el joven hacker de 25 años está procesado por haber duplicado la tarjeta SIM de varios jueces y funcionarios, a pedido de un usuario de Telegram “Eljuanxd”.

Por cada trabajo cobró en ese momento entre unos $12.000 o $15.000 pesos con criptomonedas.

Al avanzar la investigación, descubrieron que parte de la información que utilizaba Nuñez Pinheiro para intervenir las líneas de teléfono se la brindaba un banco de datos privado que pagaba el usuario “Arjunin”, quien resultó ser Ariel Zanchetta, un ex policía federal que también se habría desempeñado como agente inorgánico de la AFI.

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En la lista de los damnificados figuran: el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sus colegas Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti; los integrantes del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a Cristina Kirchner, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu; dos miembros de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; los jueces de la Cámara Federal Pablo Bertuzzi y Roberto Boico, otros magistrados como Daniel Rafecas, los fiscales federales Franco Picardi, Carlos Stornelli y Gerardo Pollicita, entre otros.