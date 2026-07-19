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El impactante premio económico que embolsará el campeón del Mundial 2026 entre Argentina y España

La Albiceleste y la Roja se medirán en la final de la Copa del Mundo y el ganador obtendrá el monto más grande de toda la historia del certamen

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La FIFA otorgará un impactante premio económico al ganador del Mundial 2026 (REUTERS/Denis Balibouse)
La FIFA otorgará un impactante premio económico al ganador del Mundial 2026 (REUTERS/Denis Balibouse)

La selección argentina y España se enfrentarán en la final del Mundial 2026 bajo el marco imponente del estadio MetLife de Nueva York. Además de la gloria deportiva, con la Albiceleste en busca de su cuarta estrella y la Roja de su segundo título, habrá un condimento especial con el premio económico más importante en la historia de las Copas del Mundo: el campeón embolsará un total de USD 50 millones.

De acuerdo con la información oficial que brindó la FIFA en la antesala del inicio oficial de la primera edición del Mundial con 48 selecciones, la nueva estructura financiera llevó la bolsa total del torneo USD 871 millones, de los cuales cerca de 655 millones corresponden a premios deportivos y el resto a logística y fondos de preparación. Esa cifra, de acuerdo con la Casa Madre del fútbol, supera en un 50% la repartida en la edición anterior y acompaña el salto de un campeonato que pasó a tener 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá.

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La diferencia entre ganar la final y terminar segundo es de USD 17 millones, ya que el campeón se quedará con 50 millones de dólares. El subcampeón, por su parte, cobrará USD 33 millones. Con este panorama, el monto para el ganador será ocho millones mayor que el que recibió Argentina tras consagrarse en Qatar 2022, cuando el premio fue de USD 42 millones.

La progresión de los últimos campeones muestra el aumento del negocio del torneo: España cobró USD 30 millones en Sudáfrica 2010, Alemania recibió USD 35 millones en Brasil 2014 y Francia obtuvo USD 38 millones en Rusia 2018. Según la FIFA, el incremento responde a la ampliación del campeonato, al aumento de los ingresos comerciales y al nuevo esquema competitivo, que incorporó una ronda adicional de eliminación directa.

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La selección argentina embolsó 42 millones de dólares por su título en Qatar 2022. El ganador de la edición de 2026 obtendrá ocho millones más (AP Photo/Martin Meissner)
La selección argentina embolsó 42 millones de dólares por su título en Qatar 2022. El ganador de la edición de 2026 obtendrá ocho millones más (AP Photo/Martin Meissner)

Cada una de las 48 selecciones clasificadas contó además con un fondo de preparación que garantiza un piso de ingresos incluso antes de considerar el rendimiento deportivo. Ese ingreso mínimo asegurado por participar fue de USD 10,5 millones por federación.

Las selecciones ubicadas entre los puestos 33 y 48, es decir las que no superaron la fase de grupos, recibieron USD 9 millones. Con el aporte para la preparación, el ingreso total asegurado para esos equipos llegó a USD 10,5 millones. Los equipos que cayeron en los 16avos y terminaron entre los puestos 17 y 32 cobraron USD 11 millones.

Los equipos que perdieron los octavos de final, del noveno al 16° lugar, percibieron USD 15 millones, dos millones más que en Qatar 2022 para esa misma instancia. En los cuartos de final, los seleccionados ubicados entre el quinto y el octavo puesto obtuvieron USD 19 millones. Un equipo que llegue hasta esa ronda acumulará al menos USD 20,5 millones si se suma el fondo previo de preparación.

Desde las semifinales, el salto en la escala de premios es más pronunciado. El cuarto lugar se llevó USD 27 millones, el tercero USD 29 millones, el subcampeón USD 33 millones y el campeón USD 50 millones.

Con este panorama, la rivalidad futbolística entre Argentina y España tendrá un condimente extra del premio económico más grande de la historia de los mundiales.

EL PREMIO ECONÓMICO QUE OBTENDRÁ EL CAMPEÓN DE LA COPA DEL MUNDO 2026

  • Campeón: 50 millones de USD
  • Subcampeón: 33 millones de USD
  • Tercer puesto: 29 millones de USD
  • Cuarto puesto: 27 millones de USD
  • 5.º – 8.º puesto (cuartos de final): 19 millones de USD
  • 9.º – 16.º puesto (octavos de final): 15 millones de USD
  • 17.º – 32.º puesto (16avos de final): 11 millones de USD
  • 33.er – 48.º puesto (fase de grupos): 9 millones de USD

EL MONTO ECONÓMICO QUE RECIBIERON LOS ÚLTIMOS CAMPEONES DEL MUNDO

  • Sudáfrica 2010: España - 30 millones de USD
  • Brasil 2014: Alemania - 35 millones de USD
  • Rusia 2018: Francia - 38 millones de USD
  • Qatar 2022: Argentina - 42 millones de USD
  • Estados Unidos, México y Canadá 2026: 50 millones de USD

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