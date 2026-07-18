A 32 años del atentado a la AMIA: cómo avanza la Justicia sobre el juicio en ausencia y archivos de inteligencia

A 32 años se renovaron las críticas a la Justicia

A 32 años del atentado a la AMIA, el acto central de homenaje estuvo marcado el viernes último por fuertes críticas al Poder Judicial. La conmemoración, encabezada por el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina, Osvaldo Armoza, reunió a familiares de víctimas, referentes comunitarios y autoridades nacionales, entre ellos el presidente Javier Milei.

Durante la ceremonia, Armoza reclamó que la Cámara Federal de Casación Penal resuelva de manera urgente la validez del juicio en ausencia y se apuntó a la digitalización de los archivos y documentación de inteligencia.

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Juzgar en ausencia

El juicio en ausencia está previsto en la Ley 27.784 que permitiría sentar al banquillo a diez ciudadanos iraníes y miembros de Hezbollah acusados del ataque, sin su presencia en el país. La norma, sin embargo, fue impugnada por el Ministerio Público de la Defensa.

Casación fijó audiencia el próximo 10 de septiembre para escuchar a las partes de manera previa a resolver. La última novedad se conoció en febrero pasado cuando el defensor oficial ante esa instancia, Enrique María Comellas, mantuvo el recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Argumentó que esta norma vulnera garantías porque “impediría a los acusados solicitar un nuevo juicio si en el futuro decidieran presentarse o fueran detenidos.” Además, sostuvo que la implementación del juicio en ausencia podría afectar la investigación y limitar la exploración de otras hipótesis no suficientemente analizadas.

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El tema está en debate desde mediados de 2025: el 26 de junio del año pasado, el juez federal Daniel Rafecas aceptó los pedidos de familiares y fiscalía y ordenó el juicio en ausencia contra diez acusados. Pero la defensa oficial a cargo de Hernán Silva apeló. La Cámara Federal porteña confirmó en octubre y se presentó el recurso que desde entonces está en Casación. La decisión quedó en manos de los jueces Diego Barroetaveña, Ángela Ledesma y Carlos Mahiques.

En el medio, la Cámara Federal ordenó al juez Rafecas avanzar con los pasos necesarios para concretar la elevación del caso a juicio, pese a la falta de resolución en el máximo tribunal penal federal del país. El magistrado ya había conformado un equipo especial en el juzgado federal 6 que tiene el caso y que él subroga este año porque está vacante desde la jubilación de su titular, Rodolfo Canicoba Corral.

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Los archivos de la causa y el asbesto

Respecto a los archivos y la documentación vinculada al atentado, a la que también se aludió en el acto, el último informe semestral del Área de Análisis de la UFI AMIA —elaborado para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una demanda de la agrupación de familiares de víctimas “Memoria Activa”— detalla que gran parte del acervo documental fue trasladado del Palacio Barolo al edificio 23 del Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA). El proceso incluyó la numeración, embalaje, acondicionamiento y custodia de los documentos, con controles de seguridad y participación de la Escribanía General de Gobierno, Policía Federal y Bomberos.

La bomba explotó a las 9.53 del 18 de julio de 1994. (Reuters)

Uno de los principales desafíos fue la presencia de altas concentraciones de asbesto en sectores del subsuelo del Palacio Barolo donde por décadas se guardó la documentación de inteligencia, lo que obligó a realizar procedimientos de descontaminación. Tras la intervención, se realizaron muestreos y se enviaron a laboratorios para certificar la ausencia de contaminantes, aunque aún resta analizar parte de la documentación y testear unas 451 cajas potencialmente afectadas por exposición a asbesto degradado. El informe advierte que, si bien la mayoría de los documentos críticos ya fue mudado, parte del material contaminado o pendiente de acondicionamiento sigue en el Palacio Barolo y su traslado definitivo depende de los resultados de los análisis ambientales.

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El equipo mantuvo el inventariado y sistematización de los documentos, con avances en la digitalización de más de 12.000 fojas y la organización de miles de casetes y archivos audiovisuales. En paralelo, la UFI AMIA a cargo del fiscal Sebastián Basso reiteró pedidos a la AFI, ex Secretaría de Inteligencia (SIDE), para acceder a bases de datos y registros históricos.