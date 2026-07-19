La tabla de títulos de los campeones de la Copa del Mundo y el listado de las selecciones más ganadoras de la historia

Argentina y España definirán al nuevo campeón del mundo este domingo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 entregará este domingo al 23° ganador de su historia: Argentina o España sumarán nueva Copa del Mundo a sus vitrinas cuando finalice el enfrentamiento que mantendrán en el MetLife Stadium de New York/New Jersey desde las 16 (hora argentina).

La Albiceleste disputará la séptima final del mundo en su historia y buscará el cuarto título de estas características. Con estos registros, los actualmente dirigidos por Lionel Scaloni son el segundo seleccionado con más finales jugadas detrás de Alemania (8) e igualando a Brasil (7). Con las conquistas de 1978, 1986 y 2022, Argentina también registró caídas en 1930 (4-2 ante Uruguay), 1990 (1-0 vs. Alemania) y 2014 (1-0 contra Alemania).

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Las finales que disputó cada selección a lo largo de la historia (Diseño: Cristian Méndez / Infobae)

La Furia Roja, que llegó a lo más alto del podio de una Copa del Mundo por primera vez en 2010 con la recordada victoria sobre Países Bajos (1-0) en Sudáfrica, intentará ganar un Mundial por segunda vez. En cuanto a las finales disputadas, ya figura en la misma línea que Uruguay, Hungría y República Checa (registrada como Checoslovaquia).

Sólo 8 seleccionados en la historia llevaron a sus vitrinas un ejemplar del campeón del Mundial entre el anterior trofeo Jules Rimet y la actual Copa del Mundo (entregada desde 1974): no habrá nuevo campeón en este 2026. En tal caso, si Argentina logra romper el maleficio del bicampeón se convertirá en el segundo país más ganador de la historia con 4 títulos al igual que Alemania e Italia y por detrás de Brasil. Mientras que España podrá igualar la línea de Uruguay y Francia con 2.

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La tabla con todos los campeones del mundo (Diseño: Cristian Méndez / Infobae)

El pentacampeón Brasil seguirá como el seleccionado más ganador de la historia en los Mundiales, mientras que Argentina permanecerá pase lo que pase como el país con más títulos en el mundo entre sus 3 Copas del Mundo, 16 Copas América, 2 Finalíssimas, 1 Copa Confederaciones y 1 Copa Panamericana.

España, que se consagró campeona de la Eurocopa por cuarta vez en su historia en 2024, figura actualmente con 6 coronas de importancia a nivel selecciones con 1 Mundial y 1 Liga de las Naciones UEFA.

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Hay que tener en cuenta que ambas selecciones tiene pendiente otro título oficial que podría modificar sus vitrinas: la Finalissima entre el campeón de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024 se iba a disputar en marzo del 2026, pero por un conflicto bélico en Medio Oriente se postergó sin fecha oficial de disputa hasta el momento. Argentina y España iban a protagonizar ese encuentro.

Tras esta cita, España tendrá además por delante la edición 2026/27 de la Liga de las Naciones UEFA y la Eurocopa 2028 que se organizará en Reino Unido-Irlanda. Argentina tendrá la Copa América del 2028, todavía sin sede oficial.

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La tabla de títulos de las selecciones (Diseño: Cristian Méndez / Infobae)