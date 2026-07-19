Deportes

La tabla de títulos de los campeones de la Copa del Mundo y el listado de las selecciones más ganadoras de la historia

En la séptima final de su historia, Argentina buscará bordar la cuarta estrella en su escudo. España intentará alzar su segunda Copa del Mundo

Guardar
Google icon
Dos futbolistas, Lionel Messi y Lamine Yamal, de pie frente a frente con la Copa del Mundo en un pedestal, en el MetLife Stadium con público en las tribunas.
Argentina y España definirán al nuevo campeón del mundo este domingo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 entregará este domingo al 23° ganador de su historia: Argentina o España sumarán nueva Copa del Mundo a sus vitrinas cuando finalice el enfrentamiento que mantendrán en el MetLife Stadium de New York/New Jersey desde las 16 (hora argentina).

La Albiceleste disputará la séptima final del mundo en su historia y buscará el cuarto título de estas características. Con estos registros, los actualmente dirigidos por Lionel Scaloni son el segundo seleccionado con más finales jugadas detrás de Alemania (8) e igualando a Brasil (7). Con las conquistas de 1978, 1986 y 2022, Argentina también registró caídas en 1930 (4-2 ante Uruguay), 1990 (1-0 vs. Alemania) y 2014 (1-0 contra Alemania).

PUBLICIDAD

SELECCIONES CON MÁS FINALES DEL MUNDO
Las finales que disputó cada selección a lo largo de la historia (Diseño: Cristian Méndez / Infobae)

La Furia Roja, que llegó a lo más alto del podio de una Copa del Mundo por primera vez en 2010 con la recordada victoria sobre Países Bajos (1-0) en Sudáfrica, intentará ganar un Mundial por segunda vez. En cuanto a las finales disputadas, ya figura en la misma línea que Uruguay, Hungría y República Checa (registrada como Checoslovaquia).

Sólo 8 seleccionados en la historia llevaron a sus vitrinas un ejemplar del campeón del Mundial entre el anterior trofeo Jules Rimet y la actual Copa del Mundo (entregada desde 1974): no habrá nuevo campeón en este 2026. En tal caso, si Argentina logra romper el maleficio del bicampeón se convertirá en el segundo país más ganador de la historia con 4 títulos al igual que Alemania e Italia y por detrás de Brasil. Mientras que España podrá igualar la línea de Uruguay y Francia con 2.

PUBLICIDAD

Todos los campeones de la Copa del Mundo (actual)
La tabla con todos los campeones del mundo (Diseño: Cristian Méndez / Infobae)

El pentacampeón Brasil seguirá como el seleccionado más ganador de la historia en los Mundiales, mientras que Argentina permanecerá pase lo que pase como el país con más títulos en el mundo entre sus 3 Copas del Mundo, 16 Copas América, 2 Finalíssimas, 1 Copa Confederaciones y 1 Copa Panamericana.

España, que se consagró campeona de la Eurocopa por cuarta vez en su historia en 2024, figura actualmente con 6 coronas de importancia a nivel selecciones con 1 Mundial y 1 Liga de las Naciones UEFA.

Hay que tener en cuenta que ambas selecciones tiene pendiente otro título oficial que podría modificar sus vitrinas: la Finalissima entre el campeón de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024 se iba a disputar en marzo del 2026, pero por un conflicto bélico en Medio Oriente se postergó sin fecha oficial de disputa hasta el momento. Argentina y España iban a protagonizar ese encuentro.

Tras esta cita, España tendrá además por delante la edición 2026/27 de la Liga de las Naciones UEFA y la Eurocopa 2028 que se organizará en Reino Unido-Irlanda. Argentina tendrá la Copa América del 2028, todavía sin sede oficial.

La tabla de titulos de las selecciones actual
La tabla de títulos de las selecciones (Diseño: Cristian Méndez / Infobae)

Temas Relacionados

Selección EspañaSelección ArgentinaSelección Argentina Mundial 2026Mundial 2026World Cup 2026Selección España Mundial 2026Titulos de SeleccionesCopaMundial2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El título pendiente: por qué no se jugó la Finalissima entre Argentina y España antes del Mundial 2026

Los entretelones de las negociaciones truncadas que derivaron en la cancelación del título pautado para marzo. Los puntos de vistas de los dos bandos y el destino que los volvió a cruzar en la definición de la Copa del Mundo

El título pendiente: por qué no se jugó la Finalissima entre Argentina y España antes del Mundial 2026

La historia del único partido que Diego Armando Maradona jugó contra España y casi termina en escándalo

Se disputó en Sevilla en el año 88: los futbolistas albicelestes protestaron un fallo arbitral que llevó a la polémica

La historia del único partido que Diego Armando Maradona jugó contra España y casi termina en escándalo

El presagio del primer entrenador de Scaloni en Pujato: “Conociendo a Leo, sé que contra España va por todo″

Uno de los hombres que introdujo al DT de la selección argentina al fútbol habló a horas de la final contra España

El presagio del primer entrenador de Scaloni en Pujato: “Conociendo a Leo, sé que contra España va por todo″

El debut de César Luis Menotti y un solo cruce mundialista: los partidos más destacados entre Argentina y España

Las dos mejores selecciones del mundo dirimirán este domingo quién será el campeón. Todos los antecedentes entre ambos

El debut de César Luis Menotti y un solo cruce mundialista: los partidos más destacados entre Argentina y España

Cómo España intentó seducir a Messi y perdió con su corazón argentino: el legendario consejo de un cocinero

Los entretelones de la puja entre federaciones, la labor de los entrenadores y el amistoso en la casa de Maradona que marcaron un punto de inflexión en su historia. Dos décadas después, la Pulga enfrentará al país en el que se formó en su tercera final de un Mundial

Cómo España intentó seducir a Messi y perdió con su corazón argentino: el legendario consejo de un cocinero

DEPORTES

El debut de César Luis Menotti y un solo cruce mundialista: los partidos más destacados entre Argentina y España

El debut de César Luis Menotti y un solo cruce mundialista: los partidos más destacados entre Argentina y España

Cómo España intentó seducir a Messi y perdió con su corazón argentino: el legendario consejo de un cocinero

De un gol memorable a Brasil al día que renunció a la Selección: la particular historia de Messi con el estadio de la final del Mundial

“El Terceto de Oro”: cómo San Lorenzo “le enseñó” a España a jugar el fútbol que décadas después la hizo campeona del mundo

El día que Messi lideró la categórica goleada de Argentina ante la selección de España campeona del mundo

TELESHOW

Juan Minujín, el actor que se reinventa a cada paso: “La ficción es donde nos contamos a nosotros mismos”

Juan Minujín, el actor que se reinventa a cada paso: “La ficción es donde nos contamos a nosotros mismos”

Con sangre en las venas, amores argentinos o fans de Messi: las figuras internacionales rendidas ante la Scaloneta

El mensaje de Marcelo Tinelli a Lionel Messi previo a la final: “Toda la familia Argentina está con ustedes”

Flavio Mendoza contó por qué su hijo le pide hablar con la mamá de Messi tras cada partido: “Llamala a la tía Celia”

Susana Giménez recibió el alta tras ser operada en su regreso al país: “Está descansando en su casa”

INFOBAE AMÉRICA

Guerra en Medio Oriente EN VIVO

Guerra en Medio Oriente EN VIVO

Los retos más difíciles a los que se enfrentará Andy Burnham como primer ministro del Reino Unido

Ciencia de datos en el Mundial 2026: cómo llegaron a la final Argentina y España

Trastornos de coagulación: por qué el diagnóstico en mujeres tarda 14 años y qué proponen los expertos

Rusia lanzó un ataque masivo con misiles balísticos contra barrios residenciales en Kiev: al menos dos muertos y 13 heridos