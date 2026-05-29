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Diez empresas y un particular competirán para desarrollar el sistema de IA del Tribunal Superior de Justicia porteño

La iniciativa prevé implementar inteligencia artificial en la revisión y procesamiento de expedientes, y contempla una inversión inicial significativa

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Ilustración de persona mayor con cabello gris, piel trigueña, sosteniendo una balanza dorada en alto y una tablet. Símbolos de libro, chip IA y bandera la rodean.
Diez empresas y un particular competirán para desarrollar el sistema de IA del Tribunal Superior de Justicia porteño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) recibió este viernes 11 ofertas para desarrollar un sistema de IA destinado a gestionar expedientes y analizar jurisprudencia, una herramienta pensada para absorber el salto de litigios que siguió al fallo Levinas de la Corte Suprema. Las autoridades del tribunal buscan poner en marcha este nuevo sistema hacia fines de este año, con una inversión cercana a los USD 550.000 en su primera etapa.

Según lo analizado por las autoridades del tribunal, a nivel trámite de causas la IA coadyuvará a automatizar validaciones, confrontar documentos y redirigir trámites. A nivel jurisprudencia, se utilizará para agilizar la publicación de sentencias, incrementar los criterios de búsqueda y mejorar la experiencia del usuario. Además, se pretende que el sistema permita interrelacionar sentencias para establecer analogías y facilitar un análisis dinámico de jurisprudencia, entre otros aspectos.

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La presión de mayor demanda sobre el tribunal, compuesto por cinco jueces y presidido por Inés Weinberg, quedó reflejada en las cifras oficiales: en 2024 ingresaron 1.610 causas y en 2025 esa cantidad trepó a algo más de 6.800 expedientes, un aumento superior al 300%. Solo el fuero laboral concentró cerca de 4.500 casos este año, equivalentes al 66% del total que tramita ante la corte porteña.

El TSJ porteño, integrado por los jueces Inés M. Weinberg (Presidenta), Alicia Ruiz (Vicepresidenta), Luis Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi. Foto: Prensa TSJ
El TSJ porteño, integrado por los jueces Inés M. Weinberg (Presidenta), Alicia Ruiz (Vicepresidenta), Luis Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi. Foto: Prensa TSJ

Las empresas que se presentaron

Al proceso licitatorio se presentaron diez empresas tecnológicas y una persona física. Según fuentes del tribunal, las firmas oferentes son Rubik/Digital Hive (partner de Google); SMS (alemana); Datavoices (argentina partner de una empresa matriz estadounidense); NSS (spin off de I PLAN); CYS (argentina con presencia regional); Unitech (local); Datacloud (presente a nivel regional); Naxos (argentina); SG Soluciones (argentina) y Anfler Solutions (local). Y una persona física, Diego Ferreyra.

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Fuentes vinculadas al proceso señalaron que la evaluación de las propuestas ya comenzó y que la adjudicación se definirá en las próximas semanas. Aunque no hay un plazo formal para seleccionar a la ganadora, sostienen que el procedimiento no se demorará.

El fallo Levinas, la clave

La incorporación de inteligencia artificial está atada al cambio institucional que produjo el fallo Levinas, firmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre de 2024. En esa resolución, el máximo tribunal estableció que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es el “superior tribunal de la causa” para los expedientes civiles, comerciales, laborales y penales que tramitan en la Justicia nacional con sede en la Ciudad de Buenos Aires.

Esa decisión redefinió el alcance del TSJ en la práctica: pasó a ser instancia revisora de todos esos procesos y su volumen de trabajo aumentó considerablemente. El crecimiento obligó al tribunal a ampliar su estructura, inaugurar un nuevo edificio y sumar personal especializado para atender la nueva carga de expedientes.

En este escenario, el sistema de inteligencia artificial busca resolver dos funciones al mismo tiempo. Por un lado, automatizar tareas administrativas de las causas; por otro, ordenar, publicar y cruzar jurisprudencia para acelerar el trabajo interno y mejorar el acceso a las decisiones judiciales.

Controles formales y una base cerrada de fallos

La iniciativa se propone avanzar en dos aspectos. En el plano de la gestión de expedientes, la herramienta apuntará a automatizar validaciones formales, confrontar documentación y redirigir trámites de acuerdo con su temática y sus características procesales. En el área jurisprudencial, la plataforma permitirá agilizar la publicación de sentencias, ampliar los criterios de búsqueda, mejorar la experiencia de los usuarios y vincular decisiones judiciales para detectar analogías entre casos.

El diseño previsto para el sistema incluye supervisión humana y una implementación inicial sobre una base cerrada compuesta por fallos del propio Tribunal Superior de Justicia y de la Corte Suprema. Parte de ese material podría quedar disponible para consulta pública de abogados y ciudadanos.

La iniciativa forma parte de un paquete más amplio de medidas que el TSJ ya puso en marcha para absorber el nuevo flujo de trabajo. Entre ellas figuran formularios digitales para el ingreso de recursos y mecanismos de sistematización de información procesal.

La opinión de los colegios de abogados

La semana pasada el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, encabezó una comitiva que se entrevistó con las autoridades del TSJ, con el objetivo de dialogar y transmitir inquietudes de los profesionales respecto de la Acordada n° 11/2026.

Siete personas, tres hombres y cuatro mujeres, posan de pie en una sala formal con paneles de madera, ventanas grandes y cortinas claras
Diversas delegaciones de colegios de abogados se reunieron la semana pasada con cuatro miembros del tribunal.

Esta decisión, firmada recientemente por elTribunal Superior porteño, dispuso un nuevo ordenamiento reglamentario que incluye formularios obligatorios para la presentación de recursos de inconstitucionalidad y de queja.

Lo escucharon atentamente las tres ministras y uno de los ministros del TSJ: su presidenta, Inés Weinberg; su vicepresidenta, Alicia Ruiz; y sus colegas, Luis Lozano y Marcela de Langhe.

“Dejamos en claro que no puede prescindirse de la opinión de los abogados y abogadas cuando se discuten cuestiones que afectan directamente al ejercicio profesional y el acceso a la justicia”, destacó en dicha reunión la presidenta electa del Colegio Público de la Abogacía, Alejandra García, quien asumirá el próximo 1° de junio en reemplazo del ex camarista y ex ministro de Justicia Gil Lavedra.

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