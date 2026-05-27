Miriam Quiroga presentó un certificado médico para evitar declarar en el juicio de los Cuadernos

Miriam Quiroga no quiere presentarse a declarar en el juicio por los Cuadernos, argumentó razones de salud (NA)

La ex secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, presentó ante el Tribunal Oral Federal 7 un certificado médico para justificar la presunta imposibilidad por razones de salud de asistir a declarar como testigo en el juicio por el caso Cuadernos.

Los jueces que llevan adelante el debate, que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner, no tomaron aún ninguna decisión en relación al pedido de Quiroga, quien estaba citada para mañana a declarar bajo juramento de verdad. Por lo pronto, ya se confirmó que este jueves terminará de responder preguntas Hilda Horovitz, la ex pareja del remisero Oscar Centeno, el autor de los manuscritos que detallaron supuestos recorridos en busca de dinero de sobornos, que hizo durante el kirchnerismo junto a su jefe, el ex funcionario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta.

PUBLICIDAD

Horovitz declaró el martes último, pero cuando promediaba la tarde y era interrogada por mensajes que enviaba tanto a Baratta como a Quiroga con reclamos y pedidos vinculados a su situación económica y de vivienda, se descompensó.

Durante su declaración, la ex mujer del remisero habló de su vínculo con Quiroga: detalló que le entregó documentación y papeles de Centeno para que ella a su vez se los diera a Baratta. También se leyeron mensajes que le enviaba.

PUBLICIDAD

Antes ratificó que el remisero la usaba de “testaferro”, ponía bienes a su nombre, y que vio los cuadernos que se guardaban en un placard pero nunca los leyó. También que su entonces pareja se quejaba por las “migajas” que le daba Baratta luego de sus recorridas.

Además detalló los bienes que fue comprando Centeno para él y su familia, y recordó que por intermedio de Baratta ella consiguió trabajo en la administración pública.

PUBLICIDAD

Hilda Horovitz ingresando a la sala de audiencias en el caso Cuadernos Fotografía: Adrián Escandar

La fiscalía pidió reproducir en la audiencia distintos audios en los que Horovitz intentaba coordinar encuentros con Quiroga, hablaba de dinero que necesitaba para arreglar su vivienda, entre otros aspectos. Fue durante uno de esos mensajes, en el que mencionaba a un ser querido fallecido, cuando la testigo pidió interrumpir el interrogatorio y salir unos minutos de la sala del subsuelo de los tribunales federales de Retiro.

El remisero arrepentido Oscar Centeno fue a la audiencia donde declaró su ex pareja Hilda Horovitz Fotografía: Adrián Escandar

Al retomarse la sesión, el presidente del tribunal, el juez Enrique Méndez Signori, informó que la audiencia quedaba suspendida hasta este jueves debido al estado de salud de la mujer, que fue atendida por médicos del SAME.

PUBLICIDAD

La ex secretaria de Néstor Kirchner

Pero la expectativa estaba puesta en la declaración de Quiroga, quien debía referirse tanto a esos audios como a las acusaciones que realizó años atrás sobre presuntos movimientos de dinero y bolsos vinculados al kirchnerismo. Sin embargo, por ahora, su testimonio quedó postergado sin nueva fecha definida.

Quiroga fue otra figura que cobró notoriedad años antes, cuando en 2013 apareció en televisión denunciando supuestos traslados de dinero durante el gobierno de Néstor Kirchner. Se presentó como ex secretaria del entonces presidente y relató viajes a la Patagonia con bolsos que, según dijo, contenían dinero. En lo formal estaba asignada al área de Ceremonial de Presidencia.

PUBLICIDAD

La ex presidenta Cristina Kirchner el día de su declaración indagatoria en el juicio de los Cuadernos Fotografía: Maximiliano Luna

Publicó un libro, “Mis años con Néstor y todo lo que vi”. En lo relativo al caso Cuadernos, declaró como testigo durante la investigación del fallecido juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli. Apuntó entonces al fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

“En una ocasión, Daniel Muñoz salió del despacho del presidente Néstor Kirchner a mediados de su mandato aproximadamente. En horas de la tarde, entró a mi despacho con un bolso, que yo reconocí porque era un bolso que le había regalado una ciudadana al presidente. Era de cuero de color marrón, muy bonito, de categoría. Me dijo ‘toma, pesalo’. Yo le pregunté qué había dentro y me dijo ‘hay muchos verdes’. Yo le respondí en broma ´dame unos para mí´, a lo cual él me respondió: ‘No, estás loca, los tiene todos bien contados’“, contó en ese momento. También habló de viajes al Sur en aviones oficiales.

PUBLICIDAD

El juicio

El juicio comenzó el 6 de noviembre del año pasado de manera virtual. Pasó a la semi presencialidad el 17 de marzo con la primera declaración indagatoria: la de la expresidenta Cristina Kirchner procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho. Se trasladó desde el domicilio de San José 1111 donde cumple arresto domiciliario condenada en la causa Vialidad a los tribunales de Retiro.

Desde ese entonces fueron indagados los 86 acusados, muchos de los cuales -en especial los “imputados colaboradores”- guardaron silencio e hicieron uso de su derecho a no declarar. Fueron los casos por ejemplo del mismo Centeno -escriba de los cuadernos-, del financista Ernesto Clarens que aportó durante la investigación un listado de presuntos pagadores de sobornos y de empresarios como Miguel Aznar, Patricio Gerbi, Gabriel Losi, Angelo Calcaterray Aldo Roggio. Las defensas de otros acusados advirtieron que este silencio les impidió contrastar aquellas confesiones que perjudicaron a sus clientes.

PUBLICIDAD