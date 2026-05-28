Juicio por la Causa de los Cuadernos, en vivo: Centeno “hizo todo lo posible para que todos estemos acá hoy”, dijo su ex mujer sobre el autor de los escritos. Las últimas noticias hoy, 28 de mayo

Hilda Horovitz, la ex pareja del remisero Oscar Centeno, terminará este jueves de responder preguntas vinculadas a su relación con otros protagonistas del escándalo de los cuadernos de las coimas durante el juicio oral que se lleva adelante en los tribunales federales de Retiro.

La mujer declaró durante seis horas el martes pasado, pero se descompensó a media tarde cuando escuchaba audios que le envió al acusado ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta y a Miriam Quiroga, empleada de Ceremonial de la Casa Rosada durante el gobierno de Néstor Kirchner.

El Tribunal Oral Federal 7 dispuso que su declaración siga este jueves. La mujer ratificó que Centeno la usó “como testaferro”, puso bienes a su nombre y también que entre sus comentarios vinculados al trabajo que hacía para Baratta como chofer le explicó en una ocasión cómo acomodar dinero en bolsos. “Lo habrá visto”, respondió cuando se le preguntó cómo supo el remisero sobre ese tema.

También se le exhibieron bolsos vacíos que, según ella, quien fue su pareja durante casi diez años llevaba a la casa donde vivían en Olivos luego de su jornada laboral.