Juicio por la Causa de los Cuadernos, en vivo: Centeno “hizo todo lo posible para que todos estemos acá hoy”, dijo su ex mujer sobre el autor de los escritos. Las últimas noticias hoy, 28 de mayo

Hilda Horovitz, la ex pareja del remisero Oscar Centeno, terminará este jueves de responder preguntas vinculadas a su relación con otros protagonistas del escándalo de los cuadernos de las coimas durante el juicio oral que se lleva adelante en los tribunales federales de Retiro.
La mujer declaró durante seis horas el martes pasado, pero se descompensó a media tarde cuando escuchaba audios que le envió al acusado ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta y a Miriam Quiroga, empleada de Ceremonial de la Casa Rosada durante el gobierno de Néstor Kirchner.
El Tribunal Oral Federal 7 dispuso que su declaración siga este jueves. La mujer ratificó que Centeno la usó “como testaferro”, puso bienes a su nombre y también que entre sus comentarios vinculados al trabajo que hacía para Baratta como chofer le explicó en una ocasión cómo acomodar dinero en bolsos. “Lo habrá visto”, respondió cuando se le preguntó cómo supo el remisero sobre ese tema.
También se le exhibieron bolsos vacíos que, según ella, quien fue su pareja durante casi diez años llevaba a la casa donde vivían en Olivos luego de su jornada laboral.
En pocas líneas:
“El hizo todo lo posible para que todos estemos acá hoy”, dijo Horovitz sobre su ex pareja Centeno
La ex mujer del remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno dijo que él “hizo todo lo posible para que todos estemos acá hoy”, al referirse a las acusaciones contra el chofer de Roberto Baratta, ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal en el kirchnerismo.
La repuesta la dio a la defensa oficial de Centeno, luego de haber visto una serie de imágenes que ella envió en 2017 al celular de Baratta, según reconoció en la audiencia.
Entre esas fotografías estuvo la de un bolso con un billete de cien dólares y otra que mostraba banditas elásticas. “Se las mandaba a Roberto Baratta”, dijo al ser preguntada por la fiscal de juicio Fabiana León. También hubo imágenes del frente del barrio privado donde vivía el funcionario.
“Estoy muy nerviosa”
“Estoy muy nerviosa”, advirtió Hilda Horovitz cuando las defensas le hicieron escuchar audios con diferentes mensajes. Entre ellos uno donde hablaba de su ex pareja Centeno.
“No va a quedar acá, va a seguir. Tengo nueve años para hacerlo mierda”, se la escuchó decir en el audio que se pasó a pedido de la defensa del remisero.
La testigo reconoció el audio incorporado en el juicio y confirmó que la voz era suya, aunque dijo no recordar a quién se lo había enviado. Ante preguntas de las partes, aclaró que se refería a Centeno, quien al igual que el martes está presente en la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002.
También se le hicieron escuchar mensajes enviados a Miriam Quiroga con reclamos por unos papeles que le había dado y nunca le devolvió. Esos papeles “tenían cosas de Centeno y eran míos, que yo le había sacado a Centeno. Nunca me los devolvieron”, dijo ahora en la audiencia. Y recordó que cuando Quiroga le dijo a Baratta que ella reclamaba los papeles, él le dijo “perdelos”.
La ex mujer de Centeno retomó su declaración
En esta nueva audiencia del juicio oral, Hilda Horovitz escuchó un audio donde le agradeció a Miriam Quiroga, ex secretaria del ex presidente Néstor Kirchner por una salida con cena incluída. “Muy rico todo, muy lindo todo”. La testigo dijo no recordar específicamente esa salida. En otro audio se la escuchó preguntándole si pudo encontrarse con Roberto Baratta.
“Yo siempre hablaba con Miriam y Miriam hablaba con Roberto”, Roberto Baratta, aclaró.
La ex secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, presentó ante el Tribunal Oral Federal 7 un certificado médico para justificar la presunta imposibilidad por razones de salud de asistir a declarar como testigo en el juicio por el caso Cuadernos.