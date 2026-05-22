María Fernanda Callejón lanzó una dura acusación contra Ricky Diotto: “Un hombre que abusa sexualmente no quiere a nadie”

María Fernanda Callejón y su nueva y dura acusación mediática contra Ricky Diotto por "abuso sexual" momentos antes de la sentencia contra su ex marido

Minutos antes de ingresar a la audiencia que definiría el destino judicial de su ex pareja, María Fernanda Callejón realizó una denuncia mediática por abuso sexual en el programa La Mañana con Moria, emitido por El Trece. Su testimonio antecedió a la sentencia que condenó a Ricky Diotto a cuatro meses de prisión en suspenso por “sometimiento y trato humillante”, en el contexto de una causa por violencia de género.

Antes de conocerse la sentencia, Callejón denunció en televisión que había sido víctima de abuso sexual por parte de Diotto, hecho que, según expresó, aún no fue formalmente denunciado ante la justicia. El juez Javier Alfredo Romañuk condenó a Diotto a cuatro meses de prisión en suspenso tras considerar probadas las agresiones físicas y psicológicas sufridas por la actriz entre el 4 y el 5 de junio de 2022, fijando condiciones para el cumplimiento de la pena.

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María Fernanda Callejón en el momento de contar que Ricky Diotto abusó sexualmente de ella

Las declaraciones públicas de Callejón sobre el abuso sexual

En diálogo con Moria Casán en La Mañana con Moria, Callejón relató por primera vez en público el episodio de abuso sexual, al decir que “Una persona que daña a la madre de su hija no puede ser buen padre. Un hombre que abusa sexualmente no quiere a nadie”, frase que causó sorpresa en el estudio e instó a la conductora y al panel a intentar profundizar, aunque Callejón, que también forma parte del programa de El Trece, insistió en que su prioridad era culminar el juicio por lesiones antes de presentar una denuncia penal. “Todavía no pude hacer la denuncia porque quiero terminar este juicio”, afirmó la actriz durante el programa.

Callejón detalló que el hecho ocurrió en junio del año anterior, tras una intervención quirúrgica de su hija por apendicitis, mientras ella estaba a su cuidado y la pareja ya no convivía. “No quiero hablar más, Moria”, manifestó, visiblemente afectada. Consultada sobre la naturaleza del episodio, respondió: “No, yo pensé que era un acoso y cuando se lo comenté a mi abogado me dijo: ‘No, eso es abuso sexual simple, sin acceso carnal’”.

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La actriz indicó que ya había dado cuenta de la situación en el marco del proceso judicial, aunque no existe una denuncia formal por abuso sexual en sede penal: “Me está retando mi abogado, pero yo ya lo dije en este juicio”.

Callejón compartió su experiencia sobre el temor y el sufrimiento de callar: “Estoy cansada de callarme”. Reconoció el desafío de hablar públicamente: “Sé que muchas mujeres no se animan. Yo me animé y por eso estoy pagando también las consecuencias”.

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Ricky Diotto recibió una condena de cuatro meses por "sometimiento y trato humillante" contra María Fernanda Callejón

Condena a Diotto por sometimiento y trato humillante

De acuerdo con la sentencia, el juez Javier Alfredo Romañuk condenó a Diotto a cuatro meses de prisión en suspenso luego de considerar acreditado que ejerció violencia de género y lesiones leves agravadas contra su ex pareja. El fallo señaló que la relación estuvo marcada por una dinámica de desigualdad y descrédito, con una “reducción de autonomía profesional y emocional” de Callejón.

El hecho que motivó la condena ocurrió entre el 4 y el 5 de junio de 2022, durante una discusión relacionada con cuestiones económicas y el uso de una camioneta. El testimonio de la actriz, respaldado por imágenes de lesiones y relatos de allegados, fue considerado coherente y creíble por el tribunal.El fallo judicial sostuvo: “La relación de pareja fue atravesada por una dinámica de desigualdad que llevó a la disminución de la autonomía económica y profesional”.

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El magistrado fue categórico al describir el sometimiento y trato humillante que padeció la actriz, al calificar la convivencia como un contexto de “sometimiento, trato humillante, intimidante y de desmerecimiento”. La sentencia valoró informes psicológicos, audios y mensajes incorporados durante la investigación para ratificar la versión de Callejón frente a los argumentos de la defensa de Diotto.

Impacto y mensaje de Callejón sobre la violencia de género

Al despedirse en televisión, María Fernanda Callejón reflexionó sobre su proceso personal y las implicancias sociales de su exposición. Remarcó el compromiso para con su hija: “Quiero dejarle el legado de que nadie tiene derecho a violentarla ni a reducirla”. Expuso la presión que viven las víctimas para encajar en un estereotipo de vulnerabilidad y subrayó que la dignidad y el ejemplo para los hijos deben prevalecer sobre el dolor.

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La actriz finalizó agradeciendo a sus colegas y a quienes la acompañaron durante el proceso judicial y mediático. Insistió en que el objetivo es lograr reparación y tranquilidad para ambas partes. Para Callejón, la búsqueda de justicia y verdad resulta esencial, no solo en su caso personal, sino también como mensaje para las mujeres que todavía no pueden contar sus historias.

El cierre de su intervención dejó en evidencia la carga emocional de años de silencio y la decisión de exponer su experiencia como un acto de valentía, en favor de su propia vida y la de otras víctimas.

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