Judiciales

Juicio por Odebrecht: la defensa del ex vicepresidente de CAMMESA pidió su absolución

El defensor intentó derribar la acusación de la fiscalía sobre su participación en el presunto direccionamiento en la contratación de las obras para ampliar los gasoductos. La próxima semana presentarán su alegato los abogados de Julio De Vido

Guardar
Google icon
Juicio Odebrecht: Piden la absolución del exvicepresidente de CAMMESA Luis Beuret
Juicio Odebrecht: Piden la absolución del exvicepresidente de CAMMESA Luis Beuret

La defensa de Luis Beuret, exvicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), solicitó su absolución en el juicio por Odebrecht tras argumentar que el exfuncionario solo cumplió con las órdenes emitidas por la Secretaría de Energía.

En tanto, para el caso de que Beuret resulte condenado, su abogado requirió —en subsidio— que se le aplique la pena mínima prevista en suspenso.

PUBLICIDAD

El doctor Gastón María Abrutín Suárez destacó que su defendido carece de antecedentes penales, es un hombre de familia de 80 años, que en este momento atraviesa una enfermedad neurodegenerativa irreversible.

En su alegato, el abogado sostuvo que “no debe llamar la atención que la compañía haya sido convocada para el proceso de contratación, porque como órgano regulador del mercado eléctrico mayorista debía garantizar la provisión de gas para la producción de electricidad”.

PUBLICIDAD

A su vez, remarcó que su cliente “no apuró la firma del memorándum de entendimiento ni frenó la pelota para llamar a concurso en el supuesto beneficio de Odebrecht… sino que se ocupó de cumplir los procedimientos propios de CAMMESA”.

El abogado defensor Gastón María Abrutín Suárez presenta el alegato en defensa de Luis Beuret en el juicio Odebrecht por la ampliación de gasoductos
El abogado defensor Gastón María Abrutín Suárez presenta el alegato en defensa de Luis Beuret en el juicio Odebrecht por la ampliación de gasoductos

En esta causa se investigan las irregularidades detectadas entre 2006 y 2008 en la contratación de la empresa Odebrecht para la ampliación de los gasoductos de Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS).

El fiscal Diego Luciani acusó a Luis Beuret de cooperar en un plan para legitimar el proceso de selección de la constructora brasileña mediante su intervención en el directorio de CAMMESA.

Al momento de exponer su alegato, Luciani solicitó tres años y seis meses de prisión para el imputado, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al considerarlo partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

En las próximas audiencias, continuarán los alegatos de las defensas del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y del exsubgerente de la compañía eléctrica, Julio Armando Bragulat.

El juicio

El fiscal federal Diego Luciani pidió condena para cuatro de los cinco imputados por participar en lo que calificó como “una maniobra” que permitió otorgar que Odebrecht resultase “sin competencia, adjudicataria de un multimillonario contrato que superó los 900 millones de dólares”.

Para Julio De Vido solicitó la pena de 4 años de prisión como partícipe necesario de supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

Por el mismo delito pidió 4 años para el exsecretario de Energía, Daniel Cámeron; y 3 años y 6 meses tanto para el exsubsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, como para el exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret.

Finalmente, el exsubgerente de CAMMESA, Julio Armando Bragulat, pidió la absolución, porque consideró que su participación no fue acreditada.

Por su parte, el defensor público oficial, Santiago Finn, pidió la absolución de Daniel Cámeron y de Cristian Folgar. Consideró que en esta causa no se probaron sobreprecios, ni sobornos, ni direccionamiento de contratación.

En ese sentido, consideró que “la fiscalía no comprendió que las normas que se aplicaban para realizar estas obras estaban basadas en la emergencia energética”.

De acuerdo a su punto de vista, “la emergencia energética aparece nombrada en todos los decretos, leyes y actos administrativos investigados en este juicio.

Temas Relacionados

últimas noticiasOdebrechtLuis BeuretalegatoJulio De Vido

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Viajes, cuentas bancarias y billeteras virtuales: dictan nuevas medidas de prueba en la causa contra Manuel Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita pidió más información para avanzar con el expediente por enriquecimiento ilícito. La Justicia investiga todos los movimientos financieros del jefe de Gabinete y su esposa

Viajes, cuentas bancarias y billeteras virtuales: dictan nuevas medidas de prueba en la causa contra Manuel Adorni

La Corte Suprema avaló la ampliación del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz

El máximo órgano judicial del país declaró válida la integración de nueve jueces en el tribunal santacruceño, anulando una sentencia previa y permitiendo la asunción inmediata de los nuevos magistrados designados por la legislatura local

La Corte Suprema avaló la ampliación del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz

“Ya que estamos cambiemos esto”: el contratista de Adorni contó que votó a Milei y dio detalles de la obra en Indio Cuá

Matías Tabar rechazó los dichos del Presidente, que lo había vinculado al kirchnerismo, aunque reconoció que integró una agrupación vecinal ligada al peronismo. Dijo que sabía que iba a complicar al jefe de Gabinete con su declaración, aunque cree en su honestidad

“Ya que estamos cambiemos esto”: el contratista de Adorni contó que votó a Milei y dio detalles de la obra en Indio Cuá

El juez Ariel Lijo desestimó la denuncia contra dos periodistas de TN por supuesto espionaje en la Casa Rosada

En su fallo, el magistrado sostuvo que no hubo riesgo para la seguridad nacional ni se revelaron secretos oficiales, por lo que ordenó archivar la causa

El juez Ariel Lijo desestimó la denuncia contra dos periodistas de TN por supuesto espionaje en la Casa Rosada

El juez Casanello dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del hermano de Adorni

La resolución, impulsada por la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan, incluye verificaciones sobre bienes y movimientos económicos de Francisco Adorni, actual diputado bonaerense, durante su gestión en un organismo estatal desde diciembre de 2023. El juez también pidió sus declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción

El juez Casanello dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del hermano de Adorni

DEPORTES

Los explosivos posteos de un ex Boca Juniors que hoy juega en Rosario Central contra River Plate: “Robaron toda la vida”

Los explosivos posteos de un ex Boca Juniors que hoy juega en Rosario Central contra River Plate: “Robaron toda la vida”

De la pantalla a la cancha: el actor de Ted Lasso que será futbolista en la vida real

El cruce entre el periodista Reynaldo Sietecase y Rodolfo D’Onofrio por las polémicas jugadas en Rosario Central-Racing

El escándalo detrás de la épica pelea de los pesados que ganó Daniel Dubois con un sangriento KO

Polémica por la decisión de la MLS sobre el tercer gol que Messi anotó en la victoria del Inter Miami: el impacto en sus estadísticas

TELESHOW

Rolo Sartorio, de La Beriso: “Hicimos lo imposible para que mi voz se despegue de la de Callejeros”

Rolo Sartorio, de La Beriso: “Hicimos lo imposible para que mi voz se despegue de la de Callejeros”

Pétalos de rosa, globos dorados y día de relax: la fiesta sorpresa de Alex Caniggia y Venezia para Melody Luz

La emotiva confesión de Pilar Smith sobre su última cirugía por un cáncer de piel: “Estoy sana”

Luisana Lopilato contó cómo organiza la vida familiar con Michael Bublé: “Es difícil”

El tenso cruce entre Angie Balbiani y Gustavo Méndez por la cautelar de Wanda Nara: “Yo no soy buchón”

INFOBAE AMÉRICA

El mapa genético de la stevia: cuál es el hallazgo que podría revolucionar los edulcorantes naturales

El mapa genético de la stevia: cuál es el hallazgo que podría revolucionar los edulcorantes naturales

Tormentas severas amenazan a más de 30 millones de personas con tornados, granizo extremo y vientos destructivos en EEUU

Guatemala: El equipo jurídico opositor USAC DIRE reitera irregularidades en la reelección del rector y confía en las autoridades para revertir el proceso

Nuevo detenido en Panamá por caso de créditos fiscales falsos contra el Estado

Militares retirados alertan sobre el colapso de Venezuela y exigen el retorno al orden constitucional