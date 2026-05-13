La comisión de Acuerdos del Senado avaló otros 15 pliegos para cubrir vacantes judiciales

El oficialismo avanzó con el dictamen de una nueva cantidad de pliegos judiciales. En una nueva edición de la comisión de Acuerdos con la ausencia del bloque del peronismo, el oficialismo y sus aliados en el Senado celebraron este miércoles una nueva audiencia pública de la Comisión de Acuerdos para evaluar 15 pliegos de magistrados propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en juzgados y tribunales federales del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. La sesión, convocada para las 10:00 en el Salón Azul del Palacio Legislativo, forma parte del proceso más amplio de renovación judicial que impulsa el gobierno de Javier Milei, que busca cubrir decenas de vacantes antes de fin de mayo.

Esta es la tercera audiencia La audiencia de este miércoles es la tercera en el marco de ese proceso. Las dos anteriores, realizadas el 6 y 7 de mayo, ya evaluaron a 32 postulantes de un total de 78 aspirantes a cargos judiciales. Al término de cada jornada, los dictámenes pasan a la firma de los integrantes de la comisión, presidida por el senador Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza).

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Como sucede en todas las reuniones de esta comisión, hay nombres que despiertan más interés que otros por sus relaciones con funcionarios actuales del Poder Judicial. En este caso, fueron dos carpetas las que suscitaron la mayor atención. Una de ellas es la de Javier Matías Arzubi Calvo, quien es propuesto por el Ejecutivo para ocupar los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata, más precisamente, para el TOF N.º 5. Esta es la tercera vez que Calvo es propuesto para ocupar el cargo de juez, y en los pasillos del Congreso de la Nación entienden que ese nombramiento es un guiño para la familia judicial. Arzubi Calvo fue secretario del Juzgado Federal N.º 4 de Comodoro Py durante más de una década, el tribunal a cargo de Ariel Lijo, el hombre propuesto por el actual Poder Ejecutivo para ser Juez de la Corte y que no obtuvo el voto positivo del Senado de la Nación. El juzgado de Lijo tramita varias de las causas más relevantes de la política como por ejemplo la causa de Correos que impacta en Mauricio Macri y, más cercano en el tiempo, la causa por sobreprecios y coimas de la Andis que impacta en la administración de los hermanos Milei. La carpeta obtuvo dictamen

Pero no es el único pliego a los que los senadores le pusieron la lupa y que la política sigue con atención. También se dictaminó de manera favorable la carpeta de Ana María Cristina Juan propuesta para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, que es la esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

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Federico Sturzenegger dialoga con Agustín Pedro Coto mientras Alejandro Cacace toma notas durante un evento en el Senado de Argentina.

En el juzgado de este último se tramita la causa $Libra en donde se investiga la criptoestafa y los roles de los hermanos Javier y Karina Milei. Antes de que la causa $LIBRA llegara a su juzgado, Martínez de Giorgi ya tramitaba una denuncia por presuntas dádivas otorgadas por funcionarios del Gobierno, en la que figura imputada Karina Milei. Esa investigación, delegada en el fiscal Eduardo Taiano, fue la que determinó que la Cámara Federal le asignara también la causa $LIBRA.

Por último, también se tramita en su despacho la causa Cuadernos respecto del pago de coimas para acceder a la obra pública y que tiene como principal imputada a Cristina Fernández de Kirchner.

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Pero también se dictaminaron a favor otros postulantes que aspiran, en la mayor parte, a tribunales orales en lo criminal federal de La Plata y San Martín, dos jurisdicciones con múltiples vacantes que afectan el funcionamiento ordinario de esos fueros. Entre los postulantes figura Emilio Santiago Faggi, candidato a vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala III, quien actualmente se desempeña como secretario de esa misma cámara. Para el mismo tribunal, pero en la Sala I, se evaluará el pliego de Laureano Alberto Durán, también secretario en funciones del organismo.

Para los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata, el Poder Ejecutivo propone a cuatro magistrados: Claudio Ricardo Silvestri para el TOF N.º 1, y Carlos Fabián Cuesta, María Verónica Michelli y Jésica Yael Sircovich para el TOF N.º 3. En San Martín, el candidato es Pablo Javier Flores para el TOF N.º 3, junto a Juan Manuel Gaset Maisonave para el TOF N.º 5 y Mario Alberto Ferrario para el TOF N.º 2. El fiscal de Morón, Ferrario, llega como uno de los perfiles con mayor trayectoria en el fuero penal del conurbano.

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La nómina se completa con candidatos para juzgados de primera instancia. Mariano Francisco Amaduri aspira al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 7 de la Capital Federal. Para el fuero civil porteño, el Ejecutivo postuló a Gabriela Mariel Palopoli en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 94. En materia fiscal, María Florencia Massa fue propuesta para el Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias N.º 4 de la Capital Federal, y Juan Pedro Giudici para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 4.