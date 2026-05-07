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Causa Seguros: confirmaron el procesamiento del administrador de la Quinta de Olivos

Daniel Rodríguez, quien tuvo ese cargo durante el gobierno de Alberto Fernández, habría tenido un “involucramiento activo” en la trama, según la Cámara Federal porteña

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Martinez Sosa Alberto Fernandez seguros
El ex presidente Alberto Fernández y el productor de seguros Héctor Martínez Sosa en la quinta de Olivos

La Cámara Federal porteña confirmó este jueves el procesamiento del ex administrador general de la quinta de Olivos durante el gobierno de Alberto Fernández, Daniel Rodríguez, en la causa por los seguros y le atribuyó un presunto “involucramiento activo” en la trama del direccionamiento de negocios vinculada al broker y amigo presidencial Héctor Martínez Sosa.

La decisión de los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico, con disidencia de Eduardo Farah, se tomó el mismo día en que por orden de la Cámara Federal de Casación los mismos magistrados revocaron el procesamiento del ex presidente en esta causa y le dictaron la falta de mérito mientras se profundiza la investigación.

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Relaciones personales previas

El tribunal de apelaciones rechazó así un recurso presentado por la defensa de Rodríguez contra su procesamiento y embargo por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En la resolución, a la que accedió Infobae, los camaristas recordaron que “las propias características que rodearon a la ejecución de los hechos” mostrarían que existió una estructura previa de relaciones personales, comerciales y políticas entre Fernández, su secretaria privada María Cantero, su esposo y empresario de seguros Héctor Martínez Sosa y Rodríguez.

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Daniel Rodriguez Comodoro Py
Daniel Rodríguez en Comodoro Py

Los jueces Irurzun y Boico remarcaron que Cantero conocía a Fernández desde hacía unos 30 años y que, ya como secretaria privada presidencial, quedó a cargo del manejo de la agenda y la coordinación de reuniones. También señalaron que Martínez Sosa —marido de Cantero— tenía una relación de amistad, profesional y económica con el entonces mandatario, quien incluso había facturado servicios de asesoramiento para empresas del broker hasta antes de asumir la Presidencia. En ese contexto, la Cámara destacó el rol de Rodríguez, quien conocía a todos desde mucho antes y comenzó a trabajar como intendente en la residencia presidencial de Olivos. Según la acusación, actuó como “interlocutor o intermediario” entre los involucrados.

Los mensajes

Los camaristas citaron además numerosos mensajes secuestrados en la investigación. Entre ellos, uno del 6 de septiembre de 2019, en plena campaña presidencial, en el que Cantero le escribió: “Gordo sino hacemos guita con esto somos unos pelotudos”. La resolución reconstruyó además conversaciones sobre gestiones para obtener seguros estatales. “Vos tenés una tarea que no estarías haciendo (. ) Lo más importante es que vos consigas los seg de la fed“, dijo Cantero a Rodríguez en una ocasión.

Ya con Alberto Fernández en la Presidencia, el Decreto que concentró las pólizas del Estado en Nación Seguros generó “un exponencial aumento de los posibles negocios surgidos de esa relación”, lo que luego habría sido aprovechado por el grupo investigado, analizaron los jueces.

Según el fallo, todos esos elementos “avalan la hipótesis de que existió un ”involucramiento activo de Rodríguez en la trama de direccionamiento” y su defensa “ha sido desvirtuada por pruebas concretas”. Los jueces concluyeron además que “su situación se asemeja a la de María Cantero”, también procesada al igual que su marido.

El camarista Farah, en disidencia, sostuvo en cambio que la situación procesal de Rodríguez debía quedar alcanzada por la falta de mérito, por aplicación del “efecto extensivo” derivado de la decisión de profundizar la investigación en relación al ex presidente, a quien se revocó el procesamiento.

En la misma resolución la Cámara confirmó los procesamientos y medidas cautelares a las empresas “Bachellier SA”, “Bri Brokers SA”, “TG Broker SA”, “San Ignacio Sociedad de Productores de Seguros SA”, como partícipes necesarias del delito de negociaciones incompatibles y por cohecho (sólo la última).

También revocó el procesamiento y dictó la falta de mérito para la firma del broker Martínez Sosa, “Héctor Martínez Sosa y Cia SA”, “San German Seguros SA” y “San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales”.

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