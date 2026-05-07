Caso Seguros: la Cámara Federal porteña revocó el procesamiento de Alberto Fernández

El ex presidente Alberto Fernández quedó con falta de mérito en la causa Seguros

La Cámara Federal porteña revocó este jueves el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández y le dictó la falta de mérito en la causa que investiga supuesto direccionamiento en la contratación de pólizas de seguros para organismos públicos durante su Gobierno, al cumplir una orden al respecto de su superior, Casación.

El ex presidente seguirá bajo investigación en el caso que en la actualidad está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien tendrá que volver a resolver su situación una vez producida prueba que pidió su defensa. Fernández podría ser procesado nuevamente, quedar con falta de mérito o ser sobreseído.

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Los motivos

La decisión de la sala II del Tribunal intermedio de apelaciones de Comodoro Py 2002 se tomó en cumplimiento de un fallo de la sala IV de Casación que por mayoría anuló el procesamiento y dispuso dictar una nueva resolución, apuntando a la falta de mérito. Esto se resolvió porque el fiscal ante la Cámara Federal porteña José Luis Aguero Iturbe en una audiencia oral de apelación postuló que debía profundizarse la investigación en relación al ex presidente y se mostró favorable a dictar la falta de mérito. El tribunal que había confirmado ese procesamiento acató ahora esta decisión de su superior.

El juez de la sala II de la Cámara Federal Roberto Boico aclaró en su voto que lo hizo “en exclusiva sujeción al criterio allí decidido”, en relación al fallo de Casación. Tras repasar lo ocurrido en la causa, concluyó que lo expuesto lo conduce a “mantener conceptualmente la postura asumida al confirmar el procesamiento del Dr. Alberto Fernández”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

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El ex presidente Alberto Fernández y el broker Héctor Martínez Sosa

“Dejando a salvo mi opinión y atendiendo a lo expresamente resuelto por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, corresponde revocar el fallo que procesó y embargó a Alberto Fernández”, advirtió por su parte el juez Martín Irurzun.

Boico agregó además que el fiscal ante la Cámara “expuso diversos argumentos” en apoyo a los procesamientos en el caso, salvo “en relación al caso del Sr. Alberto Ángel Fernández. Allí, con lacónica argumentación, estimó insuficientes las pruebas de cargo acopiadas para sostener su procesamiento, y sin más requirió que su situación se rigiera por las reglas del artículo 309″, es decir, la falta mérito.

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Al expedirse sobre los demás imputados, “suscribió con énfasis los fundamentos del juez de primera instancia; y el dato relevante es que en algunos casos, incluso, disintió con la calificación impuesta”. Al hacerlo, acotó Boico, “abonó, en consecuencia, una concatenación causal y lógica que resultaba contraria a la deflexión que exhibió frente al caso de Fernández”. La decisión fue tomada por los camaristas Boico, Irurzun y Eduardo Farah.

Por otro lado y por mayoría rechazaron planteos de los demás procesados que buscaron beneficiarse con este fallo de Casación y que se hiciera extensivo a sus situaciones. En este punto, Farah disintió y postuló que en el caso de los acusados involucrados en las maniobras vinculadas a la intermediación del broker amigo del ex presidente, Héctor Martínez Sosa, debían también quedar con falta de mérito porque su situación estaría atada a la del ex presidente.

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Intermediación de brokers

La causa investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por organismos del Estado a partir del Decreto 823/2021, que centralizó esas operaciones en Nación Seguros S.A.. Según la pesquisa, el esquema habría permitido la intervención de intermediarios y coaseguradoras privadas con comisiones superiores a las de mercado y posible perjuicio estatal.

El anterior juez del caso, Sebastián Casanello, procesó a Fernández y a ex funcionarios de su gobierno, brokers y otros implicados, entre ellos Héctor Martínez Sosa, amigo del ex presidente y esposo de su ex secretaria privada, María Cantero, también procesada en la causa penal que ahora quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo como subrogante del juzgado federal 11 y del fiscal Carlos Rívolo.

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En cuanto a la situación de Fernández, los investigadores comenzaron ya a tomar nuevas declaraciones de los testigos propuestos por su defensa.