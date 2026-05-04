Ordenaron peritar los fondos de la AFA para saber si la mansión de Pilar se compró con dinero desviado del fútbol

La mansión de Pilar tiene 105.000 metros cuadrados, está a nombre de una empresa de dos presuntos testaferros (Gaston Taylor)

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó una serie de peritajes contables y tasaciones de bienes en el marco de la investigación que busca determinar si se desviaron fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para comprar una mansión en Pilar y otros activos. Todas las operaciones financieras de la entidad deportiva, desde el año 2019, serán analizadas por peritos de la Corte Suprema de Justicia.

La propiedad en cuestión está registrada a nombre de la empresa Real Central SRL, del dirigente deportivo Luciano Pantano y su madre Ana Conte, señalados en la causa como presuntos testaferros del tesorero Pablo Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

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Cabe recordar que el próximo lunes habrá una audiencia en la Cámara Federal de Casación Penal para definir la competencia del expediente, que puede permanecer en Campana o bien volver a Comodoro Py o al fuero Penal Económico.

A partir de las pruebas que hay en la causa, el juez González Charvay dispuso un exhaustivo análisis de todos los giros de dinero de la entidad, así como de la documentación secuestrada en allanamientos, incluyendo la obtenida en la sede de la AFA a fines de marzo.

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Pablo Toviggino y Claudio Tapia durante la reunión en AFA del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional (@AFA)

El peritaje contable estará a cargo del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cuando esta misma causa tramitaba en Comodoro Py, el juez federal Daniel Rafecas ordenó una tasación que reveló que la mansión, con los vehículos de lujo incluidos, valía más de 20 millones de dólares. Ahora el magistrado de Campana no solo quiere tener esa “foto actual” de la propiedad, sino remontarse a reconstruir todo desde un comienzo.

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Entre los puntos clave que deberán dilucidar los peritos se encuentra la revisión de todas las operaciones realizadas con una tarjeta corporativa American Express de la AFA, emitida a nombre de Luciano Nicolás Pantano, con el objetivo de identificar a qué correspondieron los gastos, quién los abonó y si se reflejaron adecuadamente en los estados contables de la Asociación.

Otro eje del peritaje es la relación de la AFA con la empresa TourProdEnter LLC, del exdiputado provincial Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Es la firma que intermediaba en los contratos de la entidad en el exterior y cobraba comisiones del 30%.

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El juez González Charvay encargó determinar si la contratación de esta compañía cumplió con el estatuto de la AFA, cómo fue el proceso interno que llevó a su contratación (licitación, oferta, negociaciones) y la pertinencia, legalidad y conveniencia de dicho acuerdo.

Javier Faroni, presidente del Perugia de Italia (@acperugia_official)

Los peritos también deberán establecer los montos que TourProdEnter LLC percibió como contraprestación y los ingresos que la AFA obtuvo a raíz de los contratos y adendas celebrados con su intervención, detallando la forma de ingreso al patrimonio y su reflejo en los estados contables.

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Particularmente, se analizará si el porcentaje del 30% acordado como comisión para TourProdEnter LLC se encuentra dentro de los valores de mercado usuales para este tipo de servicios. Además, se compararán las condiciones acordadas en contratos históricos de la AFA con otras personas o agentes de cobro y pago.

La Justicia también tiene en carpeta la relación comercial entre la AFA y Real Central SRL (anteriormente Central Park Drinks SRL), la empresa detrás de la mansión de Pilar a la que la Asociación le transfirió millones de pesos durante los últimos cuatro años.

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Se investigará si las transferencias de dinero de la AFA a esta empresa tuvieron respaldo contractual y, de no ser así, si existe documentación que justifique los pagos. Se evaluará si la contratación fue o no irregular y si efectivamente existió algún servicio por el cual se realizaron los pagos. Finalmente, el juez pidió verificar si estas transacciones constan en los estados contables de la AFA.

En un sentido más amplio, el peritaje contable deberá informar si los montos efectivamente ingresados a las arcas de la AFA desde 2019 se corresponden con lo recaudado por la totalidad de los contratos celebrados, y si las ganancias obtenidas desde entonces se encuentran acreditadas y reflejadas en sus estados contables y balances.

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Nuevas tasaciones

Paralelamente a los peritajes contables, el Juzgado Federal de Campana ordenó la tasación de diversos bienes: dos propiedades del “Chiqui” Tapia en un country de Campana; dos propiedades en el Barrio Privado Ayres Plaza; dos inmuebles en Pilar y otros tres ubicados en CABA, todos estos últimos escriturados a nombre de Real Central.

El Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte será el encargado de determinar el valor de mercado de estos activos en las fechas de sus respectivas operaciones de compraventa.

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Los autos que se encontraron en el allanamiento a la mansión de Pilar

También se volverá a tasar la colección de vehículos de lujo y clásicos que había en la mansión de Pilar, con autos y motos de alta gama de marcas como Porsche, Audi, BMW, Mercedes Benz, Ferrari, Volkswagen, Harley Davidson, Honda, Kawasaki y Triumph, entre otras tantas. Ahora, para cada uno de estos vehículos, se deberá determinar su valor de mercado en la fecha de su adquisición por parte de Central Park Drinks SRL o Real Central SRL.

El juez Charvay solicitó una valuación pecuniaria de pinturas y esculturas que no habían sido revisadas en el primer estudio.

El juzgado también requirió información a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) sobre el pago del Impuesto Patente Automotor de las personas físicas y jurídicas vinculadas a la investigación, incluyendo detalles como dominio, marca, modelo, domicilios, base imponible anual, impuesto anual y método de pago.

Esta batería de medidas judiciales apunta a reconstruir el circuito completo de los fondos vinculados a la AFA, con el objetivo de precisar su origen y destino y establecer si se registraron irregularidades en la adquisición de bienes por parte de las personas y empresas bajo investigación. En ese marco, la hipótesis central de la pesquisa sostiene que, ante un eventual desvío de dinero de las arcas del fútbol, esos fondos habrían sido canalizados con la finalidad de otorgarles apariencia de legalidad mediante la compra de propiedades, vehículos y otros lujos.