Crimen y Justicia

Dos hinchas de Chacarita fueron imputados por colgar una bandera y arrojar pirotecnia en la cancha de Atlanta

La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°8 Especializada en Eventos Masivos logró identificar a dos personas vinculadas al “funebrero” que incitaron a la violencia en la previa del clásico

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El programa Tribuna Segura fue clave para confirmar la identidad de los dos imputados por incitar al desorden en el partido de Primera Nacional
El programa Tribuna Segura fue clave para confirmar la identidad de los dos imputados por incitar al desorden en el partido de Primera Nacional

Dos hinchas de Chacarita fueron imputados por incitar a la violencia en la previa del partido de Primera Nacional entre Atlanta y el “Funebrero”, disputado en el estadio del conjunto bohemio el pasado 20 de abril. La acusación recayó sobre ellos tras colgar una bandera de 10 metros de largo por 1 de ancho sobre uno de los puentes por donde corre el ferrocarril de la Línea San Martín, frente al estadio, y arrojar pirotecnia en la puerta del bar de la avenida Dorrego perteneciente a Atlanta.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°8 Especializada en Eventos Masivos, a cargo del fiscal Maximiliano Vence, quien inició actuaciones de oficio al tomar conocimiento de los hechos. La pesquisa fue ejecutada por la División Contravenciones y Faltas en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad, que desplegó tareas de relevamiento de cámaras públicas y privadas, trabajo de campo y exploración en redes sociales de acceso público.

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El hallazgo de la bandera fue el primer eslabón de la cadena. Estuvo tendido durante el desarrollo del partido sobre el puente ferroviario frente al estadio y fue interpretado por la fiscalía como una provocación directa hacia la parcialidad local. La situación se agravó cuando, en la puerta del bar de la avenida Dorrego —perteneciente al Club Atlético Atlanta—, los mismos sospechosos arrojaron pirotecnia, conducta que profundizó la calificación de incitación al desorden en ocasión de un evento masivo.

Una vez obtenidos los datos filiatorios de los involucrados, los investigadores los cruzaron con el programa Tribuna Segura, herramienta que permitió confirmar la identidad de los dos sospechosos y establecer su vínculo con Chacarita. Con esa información, el fiscal Vence los imputó por el delito de incitar al desorden en un evento masivo y los citó a comparecer en sede fiscal.

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Una bandera de 10 metros colgada en el puente ferroviario frente al estadio y el lanzamiento de pirotecnia en la puerta del bar de Atlanta motivaron la apertura de las actuaciones
Una bandera de 10 metros colgada en el puente ferroviario frente al estadio y el lanzamiento de pirotecnia en la puerta del bar de Atlanta motivaron la apertura de las actuaciones

No es la primera vez que se registra un acto de violencia en la previa de este clásico. Antes del duelo que se disputó en noviembre del año pasado, otro incidente en el mismo contexto había dejado una marca: dos hermanos identificados como hinchas de Atlanta fueron detenidos tras golpear a otras dos personas en el barrio porteño de Villa Crespo y robarles una camiseta de Chacarita Juniors.

El hecho tuvo lugar en la esquina de Scalabrini Ortiz y Juan Ramírez de Velasco, y quedó registrado por una cámara de seguridad.

Las víctimas, dos hermanos de 39 y 35 años oriundos de Villa Crespo y de la zona sur del conurbano bonaerense, estaban en la vereda de un kiosco junto a un grupo de amigos cuando fueron atacados.

Según informó Infobae, los agresores —identificados como Gastón L. y Martín L., de 33 y 32 años, vecinos de Villa Crespo— actuaron junto a un tercer sujeto. Uno de los hermanos terminó en el suelo con traumatismo de cráneo y heridas cortantes; el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) los trasladó al hospital Durand, donde ambos quedaron fuera de peligro. La causa penal por robo y lesiones quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, a cargo de la jueza María Provítola.

La respuesta institucional ante ese caso fue inmediata: el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires prohibió el ingreso de los dos hermanos a todos los estadios de fútbol por 48 meses, la sanción máxima contemplada por la normativa, aplicada por la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos. Ambos fueron incorporados a la Base de Antecedentes sobre Violencia en Eventos Futbolísticos de la Ciudad de Buenos Aires, y el Club Atlético Atlanta fue notificado de la resolución administrativa.

El clásico entre Atlanta y Chacarita, conocido como el “Clásico de Villa Crespo”, arrastra una rivalidad de casi un siglo. Durante más de veinte años, entre 1924 y 1944, las sedes de ambos clubes estuvieron separadas apenas por una medianera en la calle Humboldt: el estadio de Atlanta en el número 470, el de Chacarita en el 345.

El primer enfrentamiento oficial se disputó el 13 de noviembre de 1927, con victoria de Chacarita por 2 a 0. Los equipos acumulan más de 130 partidos entre sí, con el estadio de Chacarita radicado actualmente en Villa Maipú, aunque el origen de ambos clubes sigue anclado en Villa Crespo.

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